newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μέχρι πότε μπορείτε να νομιμοποιήσετε αυθαίρετα – Η νέα διάταξη
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Φεβρουαρίου 2026, 17:28

Μέχρι πότε μπορείτε να νομιμοποιήσετε αυθαίρετα – Η νέα διάταξη

Τι προβλέπει η διάταξη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Για ποια ακίνητα αυθαίρετα δίνεται παράταση

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Spotlight

Παράταση – ανάσα στην προθεσμία νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων κατασκευών μικρής και μεσαίας κλίμακας (των λεγόμενων κατηγοριών 1 έως 4), έως και την 31η Μαρτίου 2028 δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σχετική τροπολογία που κατέθεσε πρόσφατα.

Με την ίδια τροπολογία δίνονται επιπλέον επείγουσες παρατάσεις πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας με στόχο, όπως αναφέρει το υπουργείο, τη διευκόλυνση των πολιτών και την αποφυγή δημιουργίας νέων αδιεξόδων στην αγορά ακινήτων.

Οι παρατάσεις πολεοδομικών προθεσμιών

Ειδικότερα, με την τροπολογία, πρώτον, παρατείνεται η προθεσμία αναστολής επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 125Θ του ν. 4495/2017 (Α` 167) επί των κτισμάτων των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν ακυρωθεί ή ακυρώνονται κατά το μέρος που αφορούν σε χρήση των κινήτρων και προσαυξήσεων των άρθρων 66 και 71 του ν. 5197/2025, καθώς και η προθεσμίας μη εφαρμογής των απαγορεύσεων δικαιοπραξιών του άρθρου 82 του ν. 4495/2017. Η προθεσμία παρατείνεται έως την καταληκτική προθεσμία αίτησης επανέκδοσης οικοδομικής άδειας, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «e-adeies».

Επίσης, παρατείνεται η σύνταξη και υποβολή ταυτότητας κτιρίου για τα κτίρια Κατηγορίας Ι έως και την 1η Φεβρουαρίου 2028, καθώς και η προθεσμία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011, έως και την 31η Μαρτίου 2028. Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη προθεσμία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων 1 έως 4 έληγε στις 31 Μαρτίου του 2026.

Επιπλέον, με την τροπολογία παρατείνεται το επιτρεπτό των χερσαίων εγκαταστάσεων διαχείμανσης και μικροεπισκευών σκαφών έως και την 31η Μαρτίου 2027, καθώς και η διατήρηση της αρμοδιότητας εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης από τα όργανα που την ασκούν κατά τον παρόντα χρόνο μέχρι και την 30η Ιουνίου 2026.

Τα έργα αποθήκευσης ενέργειας

Τέλος, προβλέπεται η παράταση ηλέκτρισης Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών.

Με την εν λόγω ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα ομαλής υλοποίησης των έργων ανάπτυξης των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.), λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν.

Έτσι, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026 η υποχρέωση για ενεργοποίηση των Σ.Α.Η.Ε. που έχουν επιλεχθεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών της Γ’ ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση με τις συγκεκριμένες παρατάσεις, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει ουσιαστική ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, αποτρέποντας τη δημιουργία νέων αδιεξόδων στην αγορά ακινήτων και εξασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση στο νέο πολεοδομικό πλαίσιο. «Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και η αξιοπιστία του πολεοδομικού πλαισίου, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων για την ακίνητη περιουσία», σημειώνεται.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας – Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα
Οικονομικές Ειδήσεις 01.02.26

Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας - Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων - Γιατί μια δεσμευτική ειδική Οδηγία της ΕΕ για τις επιχειρήσεις είναι η μόνη λύση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κατώτατος μισθός: Τι σημαίνει η αύξηση για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν
Απαιτείται στήριξη 01.02.26

Τι σημαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν

Ο νέος κατώτατος μπορεί να μετατραπεί σε φρένο για την απασχόληση καθώς το κόστος για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει εργοδοτικές εισφορές, προσαυξήσεις για υπερωρίες ή εργασία σε αργίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 
Ρεκόρ εξαγωγών 01.02.26

Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 

Παρά τα προβλήματα πάνω από το 70% της παραγωγής φέτας εξάγεται στις διεθνείς αγορές – Ο ρόλος της ευλογιάς και τα συμβόλαια με τους ξένους 

Δημήτρης Χαροντάκης
Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν
ΔΥΠΑ 01.02.26

Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και άνεργοι από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ωστόσο ο χρόνος ασφάλισης που θα προκύψει δεν θα αναγνωρίζεται ως χρόνος βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν
Τροχαία-Εργατικά 01.02.26

Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Έρευνα αποκαλύπτει ότι τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εντός και εκτός εργασιακών χώρων, είναι η 6η πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι φτωχότερες χώρες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»
Μπάσκετ 01.02.26

Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε στο προσεχές ματς με τη Ντουμπάι για την Ευρωλίγκα και παράλληλα σημείωσε πως το κλίμα στην ομάδα είναι το καλύτερο που έχει συναντήσει στην καριέρα του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κηφισιά για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ
ΚΚΕ 01.02.26

Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ

«Τα κόμματα-υμνητές του ευρωατλαντισμού είναι εκτεθειμένα ανεπανόρθωτα», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε
Απομόνωση 01.02.26

Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε

Εξωτερική ανάθεση αποφάσεων, chatbots αντί για φίλους, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σχέσεις. Υπάρχει μια διέξοδος, αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)
Άλλα Αθλήματα 01.02.26

Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε σχετικά εύκολα τον θρυλικό Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Australian Open με 3-1 σετ. Αν και μόλις 22 ετών, ο Ισπανός έχει κατακτήσει ήδη 7 grand slam και εξελίσσεται σε μύθο!

Σύνταξη
Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας
Συνταγματική αναθεώρηση 01.02.26

Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας

«Ποιος από εμάς μπορεί να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν
Μέση Ανατολή 01.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν

«Μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», είπε ο Τραμπ για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπαναχωρήσει από τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση. «Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό», είπε.

Σύνταξη
Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»
Διευθύντρια στιος Σέρρες 01.02.26

Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»

Οι υποκειμενικές κρίσεις των διευθυντών, η προβληματική επίκληση στα ψυχολογικά προβλήματα και το αναιμικό πλαίσιο προστασίας στα σχολεία- Με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό με τη διευθύντρια στις Σέρρες, μιλούν στο in ο ψυχίατρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού, Γιώργος Νικολαΐδης και εκπαιδευτικοί, μέλη της ΟΛΜΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 01.02.26

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 01.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Τουρκία: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία δυστυχήματα
Κόσμος 01.02.26

Tραγωδία στην Αττάλεια: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Σύνταξη
Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης – Θεσσαλονίκης
Τι συνέβη 01.02.26

Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης - Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πωλητής κοσμημάτων, σταμάτησε στο πρατήριο  για να ελέγξει τον αέρα ελαστικά του όταν τον πλησίασε ένα αμάξι. Τότε ένα άτομο μπήκε στο αυτοκίνητο του πωλητή, άναψε τη μηχανή και ξεκίνησε να φύγει.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας
Super League 01.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Αστέρας για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ
Premier League 01.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood
Κινητοποιήσεις 01.02.26

Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood

Αναμένεται να επιδοθεί στους οδηγούς της efood τη Δευτέρα - πυκνώνουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις πλατφόρμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Άρης: «Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

«Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)

Συγκινητικές στιγμές στο τρισάγιο που τελέστηκε στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, ενώ παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Σιάο, ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας, Χιμένεθ, αλλά και πλήθος κόσμου.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο