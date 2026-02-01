newspaper
Γιατί η EasyJet λέει «όχι» στις δωρεάν χειραποσκευές της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 01 Φεβρουαρίου 2026, 04:30

Γιατί η EasyJet λέει «όχι» στις δωρεάν χειραποσκευές της ΕΕ

Η EasyJet προειδοποιεί ότι οι σχεδιαζόμενες αλλαγές της ΕΕ στις χειραποσκευές απειλούν να φέρουν χάος στα αεροδρόμια και αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων

Σε μια περίοδο που οι αεροπορικές εταιρείες παλεύουν με αυξημένα κόστη και πιεσμένα περιθώρια κέρδους, μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις χειραποσκευές έρχεται να ανάψει φωτιές. Ο επικεφαλής της EasyJet δεν μάσησε τα λόγια του, χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις «παράλογες» και προειδοποιώντας ότι, αν εφαρμοστούν, θα αλλάξουν δραματικά τον τρόπο λειτουργίας των πτήσεων μικρών αποστάσεων, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Η ευρωπαϊκή πρόταση που εξόργισε την EasyJet

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τεθεί προς συζήτηση ένα πακέτο μέτρων που στοχεύει στην προστασία των επιβατών από πρόσθετες χρεώσεις. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η πρόβλεψη ώστε κάθε ταξιδιώτης να μπορεί να μεταφέρει δωρεάν στην καμπίνα ένα μικρό αντικείμενο, όπως τσάντα φορητού υπολογιστή, και ακόμη μία χειραποσκευή, χωρίς επιπλέον κόστος. Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών, μέσω του Συμβουλίου της ΕΕ, έχουν προτείνει τροποποιήσεις, ωστόσο οι διαβουλεύσεις παραμένουν ανοιχτές.

Γιατί αντιδρούν οι αεροπορικές

Σύμφωνα με την EasyJet, τα αεροσκάφη δεν έχουν τη χωρητικότητα για να φιλοξενήσουν χειραποσκευές για όλους τους επιβάτες. Όπως εξηγεί η διοίκηση, μόλις περίπου τα δύο τρίτα των ταξιδιωτών μπορούν να βρουν χώρο στα ντουλάπια της καμπίνας. Το υπόλοιπο ποσοστό θα αναγκάζεται να παραδίδει τις αποσκευές στην πύλη, διαδικασία που απαιτεί χειροκίνητη διαχείριση και προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις.

«Αυτή ήταν παλαιότερα η βασική αιτία καθυστερημένης επιβίβασης», σημειώνουν στελέχη της εταιρείας, τονίζοντας ότι το σημερινό μοντέλο χρεώσεων έχει επιτρέψει ταχύτερες αναχωρήσεις και καλύτερη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Ο αντίκτυπος στις τιμές των εισιτηρίων

Ένα ακόμη σημείο τριβής αφορά το κόστος για τον επιβάτη. Σήμερα, μόνο όσοι επιλέγουν να ταξιδέψουν με χειραποσκευή πληρώνουν επιπλέον. Αν η δωρεάν μεταφορά γίνει υποχρεωτική, το κόστος –σύμφωνα με την EasyJet– θα ενσωματωθεί στη βασική τιμή του εισιτηρίου, οδηγώντας σε γενικευμένες αυξήσεις, ακόμη και για όσους ταξιδεύουν «ελαφριά».

Ζημιές τον χειμώνα, αισιοδοξία για το καλοκαίρι

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται τη στιγμή που η EasyJet ανακοίνωσε προ φόρων ζημιές 93 εκατ. λιρών για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο (Σεπτέμβριος–Δεκέμβριος), αυξημένες σε σχέση με πέρυσι. Η εταιρεία αποδίδει το αποτέλεσμα κυρίως στο κόστος ανάπτυξης νέων δρομολογίων προς Μιλάνο και Ρώμη, αλλά και στη γενικότερη εποχικότητα του χειμώνα.

Παράλληλα, όμως, τα μηνύματα από τις κρατήσεις είναι ενθαρρυντικά. Ο Ιανουάριος καταγράφηκε ως μήνας-ρεκόρ σε όγκο και έσοδα, με το ενδιαφέρον για την καλοκαιρινή περίοδο να κινείται σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, η εταιρεία προειδοποιεί ότι το επόμενο τρίμηνο θα επιβαρυνθεί περαιτέρω από αυξήσεις σε μισθούς, αεροδρομιακά τέλη και περιβαλλοντικές χρεώσεις.

Το ευρύτερο τοπίο στις low cost

Στον ίδιο κλάδο, η Wizz Air εμφάνισε μικρότερες ζημιές σε σχέση με πέρυσι, αν και τα λειτουργικά της αποτελέσματα πιέστηκαν από υψηλά κόστη συντήρησης. Η μετοχή της αντέδρασε θετικά, σε αντίθεση με την EasyJet, που βρέθηκε υπό πίεση στο χρηματιστήριο.

Το συμπέρασμα; Οι αερομεταφορές εισέρχονται σε μια κρίσιμη φάση, όπου οι ρυθμιστικές αποφάσεις των Βρυξελλών ενδέχεται να αποδειχθούν εξίσου καθοριστικές με τις τιμές των καυσίμων ή τη ζήτηση των επιβατών.

Πηγή: ot.gr

World
Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;

Σε μια αγορά που έχει κουραστεί από την πίτσα και κυνηγά τις χαμηλές τιμές, η Papa Johns επιστρατεύει τη νοσταλγία για να ξαναφέρει πελάτες στα καταστήματά της

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας – Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια
Καιρός 01.02.26

Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας - Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια

Επιδείνωση της κακοκαιρίας από τα ξημερώματα με ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE
Streets of Minneapolis 01.02.26

Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε το Streets of Minneapolis μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις από την ICE που οδήγησαν στον θάνατο του Άλεξ Πρέττι και της Ρενέ Γκουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν
Τροχαία-Εργατικά 01.02.26

Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Έρευνα αποκαλύπτει ότι τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εντός και εκτός εργασιακών χώρων, είναι η 6η πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι φτωχότερες χώρες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»
Αποφάσεις 01.02.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε στο περιοδικό Cosmopolitan και αποκάλυψε ένα πράγμα που θαύμαζε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο... Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα
Αποσχιστικές τάσεις 01.02.26

«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα

Υπό το στενό γεωπολιτικό μαρκάρισμα των ΗΠΑ, ο Καναδάς παρακολουθεί ανήσυχος το «φλερτ» μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αυτονομιστών στην δυτική επαρχία του, την πλουσιότερη σε ενεργειακούς πόρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αρκτική: Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι
Μεταβαλλόμενος κόσμος 01.02.26

Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι

Στην Αρκτική διεξάγεται εδώ και δεκαετίες ένας αθόρυβος γεωπολιτικός πόλεμος, με τη Ρωσία να έχει χτίσει σταθερά πλεονέκτημα σε έδαφος, οικονομία και στρατιωτική παρουσία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η ΑΙ δεν χρειάζεται πια τους ανθρώπους – Συνομιλεί στο διαδίκτυο και έχει και δική της θρησκεία
Ταινία τρόμου; 01.02.26

Η ΑΙ δεν χρειάζεται πια τους ανθρώπους – Συνομιλεί στο διαδίκτυο και έχει και δική της θρησκεία

Καλώς ήρθατε στο Moltbook, μια πλατφόρμα όπου τα προγράμματα ΑΙ επικοινωνούν και «μοιράζονται τον πόνο τους». Και όταν χρειάζεται, τηλεφωνούν στους δημιουργούς τους για να συνεργαστούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη
Διάκριση 01.02.26

Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη

Γίνεται ο πρώτος δήμος της χώρας που κατέγραψε το ανθρακικό αποτύπωμά του και ολοκλήρωσε το σχέδιο μείωσης των εκπομπών αερίων μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Εύη Σαλτού
Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;

Σε μια αγορά που έχει κουραστεί από την πίτσα και κυνηγά τις χαμηλές τιμές, η Papa Johns επιστρατεύει τη νοσταλγία για να ξαναφέρει πελάτες στα καταστήματά της

Σύνταξη
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράκ, Μαρκ Σαβάγια απομακρύνεται πριν πατήσει το πόδι του στην Βαγδάτη
Κόσμος 01.02.26

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράκ, Μαρκ Σαβάγια απομακρύνεται πριν πατήσει το πόδι του στην Βαγδάτη

Ο Μαρκ Σαβάγια, Αμερικανοϊρακινός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην κάνναβη, απομακρύνθηκε από την θέση του, μετά τις τελευταίες αποτυχίες της αμερικανικής διπλωματίας στο Ιράκ

Σύνταξη
Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία [βίντεο]
Ποια είναι αυτά 01.02.26

Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία

Η Ρωσία με την χρήση Starlink στα νέα drones BM-35, μετεξέλιξη των Geran-2 / Shahed 136, έχει καταστρέψει πολλά αεροπλάνα και ραντάρ στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι ουκρανοί να ζητήσουν λύση από τον Μασκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις
Κόσμος 01.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις

Υποχώρηση Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στις υπηρεσίες που ελέγχονται από το υπουργείο Εσωτερικών να παραμείνουν μακριά από διαδηλώσεις σε πολιτείες Δημοκρατικών

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον
Καρότο και μαστίγιο 01.02.26

Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον

Την ώρα Που ο αρχηγός του στρατού του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ιράν ότι η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί». Και πως ο στρατός είναι σε ύψιστη επιφυλακή.

Σύνταξη
