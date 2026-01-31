Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Το δικό του μήνυμα για τη συμπλήρωση τριάντα ετών από την κρίση των Ιμίων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με δήλωσή του, υπογράμμισε ότι «η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη», ενώ τόνισε πως «δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο» και πως «δεν είναι αποδεκτός ο ‘κατά περίπτωση’ σεβασμός του διεθνούς δικαίου».

«Σήμερα συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τη θυσία εν ώρα καθήκοντος των αξιωματικών μας του Πολεμικού Ναυτικού, Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως «εκείνη η νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996 στα Ίμια γράφτηκε βαθιά στην εθνική συλλογική μνήμη».

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές».

«Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο»

«Σήμερα, στην 30ή επέτειο της κρίσης των Ιμίων διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο», διεμήνυσε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «δεν είναι αποδεκτός ο ‘κατά περίπτωση’ σεβασμός του διεθνούς δικαίου».

«Αυτά είναι τα διαχρονικά θεμέλια της εξωτερικής μας πολιτικής, δομημένα πάνω σε σταθερές αρχές και όχι στις επιδιώξεις της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας», σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.