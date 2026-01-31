science
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 31 Ιανουαρίου 2026, 20:30

Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω

Αποφάσεις που ανατίθενται σε τρίτους, chatbot φίλοι, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σύνδεση. Υπάρχει διέξοδος – αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Spotlight

Η τεχνολογία παρουσιάζεται συχνά ως μια αδιαμφισβήτητη πρόοδος.

Υπόσχεται ευκολία, ταχύτητα, αποδοτικότητα, εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας.

Στον πυρήνα της σύγχρονης τεχνολογικής αφήγησης βρίσκεται η ιδέα ότι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να βελτιστοποιηθεί, να αυτοματοποιηθεί ή να ανατεθεί σε συστήματα που λειτουργούν ταχύτερα και «καλύτερα» από τον άνθρωπο.

Ωστόσο, αυτή η υπόσχεση έχει ένα κόστος που συχνά παραβλέπεται: την απώλεια της διαδικασίας, της ενσώματης εμπειρίας, της σχέσης και, τελικά, της ίδιας της ανθρώπινης συμμετοχής στον κόσμο.

Η τεχνολογία δεν αφαιρεί απλώς κόπο· αφαιρεί μορφές νοήματος που δεν μπορούν να μετρηθούν, να ποσοτικοποιηθούν ή να αποδοθούν σε δείκτες παραγωγικότητας.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν η τεχνολογία είναι χρήσιμη, αλλά τι χάνεται όταν γίνεται κυρίαρχη ιδεολογία ζωής.

Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»

Σύμφωνα με τον Guardian, στην καρδιά του τεχνολογικού τρόπου σκέψης βρίσκεται αυτό που έχει ονομαστεί «τυραννία του ποσοτικοποίησης»: η τάση να αποτιμάται η αξία των πραγμάτων μόνο με βάση ό,τι μπορεί να μετρηθεί, να υπολογιστεί ή να μετατραπεί σε δεδομένα.

Η εργασία, η δημιουργία, η μάθηση, ακόμη και οι σχέσεις, αντιμετωπίζονται ολοένα και περισσότερο ως μέσα παραγωγής αποτελεσμάτων. Το προϊόν υπερισχύει της διαδικασίας. Το «έχω» υπερισχύει του «κάνω». Το αποτέλεσμα αποσπάται από την εμπειρία που το δημιούργησε.

Όμως πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν αξία ακριβώς επειδή δεν είναι αποδοτικές.

Η μάθηση, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς η απόκτηση πληροφοριών, αλλά η σταδιακή διαμόρφωση κρίσης, χαρακτήρα και νοητικού βάθους. Η δημιουργία δεν είναι απλώς η παραγωγή ενός αντικειμένου, αλλά μια διαδικασία δοκιμής, αποτυχίας, επιμονής και ανακάλυψης.

Όταν η διαδικασία παρακάμπτεται, αυτό που χάνεται δεν είναι απλώς χρόνος, αλλά εσωτερική καλλιέργεια.

Η αποσύνδεση ως κοινωνικό φαινόμενο

Η τεχνολογική κουλτούρα των τελευταίων δεκαετιών έχει συμβάλει σε μια σταδιακή απόσυρση από τον φυσικό και κοινωνικό χώρο. Πολλές καθημερινές δραστηριότητες που άλλοτε απαιτούσαν φυσική παρουσία και ανθρώπινη αλληλεπίδραση έχουν αντικατασταθεί από ψηφιακές επαφές.

Η αγορά αγαθών, η παραγγελία φαγητού, η εξυπηρέτηση, ακόμη και η ψυχαγωγία, πραγματοποιούνται πλέον χωρίς επαφή με άλλους ανθρώπους. Αν και αυτή η εξέλιξη παρουσιάζεται ως ουδέτερη ή ακόμη και θετική, έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αποδυνάμωση της δημόσιας ζωής.

Οι δημόσιοι χώροι χάνουν τον κοινωνικό τους ρόλο.

Οι περιστασιακές γνωριμίες, οι μικρές συνομιλίες, η αίσθηση οικειότητας με το περιβάλλον μειώνονται. Μαζί τους μειώνεται και η ανθεκτικότητα των ανθρώπων στην ανθρώπινη τριβή — στις διαφωνίες, στις αμηχανίες, στις διαφορές.

Η απομόνωση δεν οδηγεί μόνο σε μοναξιά, οδηγεί και σε απώλεια δεξιοτήτων κοινωνικής συνύπαρξης.

Τεχνητή νοημοσύνη και εκχώρηση της σκέψης

Η σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται στην αυτοματοποίηση χειρωνακτικών ή τεχνικών εργασιών. Επεκτείνεται πλέον στη σκέψη, στη δημιουργία, στην επικοινωνία και στη λήψη αποφάσεων.

Διαφημιστικά μηνύματα υπόσχονται έναν κόσμο όπου η σκέψη δεν θα είναι πλέον αναγκαία. Όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από αλγορίθμους, οι συνομιλίες θα υποστηρίζονται από προτάσεις και οι δημιουργικές πράξεις θα παράγονται κατ’ εντολή.

Το πρόβλημα δεν είναι η βοήθεια, αλλά η υποκατάσταση. Όταν η σκέψη ανατίθεται συστηματικά σε εξωτερικά συστήματα, η ικανότητα σκέψης ατροφεί. Όταν η δημιουργία γίνεται αυτόματη, χάνεται η εσωτερική διεργασία που διαμορφώνει τον δημιουργό.

Στην εκπαίδευση, αυτή η τάση γίνεται ιδιαίτερα εμφανής. Η χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή εργασιών μετατρέπει τη μάθηση σε τυπική διεκπεραίωση. Όμως το πραγματικό προϊόν της εκπαίδευσης δεν είναι οι εργασίες, αλλά ο ίδιος ο μαθητής.

Επικοινωνία χωρίς παρουσία

Η επικοινωνία είναι κάτι περισσότερο από την ανταλλαγή λέξεων. Περιλαμβάνει τον τόνο, το σώμα, τη σιωπή, την αβεβαιότητα, τον αυτοσχεδιασμό.

Όταν διαμεσολαβείται από αλγορίθμους, κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια αποστειρωμένη διαδικασία.

Η ιδέα ότι ένα σύστημα μπορεί να καθοδηγεί σε πραγματικό χρόνο μια ανθρώπινη συνομιλία αποκαλύπτει μια βαθύτερη ανησυχία: την απώλεια εμπιστοσύνης στην ανθρώπινη ικανότητα σύνδεσης.

Η συνομιλία δεν είναι πρόβλημα προς επίλυση. Είναι μια συνεργατική πράξη, γεμάτη απροσδιοριστία και ρίσκο. Όταν αυτό το ρίσκο αφαιρείται, αφαιρείται και η αυθεντικότητα.

Οι σχέσεις ως προϊόν

Μία από τις πιο ανησυχητικές εξελίξεις είναι η παρουσίαση των συναισθηματικών σχέσεων ως υπηρεσιών.

Οι «σύντροφοι» τεχνητής νοημοσύνης υπόσχονται διαθεσιμότητα, απουσία απαιτήσεων και συνεχή επιβεβαίωση.

Όμως η οικειότητα δεν είναι άνετη. Περιλαμβάνει σύγκρουση, ανάγκες, απογοητεύσεις και επανασύνδεση. Αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν μια σχέση ανθρώπινη.

Η αγάπη δεν είναι κάτι που συλλέγεται ή καταναλώνεται. Είναι κάτι που κυκλοφορεί. Προϋποθέτει προσφορά και ανταπόκριση. Όταν αφαιρείται η ετερότητα του άλλου, αφαιρείται και η δυνατότητα μεταμόρφωσης.

Η σημασία της ενσώματης εμπειρίας

Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο νους, είναι σώμα. Η αφή, η κίνηση, η κοινή παρουσία έχουν βαθιά ψυχολογική και νευροβιολογική σημασία.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η φυσική εγγύτητα και το άγγιγμα μειώνουν το άγχος και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας. Η συναισθηματική ρύθμιση δεν είναι ατομική υπόθεση· είναι συλλογική.

Η τεχνολογία, ωστόσο, συχνά υποτιμά αυτή τη διάσταση. Προωθεί άυλα υποκατάστατα για εμπειρίες που είναι κατεξοχήν σωματικές. Όμως η γνώση, η παρηγοριά και η πνευματική καθοδήγηση δεν μεταδίδονται μόνο με πληροφορία, αλλά με παρουσία.

Η γλώσσα που χάνουμε

Ένα από τα λιγότερο ορατά προβλήματα είναι η απώλεια γλώσσας για ό,τι δεν είναι αποδοτικό.

Η σύγχρονη τεχνολογική ρητορική δυσκολεύεται να μιλήσει για το αργό, το δύσκολο, το άβολο, το αβέβαιο.

Όμως αυτά τα στοιχεία είναι συστατικά μιας ζωής με βάθος. Χωρίς γλώσσα για να τα περιγράψουμε, χάνουμε και την ικανότητα να τα υπερασπιστούμε.

Η αντίσταση δεν απαιτεί απαραίτητα νέα λέξη· απαιτεί προσοχή. Απαιτεί την αναγνώριση της αξίας όσων δεν μπορούν να μετατραπούν σε δεδομένα.

Η αξία της δυσκολίας

Η δυσκολία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά είναι συχνά αναπόσπαστο μέρος όσων αξίζουν. Η προσπάθεια, η επιμονή και η αποτυχία διαμορφώνουν χαρακτήρα και προσδίδουν νόημα.

Η πλήρης ευκολία, αντίθετα, μπορεί να είναι διαβρωτική. Μια ζωή χωρίς τριβή είναι μια ζωή χωρίς βάθος.

 Η τεχνολογία που υπόσχεται να αφαιρέσει κάθε δυσκολία αφαιρεί μαζί της και την ικανοποίηση της υπέρβασης.

Κοινότητες αντί για υποκατάστατα

Η απάντηση στη μοναξιά δεν είναι περισσότερη τεχνολογία, αλλά περισσότερη κοινότητα.

Οι άνθρωποι χρειάζονται χώρους συνάντησης, σχέσεις που αντέχουν στην τριβή και θεσμούς που στηρίζουν την κοινή ζωή.

Οι πραγματικοί φίλοι, οι γείτονες, οι συλλογικότητες δεν μπορούν να αντικατασταθούν από συστήματα.

Η δημοκρατία, η εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη χτίζονται μέσα από επαναλαμβανόμενη, ατελή, ανθρώπινη παρουσία.

Τι σημαίνει να ανακτήσουμε όσα χάθηκαν

Η τεχνολογία δεν είναι εχθρός. Αλλά όταν μετατρέπεται σε κοσμοθεωρία, κινδυνεύει να φτωχύνει την ανθρώπινη εμπειρία.

Το ζητούμενο δεν είναι η απόρριψη, αλλά η διάκριση. Να τεθούν όρια. Να αναγνωριστεί τι δεν μπορεί και δεν πρέπει να αυτοματοποιηθεί.

Η χαρά στα συνηθισμένα, η ενσώματη ζωή, οι σχέσεις και η γλώσσα που τις τιμά δεν είναι πολυτέλειες. Είναι προϋποθέσεις μιας ζωής που αξίζει να βιώνεται.

Η ανάκτησή τους δεν είναι εύκολη.

Απαιτεί επιλογές, χώρους και ανθρώπους πρόθυμους να είναι παρόντες.

Όμως ακριβώς γι’ αυτό έχει αξία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Τουρισμός
Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

inWellness
inTown
Stream science
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
Καρδιά 31.01.26

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla

Η Tesla εγκαταλείπει ιστορικά μοντέλα και επενδύει δισεκατομμύρια στο όραμα του Μασκ για έναν κόσμο γεμάτο ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή
Περιβάλλον 29.01.26

Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή

Δικαστήριο στη Χάγη έκρινε ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Μποναίρ, ολλανδικής κτήσης που απειλείται από την κλιματική αλλαγή.

Σύνταξη
«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις
Στα χέρια του εχθρού 29.01.26

«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις

Το Starlink δεν είναι διαθέσιμο στη Ρωσία, όπως φαίνεται όμως ο ρωσικός στρατός έχει καταφέρει να αποκτήσει δορυφορικά πιάτα της υπηρεσίας σε ουκρανικό έδαφος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα
«Παγίδα» 31.01.26

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αδιανόητους ισχυρισμούς που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλους και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει
Η στρατηγική Νετανιάχου 31.01.26

Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει

Μεγάλη είναι συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, με τα όπλα στραμμένα στην Τεχεράνη. Για τον Νετανιάχου ίσως δίνεται η χρυσή ευκαιρία για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)

Με τον Άλεκ Πίτερς να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση σκοράροντας 29 πόντους και τον Κόρι Τζόσεφ να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Περιστερίου με 94-71.

Σύνταξη
Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς
Κόσμος 31.01.26

Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς

Η ουκρανική ηγεσία βρίσκεται πλέον μπροστά στο πιο δύσκολο δίλημμα της σύγχρονης ιστορίας της: να αποδεχθεί μια επώδυνη ειρήνη που ακρωτηριάζει εδαφικά και στρατιωτικά τη χώρα ή να συνεχίσει έναν πόλεμο φθοράς με αβέβαιη έκβαση και μειούμενη δυτική υποστήριξη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΑΕΛ Novibet για τη 19η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Καλή εμφάνιση και νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Χιμένεθ: «Καλή εμφάνιση και νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ»

Ο Άρης πήρε πολύτιμη νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 στο Αγρίνιο και ο Μανόλο Χιμένεθ τόνισε πως η νίκη αυτή θα τονώσει την ψυχολογία των παικτών του ενόψει του επικείμενου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Ιταλία: Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
Ιταλία 31.01.26

Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Μιλάνου–Κορτίνα 2026 φέρνουν στο φως ένα γνώριμο ιταλικό δίλημμα, όπου η υπόσχεση της ανάπτυξης συγκρούεται με τον διαρκή κίνδυνο της εμφάνισης της μαφίας

Σύνταξη
«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη
Η τετράμηνη δίκη 31.01.26

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» - Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη «δίκη του αιώνα» δείχνει πώς ο Βίνσεντ Εϊμέν, που είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον, άλλαξε γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Γουέστ Χαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE
Φασίστες με στολή 31.01.26

«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE

Ακολουθώντας μια μακρά αμερικανική παράδοση εντοπισμού φασιστών, ένα δίκτυο αριστερών και antifa έχει αναλάβει να κατονομάσει και να εκθέσει τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης του Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)

Ο ανώτερος Άρης «σπατάλησε» μπόλικες ευκαιρίες απέναντι στον Παναιτωλικό των 10 παικτών (αποβολή Χότζα στο 24') προτού έρθει στο 78ο λεπτό ο Φαμπιάνο και τον «λυτρώσει» με εξαιρετική κεφαλιά (1-0).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά
Μέση Ανατολή 31.01.26

Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά

Η πυροσβεστική υπηρεσία στο Ιράν ανακοίνωσε ότι η έκρηξη σε κτίριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς οφείλεται σε διαρροή αερίου. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 14 τραυματίες.

Σύνταξη
«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της
Μαύρο χιούμορ 31.01.26

«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο'Χάρα σε ηλικία 71 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του θεάματος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια στιγμή που σήμερα μοιάζει σχεδόν μεταφυσική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο
Μήνυμα 31.01.26

Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως εκείνη τη νύχτα «αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές».

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Σε καλή κατάσταση εμείς, ο Ολυμπιακός είναι σε φανταστική»
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Νίκολιτς: «Σε καλή κατάσταση εμείς, ο Ολυμπιακός είναι σε φανταστική»

Ο τεχνικός ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ανέλυσε τους ερυθρόλευκους και ζήτησε από τους παίκτες δείξουν μαχητικότητα και να μπουν στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson
Μπάσκετ 31.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson

LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Περιστέρι για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο