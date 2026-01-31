Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λύση στην ακμή δίνει ο δερματολόγος – Οι υπόλοιποι έχουν ιδέες
Υγεία 31 Ιανουαρίου 2026, 10:00

Λύση στην ακμή δίνει ο δερματολόγος – Οι υπόλοιποι έχουν ιδέες

Εκστρατεία ενημέρωσης για την ακμή και τη σωστή αντιμετώπισή της, από την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ)

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Spotlight

Σοβαρή δερματολογική πάθηση με ψυχολογικές επιπτώσεις, αποτελεί η ακμή, η οποία εμφανίζεται όχι μόνο σε εφήβους, αλλά και σε ενήλικες. Η πάθηση μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, αρκεί ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στον ειδικό γιατρό, δηλαδή τον Δερματολόγο.

Παρόλα αυτά, «γιατροσόφια» από φίλους υπάρχουν πολλά όπως και στα social media, influencers, tiktokers, αισθητικοί και άλλοι έχουν όλοι κάτι να πουν για την ακμή και την αντιμετώπισή της.

Καθώς όμως τα γιατροσόφια αυτά μπορεί όχι μόνο να μην λύσουν, αλλά και να επιδεινώσουν το πρόβλημα, προκαλώντας ακόμη και μη αναστρέψιμη ζημιά, όπως π.χ. ουλές, η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) ξεκίνησε πρόσφατα πανελλαδική ενημερωτική εκστρατεία για την ακμή.

Με κεντρικό μήνυμα: «Λύση για την ακμή σου έχει μόνο ο δερματολόγος – οι άλλοι έχουν … ιδέες», η καμπάνια στοχεύει να αφυπνίσει το κοινό και να τονίσει ότι η ακμή δεν είναι αισθητικό πρόβλημα, αλλά σοβαρή δερματολογική πάθηση με ψυχολογικές επιπτώσεις, που εμφανίζεται σε εφήβους και ενήλικες, και  μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο από τον ειδικό γιατρό, δηλαδή τον Δερματολόγο.

Το μήνυμα, ηχηρό και ξεκάθαρο, πλαισιώνεται από εικόνες που δείχνουν μερικές από «τις πολλές… ιδέες», που βομβαρδίζουν όσες και όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με ακμή, και οι οποίες όμως δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα.

Παράλληλα η καμπάνια προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι οι συμβουλές και τα “γιατροσόφια” από φίλους, influencers, tiktokers, αισθητικούς κ. ά., όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά ενδέχεται να το ενισχύσουν ή και ακόμα να προκαλέσουν αρκετές φορές μη αναστρέψιμη ζημιά, όπως για παράδειγμα βαθιές ουλές ακμής.

Ειδικά σε σοβαρού βαθμού ακμή, χρειάζεται χρόνος, καθώς και η απαιτούμενη συμμόρφωση του ασθενούς στην θεραπεία και στις οδηγίες του Δερματολόγου

Πολλές φορές  πίσω από την ακμή μπορεί να κρύβονται ενδοκρινολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα και να είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση.

Τα άτομα που πάσχουν από ακμή, λοιπόν, θα πρέπει να επιλέγουν και να εμπιστεύονται τον Δερματολόγο, ο οποίος έχει βαθιά  γνώση του δέρματος, λόγω του αντικειμένου της ειδικότητας, μπορεί να αξιολογήσει την βαρύτητα του προβλήματος της ακμής και να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα.

Η καμπάνια, που θα διαρκέσει λίγο περισσότερο από ένα μήνα, απευθύνεται σε εφήβους, αλλά και σε ενήλικες γυναίκες και άνδρες, που βιώνουν το πρόβλημα της ακμής και αναζητούν λύση για να το αντιμετωπίσουν.

Η εκστρατεία ξεκίνησε ήδη από τις 25 Ιανουαρίου στο μετρό, με εσωτερικό ντύσιμο συρμού, στα λεωφορεία που κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με ντύσιμο της πλάτης, ενώ μέσω digital καμπάνιας και social media – Facebook , Instagram και TikTok – ταξιδεύει ψηφιακά σε όλη την επικράτεια. Παράλληλα θα γίνουν και συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο καθένας έχει μια ιδέα

«Με την καμπάνια αυτή, η ΕΔΑΕ στοχεύει στην ενημέρωση των συμπολιτών μας, που πάσχουν από ακμή, ότι θα πρέπει να αναζητούν λύση μόνο στον Δερματολόγο», επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας Σωτήριος Γ. Θεοχάρης, προσθέτοντας πως «είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με την ακμή, μια καθαρά δερματολογική πάθηση και όχι ένα απλό αισθητικό πρόβλημα, για την οποία ο καθένας και η καθεμιά έχουν να προτείνουν μια ιδέα, την οποία μάλιστα βαπτίζουν ως την «πιο αποτελεσματική λύση». Τα social media, κατακλύζονται από influencers, tiktokers, αισθητικούς, που με ύφος «ειδικού» προτείνουν μεθόδους, προϊόντα ακόμα και γιατροσόφια για να «εξαφανιστεί μαγικά» η ακμή.

Και φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Είναι σημαντικό και απολύτως απαραίτητο τα άτομα που εμφανίζουν ακμή, όσο πιο έγκαιρα γίνεται να επισκέπτονται τον Δερματολόγο τους. Εκείνος, ως μόνος ειδικός, είναι ο πλέον κατάλληλος, με βάση την διάγνωση, να δώσει την εξατομικευμένη θεραπεία που θα οδηγήσει στην λύση του προβλήματος.

Είναι όμως εξίσου σημαντικό, οι πάσχοντες να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν «μαγικές συνταγές».

Σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά σε σοβαρού βαθμού ακμή, χρειάζεται χρόνος, καθώς και η απαιτούμενη συμμόρφωση του ασθενούς στην θεραπεία και στις οδηγίες του Δερματολόγου. Πολλές φορές  πίσω από την ακμή μπορεί να κρύβονται ενδοκρινολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα και να είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση. Ακόμα και στις περιπτώσεις, που παραμένουν ουλές μετά την αποδρομή της  ακμής, πάλι ο Δερματολόγος είναι εκείνος που μπορεί να τις βελτιώσει ή ακόμη  και να τις εξαλείψει».

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος της ΕΔΑΕ, τονίζει ότι «Όπως σε όλες τις δερματολογικές παθήσεις, έτσι και στην ακμή, η έγκαιρη επίσκεψη στον Δερματολόγο, η  εμπιστοσύνη στον θεράποντα ιατρό, η συμμόρφωση του ασθενούς στην θεραπεία, θα δώσει λύση με ορατά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Όλες οι ροές που περιμένουν οι ξένοι ανά μετοχή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Όλες οι ροές που περιμένουν οι ξένοι ανά μετοχή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Φυσικό αέριο
AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

inWellness
inTown
Υγεία
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
Καρδιά 31.01.26

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο κρυφός μακροπρόθεσμος κίνδυνος της ΔΕΠΥ για την υγεία
Μελέτη 27.01.26

Ποιοι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι μπορεί να συνοδεύουν τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τα άτομα που στην παιδική ηλικία έχουν ισχυρά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας στη μέση ηλικία.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»
Ελλάδα 26.01.26

SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν τα συμπτώματα»

Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας - «Θυμίζει την εποχή που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1»

Σύνταξη
Οι γυναίκες στο περιθώριο της υγειονομικής περίθαλψης: Χάνουν 75 εκατ. χρόνια υγιούς ζωής ετησίως
6% των επενδύσεων 25.01.26

Οι γυναίκες στο περιθώριο της υγειονομικής περίθαλψης: Χάνουν 75 εκατ. χρόνια υγιούς ζωής ετησίως

Συνολικά, οι γυναίκες χάνουν περίπου 75 εκατομμύρια χρόνια υγιούς ζωής κάθε χρόνο – το οποίο ισοδυναμεί με μία εβδομάδα υγείας που χάνεται ανά γυναίκα ετησίως, σύμφωνα με μια νέα έκθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι
Θέμα μύτης 25.01.26

Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι

«Κλειδί» αποτελεί η πρώιμη απόκριση των κυττάρων της μύτης, από όπου εισέρχονται στον οργανισμό οι ρινοϊοί, κύριοι ένοχοι για το κοινό κρυολόγημα - ελπίδα για νέες στοχευμένες θεραπείες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο – Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη
Υγεία 25.01.26

«Σαρώνει» η γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο - Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη

Έντονη ανησυχία για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας της υπο-παραλλαγής Κ - «Οι επιπλοκές μπορεί να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα, την καρδιά και τους πνεύμονες», λένε οι επιστήμονες

Σύνταξη
Τεστ αίματος ανιχνεύει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων
Υγεία 23.01.26

Τεστ αίματος ανιχνεύει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων

Το νέο τεστ ανιχνεύει μια ασυνήθιστη ανοσολογική απόκριση στα βακτήρια του εντέρου σε άτομα που αργότερα εμφανίζουν νόσο του Chron – Ελπίδα για πρόληψη μέσω της ανάπτυξης εμβολίου, αλλά και για πιο έγκαιρη διάγνωση.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ιδού πόσες ώρες videogames την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία
Κολημμένοι στην οθόνη 21.01.26

Πόσες ώρες gaming την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία; Μελέτη υπολόγισε το όριο

Νέα μελέτη δείχνει ότι η ενασχόληση με τα videogames πάνω από ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο έχει σημαντική επίδραση στη διατροφή, στον ύπνο και στο βάρος των νεαρών ατόμων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα
Εμπειρία 31.01.26

Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα

Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε στην εκπομπή «I've Never Said This Before» και μίλησε για το «κοινό τραύμα» που μοιράζεται με άλλες διάσημες γυναίκες που κατακρίθηκαν δημοσίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ότι στραγγάλισε την Μαρία Αγγελακούδη και την πέταξε στα σκουπίδια, έκρυβε νεκρή την Βίκυ Κουτσάκη
Ελλάδα 31.01.26

Το υπόγειο της φρίκης στη Μενεμένη: Στραγγάλισε την Μαρία Αγγελακούδη και την πέταξε στα σκουπίδια, έκρυβε νεκρή την Βίκυ Κουτσάκη

Ο δράστης ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 46χρονη Μαρία ενώ για την 43χρονη Βίκυ δήλωσε πως πέθανε και την άφησε στο υπόγειό του - Φρίκη για τα στοιχεία που αποκαλύπτονται

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών: Μάχη της Ελλάδας με την Ιταλία για την πρωτιά στον όμιλο
Πόλο γυναικών 31.01.26

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών: Μάχη της Ελλάδας με την Ιταλία για την πρωτιά στον όμιλο

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (31/1, 15:00) με ουσιαστικό έπαθλο την πρωτιά στον όμιλο και καλύτερο πλασάρισμα στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών.

Σύνταξη
Λόρα: Νέα τροπή στην υπόθεση της εξαφάνισή της – Πώς κατάφερε να πετάξει για Γερμανία;
Αγνοείται 23η μέρα 31.01.26

«Επέμενε ότι έπρεπε να φύγει»: Νέα τροπή στην υπόθεση της Λόρας - Πώς κατάφερε να πετάξει για Γερμανία;

Νέα στοιχεία στο φως για τη Λόρα - Όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για την εξαφάνισή της η 16χρονη φαίνεται πως είχε ήδη μεταβεί στη Γερμανία - Το ντοκουμέντο που την καταγράφει στο ταξιδιωτικό γραφείο

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία

Συνολικά, 20 διαιτητές, 40 βοηθοί διαιτητές και 12 VAR θα συνάψουν εργασιακή σχέση αποκλειστικής απασχόλησης με την ομοσπονδία. Το μοντέλο είναι αντιγραφή από ευρωπαϊκές χώρες και από το Μεξικό

Βάιος Μπαλάφας
Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία
«Νέα Δεξιά» 31.01.26

Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία

Ο ακροδεξιός λαϊκιστής Νάιτζελ Φάρατζ θριαμβεύει στις δημοσκοπήσεις, «κλέβει» στελέχη των αποδυναμωμένων Συντηρητικών και υποδαυλίζει την κρίση ταυτότητας και συνοχής στους κυβερνώντες Εργατικούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια
Culture Live 31.01.26

Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια

Ο Φεβρουάριος φέρνει στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου πολλές αφορμές για επίσκεψη: εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θέατρο και μουσική.

Σύνταξη
Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
Εκδίκηση 31.01.26

Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του

Ο Doucet ξεκίνησε τη σεξουαλική κακοποίηση του Jody κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προσποιούμενος ότι τον βοηθούσε στις διατάσεις, και αργότερα απομονώνοντάς τον από τους άλλους μαθητές

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο