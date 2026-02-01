Μέχρι πότε μπορείτε να νομιμοποιήσετε αυθαίρετα – Η νέα διάταξη

Παράταση – ανάσα στην προθεσμία νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων κατασκευών μικρής και μεσαίας κλίμακας (των λεγόμενων κατηγοριών 1 έως 4), έως και την 31η Μαρτίου 2028 δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σχετική τροπολογία που κατέθεσε πρόσφατα.

Με την ίδια τροπολογία δίνονται επιπλέον επείγουσες παρατάσεις πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας με στόχο, όπως αναφέρει το υπουργείο, τη διευκόλυνση των πολιτών και την αποφυγή δημιουργίας νέων αδιεξόδων στην αγορά ακινήτων.

Οι παρατάσεις πολεοδομικών προθεσμιών

Ειδικότερα, με την τροπολογία, πρώτον, παρατείνεται η προθεσμία αναστολής επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 125Θ του ν. 4495/2017 (Α` 167) επί των κτισμάτων των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν ακυρωθεί ή ακυρώνονται κατά το μέρος που αφορούν σε χρήση των κινήτρων και προσαυξήσεων των άρθρων 66 και 71 του ν. 5197/2025, καθώς και η προθεσμίας μη εφαρμογής των απαγορεύσεων δικαιοπραξιών του άρθρου 82 του ν. 4495/2017. Η προθεσμία παρατείνεται έως την καταληκτική προθεσμία αίτησης επανέκδοσης οικοδομικής άδειας, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «e-adeies».

Επίσης, παρατείνεται η σύνταξη και υποβολή ταυτότητας κτιρίου για τα κτίρια Κατηγορίας Ι έως και την 1η Φεβρουαρίου 2028, καθώς και η προθεσμία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011, έως και την 31η Μαρτίου 2028. Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη προθεσμία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων 1 έως 4 έληγε στις 31 Μαρτίου του 2026.

Επιπλέον, με την τροπολογία παρατείνεται το επιτρεπτό των χερσαίων εγκαταστάσεων διαχείμανσης και μικροεπισκευών σκαφών έως και την 31η Μαρτίου 2027, καθώς και η διατήρηση της αρμοδιότητας εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης από τα όργανα που την ασκούν κατά τον παρόντα χρόνο μέχρι και την 30η Ιουνίου 2026.

Τα έργα αποθήκευσης ενέργειας

Τέλος, προβλέπεται η παράταση ηλέκτρισης Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών.

Με την εν λόγω ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα ομαλής υλοποίησης των έργων ανάπτυξης των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.), λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν.

Έτσι, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026 η υποχρέωση για ενεργοποίηση των Σ.Α.Η.Ε. που έχουν επιλεχθεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών της Γ’ ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση με τις συγκεκριμένες παρατάσεις, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει ουσιαστική ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, αποτρέποντας τη δημιουργία νέων αδιεξόδων στην αγορά ακινήτων και εξασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση στο νέο πολεοδομικό πλαίσιο. «Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και η αξιοπιστία του πολεοδομικού πλαισίου, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων για την ακίνητη περιουσία», σημειώνεται.

Πηγή: ot.gr