Λύση στην ακμή δίνει ο δερματολόγος – Οι υπόλοιποι έχουν ιδέες

Σοβαρή δερματολογική πάθηση με ψυχολογικές επιπτώσεις, αποτελεί η ακμή, η οποία εμφανίζεται όχι μόνο σε εφήβους, αλλά και σε ενήλικες. Η πάθηση μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, αρκεί ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στον ειδικό γιατρό, δηλαδή τον Δερματολόγο.

Παρόλα αυτά, «γιατροσόφια» από φίλους υπάρχουν πολλά όπως και στα social media, influencers, tiktokers, αισθητικοί και άλλοι έχουν όλοι κάτι να πουν για την ακμή και την αντιμετώπισή της.

Καθώς όμως τα γιατροσόφια αυτά μπορεί όχι μόνο να μην λύσουν, αλλά και να επιδεινώσουν το πρόβλημα, προκαλώντας ακόμη και μη αναστρέψιμη ζημιά, όπως π.χ. ουλές, η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) ξεκίνησε πρόσφατα πανελλαδική ενημερωτική εκστρατεία για την ακμή.

Με κεντρικό μήνυμα: «Λύση για την ακμή σου έχει μόνο ο δερματολόγος – οι άλλοι έχουν … ιδέες», η καμπάνια στοχεύει να αφυπνίσει το κοινό και να τονίσει ότι η ακμή δεν είναι αισθητικό πρόβλημα, αλλά σοβαρή δερματολογική πάθηση με ψυχολογικές επιπτώσεις, που εμφανίζεται σε εφήβους και ενήλικες, και μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο από τον ειδικό γιατρό, δηλαδή τον Δερματολόγο.

Το μήνυμα, ηχηρό και ξεκάθαρο, πλαισιώνεται από εικόνες που δείχνουν μερικές από «τις πολλές… ιδέες», που βομβαρδίζουν όσες και όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με ακμή, και οι οποίες όμως δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα.

Παράλληλα η καμπάνια προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι οι συμβουλές και τα “γιατροσόφια” από φίλους, influencers, tiktokers, αισθητικούς κ. ά., όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά ενδέχεται να το ενισχύσουν ή και ακόμα να προκαλέσουν αρκετές φορές μη αναστρέψιμη ζημιά, όπως για παράδειγμα βαθιές ουλές ακμής.

Ειδικά σε σοβαρού βαθμού ακμή, χρειάζεται χρόνος, καθώς και η απαιτούμενη συμμόρφωση του ασθενούς στην θεραπεία και στις οδηγίες του Δερματολόγου

Τα άτομα που πάσχουν από ακμή, λοιπόν, θα πρέπει να επιλέγουν και να εμπιστεύονται τον Δερματολόγο, ο οποίος έχει βαθιά γνώση του δέρματος, λόγω του αντικειμένου της ειδικότητας, μπορεί να αξιολογήσει την βαρύτητα του προβλήματος της ακμής και να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα.

Η καμπάνια, που θα διαρκέσει λίγο περισσότερο από ένα μήνα, απευθύνεται σε εφήβους, αλλά και σε ενήλικες γυναίκες και άνδρες, που βιώνουν το πρόβλημα της ακμής και αναζητούν λύση για να το αντιμετωπίσουν.

Η εκστρατεία ξεκίνησε ήδη από τις 25 Ιανουαρίου στο μετρό, με εσωτερικό ντύσιμο συρμού, στα λεωφορεία που κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με ντύσιμο της πλάτης, ενώ μέσω digital καμπάνιας και social media – Facebook , Instagram και TikTok – ταξιδεύει ψηφιακά σε όλη την επικράτεια. Παράλληλα θα γίνουν και συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο καθένας έχει μια ιδέα

«Με την καμπάνια αυτή, η ΕΔΑΕ στοχεύει στην ενημέρωση των συμπολιτών μας, που πάσχουν από ακμή, ότι θα πρέπει να αναζητούν λύση μόνο στον Δερματολόγο», επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας Σωτήριος Γ. Θεοχάρης, προσθέτοντας πως «είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με την ακμή, μια καθαρά δερματολογική πάθηση και όχι ένα απλό αισθητικό πρόβλημα, για την οποία ο καθένας και η καθεμιά έχουν να προτείνουν μια ιδέα, την οποία μάλιστα βαπτίζουν ως την «πιο αποτελεσματική λύση». Τα social media, κατακλύζονται από influencers, tiktokers, αισθητικούς, που με ύφος «ειδικού» προτείνουν μεθόδους, προϊόντα ακόμα και γιατροσόφια για να «εξαφανιστεί μαγικά» η ακμή.

Και φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Είναι σημαντικό και απολύτως απαραίτητο τα άτομα που εμφανίζουν ακμή, όσο πιο έγκαιρα γίνεται να επισκέπτονται τον Δερματολόγο τους. Εκείνος, ως μόνος ειδικός, είναι ο πλέον κατάλληλος, με βάση την διάγνωση, να δώσει την εξατομικευμένη θεραπεία που θα οδηγήσει στην λύση του προβλήματος.

Είναι όμως εξίσου σημαντικό, οι πάσχοντες να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν «μαγικές συνταγές».

Σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά σε σοβαρού βαθμού ακμή, χρειάζεται χρόνος, καθώς και η απαιτούμενη συμμόρφωση του ασθενούς στην θεραπεία και στις οδηγίες του Δερματολόγου. Πολλές φορές πίσω από την ακμή μπορεί να κρύβονται ενδοκρινολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα και να είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση. Ακόμα και στις περιπτώσεις, που παραμένουν ουλές μετά την αποδρομή της ακμής, πάλι ο Δερματολόγος είναι εκείνος που μπορεί να τις βελτιώσει ή ακόμη και να τις εξαλείψει».

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος της ΕΔΑΕ, τονίζει ότι «Όπως σε όλες τις δερματολογικές παθήσεις, έτσι και στην ακμή, η έγκαιρη επίσκεψη στον Δερματολόγο, η εμπιστοσύνη στον θεράποντα ιατρό, η συμμόρφωση του ασθενούς στην θεραπεία, θα δώσει λύση με ορατά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα».