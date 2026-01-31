Έντονη παραμένει η ζήτηση για γραφεία στην Ελλάδα ενισχύοντας τη στροφή των επιχειρήσεων προς αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και τη σταθερή ροή επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Το 2025 βρήκε τον κλάδο σε συνεχή άνοδο, καθώς οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τροχιά που έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στα νότια προάστια

Τα στοιχεία για τα γραφεία

Τα στοιχεία της ReDataset για το 2025 δείχνουν ότι οι πιο δημοφιλείς περιοχές για αγορά γραφειακών χώρων είναι εκείνες που συνδυάζουν προσβασιμότητα, σύγχρονες υποδομές και έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στα νότια προάστια με τις μέσες τιμές να κινούνται χαμηλότερα των 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στα βόρεια προάστια τα αντίστοιχα επίπεδα τιμών διαμορφώνονται κατά μέσο όρο κάτω από τα 3.500 ευρώ ανά τ.μ..

Αναλυτικότερα, στην Αττική, η αγορά παραμένει έντονα συγκεντρωμένη, με τα νότια και βόρεια προάστια, αλλά και τους καθιερωμένους επιχειρηματικούς κόμβους, να διαμορφώνουν τις υψηλότερες τιμές.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η περιοχή του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου η μέση τιμή πώλησης γραφείων αγγίζει τα 4.875 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η συγκεκριμένη ζώνη προσελκύει εταιρείες που αναζητούν ποιοτικούς χώρους σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, με περιορισμένη προσφορά νέων ακινήτων, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τις αποτιμήσεις.

Σε πολύ κοντινά επίπεδα κινείται η Γλυφάδα, με μέση τιμή 4.795 ευρώ/τ.μ., επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως έναν από τους πλέον δυναμικούς επιχειρηματικούς προορισμούς της νότιας Αθήνας. Ακολουθεί η Κηφισιά, με 3.365 ευρώ/τ.μ., διατηρώντας τη φήμη της ως βασικό επιχειρηματικό κέντρο των βορείων προαστίων.

Σημαντική ζήτηση καταγράφεται επίσης στο Φιλοθέη – Ψυχικό και στο Μαρούσι, όπου οι μέσες τιμές κινούνται μεταξύ 3.000 και 3.200 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή και το Παλαιό Φάληρο με τιμές κοντά στα 2.900–3.000 ευρώ/τ.μ.

Εκτός Αττικής, η αγορά γραφείων εμφανίζει σαφώς χαμηλότερα επίπεδα τιμών, χωρίς ωστόσο να στερείται επενδυτικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα στις μεγάλες αστικές περιοχές.

Στην κορυφή της περιφέρειας βρίσκεται η Καλαμαριά, με μέση τιμή 2.527 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αντανακλώντας τη ζήτηση για σύγχρονους γραφειακούς χώρους στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, η Καλαμαριά φαίνεται να ευνοείται και από την επικείμενη λειτουργία του μετρό φέτος, στο πλαίσιο της επέκτασης που υλοποιείται στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί το Ηράκλειο της Κρήτης με 2.417 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στα 2.227 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Χαμηλότερες, αλλά σταθερές, τιμές καταγράφονται σε πόλεις όπως τα Ιωάννινα, η Λάρισα, η Πάτρα και η Ξάνθη, όπου οι μέσες τιμές πώλησης γραφείων κυμαίνονται από 1.527 έως περίπου 1.990 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι περιοχές αυτές προσελκύουν κυρίως τοπικές επιχειρήσεις και επενδυτές που αναζητούν αποδόσεις σε χαμηλότερο αρχικό κόστος.

Από πλευράς επιφάνειας, η αγορά δείχνει να προτιμά τα μεσαίου μεγέθους γραφεία (51–100 τ.μ.), τα οποία εμφανίζουν τις υψηλότερες μέσες τιμές στα 2.560 ευρώ ανά τ.μ. έναντι αυτών επιφάνειας 151- 200 τ.μ. όπου η μέση τιμή είναι στα 2.315 ευρώ ανά τ.μ..

Το premium της μεσαίας κατηγορίας καταγράφεται και σε σύγκριση με τις μικρές επιφάνειες έως 50 τ.μ., όπου η μέση τιμή είναι στα 2.370 ευρώ ανά τ.μ.. Η τάση αυτή συνδέεται με τη ζήτηση από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επενδυτές που αναζητούν ευέλικτα και εύκολα αξιοποιήσιμα ακίνητα.

Καθοριστικό ρόλο σε σχέση με τις ζητούμενες τιμές παίζει και η ηλικία των κτιρίων: Τα γραφεία που έχουν κατασκευαστεί την περίοδο 2020–2025 εμφανίζουν μέση τιμή 3.728 ευρώ/ τ.μ., σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με παλαιότερο απόθεμα, αποτυπώνοντας τη ζήτηση για πιο σύγχρονες προδιαγραφές και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ενδεικτικά, η μέση ζητούμενη τιμή για χώρους που έχουν κατασκευαστεί την προηγούμενη δεκαετία αντιστοιχεί σε 2.872 ευρώ ανά τ.μ., ενώ η ψαλίδα κλείνει όταν πρόκειται για γραφεία των δεκαετίων του ’80, ’90, ’00 με τις μέσες ζητούμενες τιμής να διαμορφώνονται μεταξύ 2.400- 2.500 ευρώ ανά τ.μ..

Τα ακίνητα υψηλής συνολικής αξίας (άνω των 500.000 ευρώ) καταγράφουν έντονο premium, με τις μέσες τιμές να φθάνουν τα 4.900 ευρώ/τ.μ., στοιχείο που δείχνει το έντονο ενδιαφέρον για ακίνητα πιο υψηλών προδιαγραφών, ενδεχομένως και για επενδυτικούς σκοπούς.

Στην κατηγορία μεταξύ 300.000 και 500.000 ευρώ η μέση ζητούμενη τιμή είναι στα 3.360 ευρώ ανά τ.μ. ενώ για την κατηγορία με αξίες από τις 200.000 ευρώ έως τις 300.000 η αντίστοιχη μέση ζητούμενη τιμή είναι στα 2.760 ευρώ ανά τ.μ..