Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Γραφεία: Πόσο πωλείται το τ.μ. – Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [γραφήματα]
Οικονομικές Ειδήσεις 31 Ιανουαρίου 2026, 09:01

Γραφεία: Πόσο πωλείται το τ.μ. – Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [γραφήματα]

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ζήτηση για γραφεία – Τι δείχνει έρευνα της ReDAtaset

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Έντονη παραμένει η ζήτηση για γραφεία στην Ελλάδα ενισχύοντας τη στροφή των επιχειρήσεων προς αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και τη σταθερή ροή επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Το 2025 βρήκε τον κλάδο σε συνεχή άνοδο, καθώς οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τροχιά που έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στα νότια προάστια

Τα στοιχεία για τα γραφεία

Τα στοιχεία της ReDataset για το 2025 δείχνουν ότι οι πιο δημοφιλείς περιοχές για αγορά γραφειακών χώρων είναι εκείνες που συνδυάζουν προσβασιμότητα, σύγχρονες υποδομές και έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στα νότια προάστια με τις μέσες τιμές να κινούνται χαμηλότερα των 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στα βόρεια προάστια τα αντίστοιχα επίπεδα τιμών διαμορφώνονται κατά μέσο όρο κάτω από τα 3.500 ευρώ ανά τ.μ..

Αναλυτικότερα, στην Αττική, η αγορά παραμένει έντονα συγκεντρωμένη, με τα νότια και βόρεια προάστια, αλλά και τους καθιερωμένους επιχειρηματικούς κόμβους, να διαμορφώνουν τις υψηλότερες τιμές.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η περιοχή του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου η μέση τιμή πώλησης γραφείων αγγίζει τα 4.875 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η συγκεκριμένη ζώνη προσελκύει εταιρείες που αναζητούν ποιοτικούς χώρους σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, με περιορισμένη προσφορά νέων ακινήτων, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τις αποτιμήσεις.

Σε πολύ κοντινά επίπεδα κινείται η Γλυφάδα, με μέση τιμή 4.795 ευρώ/τ.μ., επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως έναν από τους πλέον δυναμικούς επιχειρηματικούς προορισμούς της νότιας Αθήνας. Ακολουθεί η Κηφισιά, με 3.365 ευρώ/τ.μ., διατηρώντας τη φήμη της ως βασικό επιχειρηματικό κέντρο των βορείων προαστίων.

Σημαντική ζήτηση καταγράφεται επίσης στο Φιλοθέη – Ψυχικό και στο Μαρούσι, όπου οι μέσες τιμές κινούνται μεταξύ 3.000 και 3.200 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή και το Παλαιό Φάληρο με τιμές κοντά στα 2.900–3.000 ευρώ/τ.μ.

Εκτός Αττικής, η αγορά γραφείων εμφανίζει σαφώς χαμηλότερα επίπεδα τιμών, χωρίς ωστόσο να στερείται επενδυτικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα στις μεγάλες αστικές περιοχές.

Στην κορυφή της περιφέρειας βρίσκεται η Καλαμαριά, με μέση τιμή 2.527 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αντανακλώντας τη ζήτηση για σύγχρονους γραφειακούς χώρους στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, η Καλαμαριά φαίνεται να ευνοείται και από την επικείμενη λειτουργία του μετρό φέτος, στο πλαίσιο της επέκτασης που υλοποιείται στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί το Ηράκλειο της Κρήτης με 2.417 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στα 2.227 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Χαμηλότερες, αλλά σταθερές, τιμές καταγράφονται σε πόλεις όπως τα Ιωάννινα, η Λάρισα, η Πάτρα και η Ξάνθη, όπου οι μέσες τιμές πώλησης γραφείων κυμαίνονται από 1.527 έως περίπου 1.990 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι περιοχές αυτές προσελκύουν κυρίως τοπικές επιχειρήσεις και επενδυτές που αναζητούν αποδόσεις σε χαμηλότερο αρχικό κόστος.

Από πλευράς επιφάνειας, η αγορά δείχνει να προτιμά τα μεσαίου μεγέθους γραφεία (51–100 τ.μ.), τα οποία εμφανίζουν τις υψηλότερες μέσες τιμές στα 2.560 ευρώ ανά τ.μ. έναντι αυτών επιφάνειας 151- 200 τ.μ. όπου η μέση τιμή είναι στα 2.315 ευρώ ανά τ.μ..

Το premium της μεσαίας κατηγορίας καταγράφεται και σε σύγκριση με τις μικρές επιφάνειες έως 50 τ.μ., όπου η μέση τιμή είναι στα 2.370 ευρώ ανά τ.μ.. Η τάση αυτή συνδέεται με τη ζήτηση από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επενδυτές που αναζητούν ευέλικτα και εύκολα αξιοποιήσιμα ακίνητα.

Καθοριστικό ρόλο σε σχέση με τις ζητούμενες τιμές παίζει και η ηλικία των κτιρίων: Τα γραφεία που έχουν κατασκευαστεί την περίοδο 2020–2025 εμφανίζουν μέση τιμή 3.728 ευρώ/ τ.μ., σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με παλαιότερο απόθεμα, αποτυπώνοντας τη ζήτηση για πιο σύγχρονες προδιαγραφές και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ενδεικτικά, η μέση ζητούμενη τιμή για χώρους που έχουν κατασκευαστεί την προηγούμενη δεκαετία αντιστοιχεί σε 2.872 ευρώ ανά τ.μ., ενώ η ψαλίδα κλείνει όταν πρόκειται για γραφεία των δεκαετίων του ’80, ’90, ’00 με τις μέσες ζητούμενες τιμής να διαμορφώνονται μεταξύ 2.400- 2.500 ευρώ ανά τ.μ..

Τα ακίνητα υψηλής συνολικής αξίας (άνω των 500.000 ευρώ) καταγράφουν έντονο premium, με τις μέσες τιμές να φθάνουν τα 4.900 ευρώ/τ.μ., στοιχείο που δείχνει το έντονο ενδιαφέρον για ακίνητα πιο υψηλών προδιαγραφών, ενδεχομένως και για επενδυτικούς σκοπούς.

Στην κατηγορία μεταξύ 300.000 και 500.000 ευρώ η μέση ζητούμενη τιμή είναι στα 3.360 ευρώ ανά τ.μ. ενώ για την κατηγορία με αξίες από τις 200.000 ευρώ έως τις 300.000 η αντίστοιχη μέση ζητούμενη τιμή είναι στα 2.760 ευρώ ανά τ.μ..

Πηγή ΟΤ

Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)
Έρευνα γνώμης 31.01.26

Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)

Σύμφωνα με το 5ο Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων στην Ελλάδα, μειώνεται σταθερά το ποσοστό των πολιτών που θέλουν να αγοράσουν άμεσα σπίτι. Μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, παραδέχονται οι 9 στους 10.

Σύνταξη
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία

Συνολικά, 20 διαιτητές, 40 βοηθοί διαιτητές και 12 VAR θα συνάψουν εργασιακή σχέση αποκλειστικής απασχόλησης με την ομοσπονδία. Το μοντέλο είναι αντιγραφή από ευρωπαϊκές χώρες και από το Μεξικό

Βάιος Μπαλάφας
Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία
«Νέα Δεξιά» 31.01.26

Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία

Ο ακροδεξιός λαϊκιστής Νάιτζελ Φάρατζ θριαμβεύει στις δημοσκοπήσεις, «κλέβει» στελέχη των αποδυναμωμένων Συντηρητικών και υποδαυλίζει την κρίση ταυτότητας και συνοχής στους κυβερνώντες Εργατικούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια
Culture Live 31.01.26

Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια

Ο Φεβρουάριος φέρνει στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου πολλές αφορμές για επίσκεψη: εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θέατρο και μουσική.

Σύνταξη
Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
Εκδίκηση 31.01.26

Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του

Ο Doucet ξεκίνησε τη σεξουαλική κακοποίηση του Jody κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προσποιούμενος ότι τον βοηθούσε στις διατάσεις, και αργότερα απομονώνοντάς τον από τους άλλους μαθητές

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
Καρδιά 31.01.26

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία
Υποστελέχωση 31.01.26

«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία

Κάθε χρόνο παίρνουν εξιτήριο από κρατικά θεραπευτήρια 1.650 άνθρωποι που η υγεία τους φέρεται να έχει επιδεινωθεί - Δραματικά στοιχεία έρχονται στο φως μετά την πατροκτονία στη Γλυφάδα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση
Industry 31.01.26

Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση

Μια σκηνή από το Industry του HBO φωτίζει μια υπερβολικά άβολη αλήθεια: οι ακουαρέλες του Αδόλφου Χίτλερ δεν ανήκουν μόνο στην Ιστορία, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν — και να αποτιμώνται — στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)
Έρευνα γνώμης 31.01.26

Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)

Σύμφωνα με το 5ο Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων στην Ελλάδα, μειώνεται σταθερά το ποσοστό των πολιτών που θέλουν να αγοράσουν άμεσα σπίτι. Μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, παραδέχονται οι 9 στους 10.

Σύνταξη
Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones
Κόσμος 31.01.26

Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones

Περισσότεροι από 225 νεκροί από την κατάρρευση ορυχείου κολτανίου στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με επίσημες πηγές - Νεκροί άντρες, γυναίκες, παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 31.01.26

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα

Η αναπληρώτρια πρόεδρος ανακοίνωσε ένα νέο νόμο που αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
