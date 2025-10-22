newspaper
Η μεγάλη φυγή των γυναικών από τα γραφεία – Η τάση που ανησυχεί
Διεθνής Οικονομία 22 Οκτωβρίου 2025 | 19:24

Η μεγάλη φυγή των γυναικών από τα γραφεία – Η τάση που ανησυχεί

Παρόλο που η συμμετοχή των ανδρών παραμένει σταθερή φέτος, οι γυναίκες αποχωρούν από την αγορά εργασίας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Αδράνεια: «Ξέρω τι θέλω να κάνω: Γιατί δεν μπορώ να το κάνω;»

Αδράνεια: «Ξέρω τι θέλω να κάνω: Γιατί δεν μπορώ να το κάνω;»

Spotlight

Για σχεδόν 80 χρόνια, από τότε που το Αμερικανικό Γραφείο Στατιστικής Εργασίας άρχισε να διαχωρίζει τα δεδομένα ανά φύλο, υπήρχε τουλάχιστον μια σταθερή τάση: οι γυναίκες κέρδιζαν έδαφος σε σχέση με τους άνδρες. Το 1948 μόλις το 32% των γυναικών εργαζόταν ή αναζητούσε εργασία, σε σύγκριση με το 87% των ανδρών. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, περίπου το 60% των γυναικών συμμετείχε στην αγορά εργασίας, δίπλα στο 75% των ανδρών.

Κατά τη διάρκεια των 2000s και 2010s, το χάσμα συνέχισε να μειώνεται, αν και κυρίως λόγω μείωσης της απασχόλησης των ανδρών. Τη δεκαετία του 2020, η πανδημία του COVID-19 έβγαλε πολλούς εργαζόμενους εκτός αγοράς, όμως η απασχόληση των γυναικών ανακάμπτει ταχύτερα, μειώνοντας το χάσμα μεταξύ των φύλων σε μόλις 10,1 ποσοστιαίες μονάδες στις αρχές του 2025, το μικρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Τώρα κάτι φαίνεται να αλλάζει. Παρόλο που η συμμετοχή των ανδρών παραμένει σταθερή φέτος, οι γυναίκες αποχωρούν από την αγορά εργασίας. Από το μεταπανδημικό υψηλό του 57,7% τον Αύγουστο του 2024, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών έπεσε σχεδόν κατά μια ποσοστιαία μονάδα, στο 56,9% — υποδεικνύοντας ότι περισσότερες από 600.000 γυναίκες έχουν αποσυρθεί, σύμφωνα με τον Economist.

Παρόλο που η συμμετοχή των ανδρών παραμένει σταθερή φέτος, οι γυναίκες αποχωρούν από την αγορά εργασίας

Τα δεδομένα για την αγορά εργασίας μπορεί να παρουσιάζουν μηνιαίες διακυμάνσεις και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να εξηγούν τη σημερινή μεταβλητότητα, από ομοσπονδιακές απολύσεις και δασμούς έως πτώση της μετανάστευσης και την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Παρ’ όλα αυτά, το χάσμα συμμετοχής ανδρών-γυναικών παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση σε οποιοδήποτε έτος από τη δεκαετία του 1950.

Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την τάση; Η πιο προφανής εξήγηση θα ήταν μια αλλαγή στη φύση της αμερικανικής οικονομίας. Άνδρες και γυναίκες τείνουν να εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς — ίσως οι τομείς που κυριαρχούνται από γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Σύμφωνα με τις μηνιαίες έρευνες της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι τομείς που έχασαν τις περισσότερες θέσεις εργασίας τον τελευταίο χρόνο είναι το λιανικό εμπόριο, η μεταποίηση και οι μεταφορές, οι οποίοι είναι σχετικά ισορροπημένοι ή ελαφρώς ανδροκρατούμενοι. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη, που κυριαρχούνται από γυναίκες, προσέθεσαν εργαζόμενους.

Οι «tradwives», η νέα τάση

Ίσως, λοιπόν, η εξήγηση να είναι κοινωνική αλλαγή. Οι «tradwives», που υμνούν τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, έχουν μεγάλη απήχηση στο TikTok — ίσως και στην πραγματική ζωή. Ή μπορεί οι μητέρες να αποχωρούν λόγω των αυξημένων εξόδων για φροντίδα παιδιών. Με μια πρώτη ματιά, η ιδέα μιας μητρικής απομάκρυνσης από την εργασία φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας: το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών ηλικίας 25 έως 54 ετών με παιδιά κάτω των πέντε ετών έχει μειωθεί από το μεταπανδημικό υψηλό.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι νεαρές ενήλικες γυναίκες εγκαταλείπουν μόνιμα την εργασία. Δύο χρόνια πριν, 7,8 εκατομμύρια γυναίκες με μικρά παιδιά εργαζόταν — τώρα είναι 7,9 εκατομμύρια. Αντίθετα, η πτώση στο ποσοστό συμμετοχής φαίνεται να αντικατοπτρίζει αύξηση στον αριθμό νέων μητέρων. Πολλά ζευγάρια ανέβαλαν γάμους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οδηγώντας σε έκρηξη γάμων το 2022. Και είναι πολύ συνηθισμένο τα ζευγάρια να ξεκινούν να κάνουν παιδιά ένα ή δύο χρόνια μετά το γάμο. Αν και τα επίσημα δεδομένα για τις γεννήσεις δημοσιεύονται με καθυστέρηση, έρευνες της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι η Αμερική μπορεί να βιώνει ένα μικρό μεταπανδημικό baby boom, αρκετό για να αποσύρει προσωρινά γυναίκες από την αγορά εργασίας.

Η πιο προφανής εξήγηση θα ήταν μια αλλαγή στη φύση της οικονομίας

Με κάποιους τρόπους, αυτό είναι καλό νέο: πολλές γυναίκες θα επιστρέψουν στην εργασία μετά την άδεια μητρότητας. Το ερώτημα είναι πώς αυτή η τάση θα αλληλεπιδράσει με τις αλλαγές στους κανόνες για εργασία από το σπίτι. Η Misty Heggeness από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας δημοσίευσε πρόσφατα μελέτη που δείχνει ότι οι γυναίκες που ήταν έγκυες τον Μάρτιο του 2020, χωρίς να μπορούν να γνωρίζουν τι θα ακολουθήσει, έχουν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής από εκείνες που είχαν παιδιά έναν χρόνο νωρίτερα, ίσως επειδή η τηλεργασία έκανε πιο εύκολο τον διπλό τους ρόλο.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Φουλάρει με LNG η Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές

Φυσικό αέριο: Φουλάρει με LNG η Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές

World
Λαγκάρντ: Να μπει τέλος στον κατακερματισμό του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ευρώπη

Λαγκάρντ: Να μπει τέλος στον κατακερματισμό του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ευρώπη

Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»
«Αναλογικός κόσμος» 22.10.25

Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»

Ο Μπεν Στίλερ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του, ότι τόσο το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ όσο και η τεχνολογία φέρνουν τους κωμικούς αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης
Ύμνος 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης

Το Ζεϊμπέκικο, ένα από τα πολλά κομμάτια που ο Διονύσης Σαββόπουλος μας κληροδότησε για να θυμόμαστε τις ρίζες μας είναι η ροκ κάθαρση μιας Ελλάδας με ψυχή ανθεκτικά λαϊκή -και προδομένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία
Energy Embargo for Palestine 22.10.25

Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία

«Αν το Βρετανικό Μουσείο θέλει πραγματικά να αναμετρηθεί με την πολιτιστική του κληρονομιά, [θα πρέπει] να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει ενεργά τον ιμπεριαλισμό σήμερα», υποστήριξε μια ακτιβίστρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της
Πρώτη γραμμή 22.10.25

Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της

«Η βραβευμένη με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ, Λίνσεϊ Αντάριο έχει εργαστεί σε αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αντιμετωπίσει εμπόλεμες ζώνες και έχει αιχμαλωτιστεί στη Λιβύη, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά μια ξενάγηση στο όμορφο σπίτι της;» γράφει ο σινεκριτικός Peter Brandshaw στον Guardian σαν σχόλιο στο ντοκιμαντέρ Love+War.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» – Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε
Η ζωή του 22.10.25

«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» - Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από ένα ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλλου, της Δόμνας Σαμίου και της Στέλλας Γαδέδη, που μπορεί κανείς να το δει στο Ertflix – Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»
Ήρθε ο καιρός; 22.10.25

Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»

Οι φήμες θέλουν τους Fleetwood Mac να συζητούν ένα reunion που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ και φυσικά μια μεγάλη περιοδεία. Ωστόσο πρώτα θα πρέπει να θαφτεί το «τσεκούρι του πολέμου» ανάμεσα στα μέλη της μπάντας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;
Άλλα Κόλπα 22.10.25

Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;

Με τα είδωλα της Britpop και της Generation X να γίνονται παππούδες , φαίνεται ότι το να είσαι παππούς ή γιαγιά δεν είναι πια αυτό που ήταν παλιά. «Υπάρχει μια νέα ατμόσφαιρα στην υπερενηλικίωση και είναι δροσερή, χαοτική και πιθανώς πιο εγωιστική» αναφέρει η Louise Chunn στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες
Θρύλοι 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες

Ο Μάνος Χατζιδάκις υπερασπίστηκε τον Διονύση Σαββόπουλο για το έργο του όχι μία, αλλά δύο φορές, υποστηρίζοντας την ελευθερία στη δημιουργία και επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση στο ταλέντο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι πόλεμοι εναντίον των γυναικών κλιμακώνονται – Ρεκόρ παγκόσμιων συγκρούσεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Woman 22.10.25

Οι πόλεμοι εναντίον των γυναικών κλιμακώνονται – Ρεκόρ παγκόσμιων συγκρούσεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Περισσότερες από 676 εκατομμύρια γυναίκες ζουν κοντά σε εμπόλεμες ζώνες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΗΕ-Γυναίκες, που καταγράφει εκρηκτική αύξηση της σεξουαλικής βίας και αποκλεισμό των γυναικών από τη λήψη αποφάσεων

Σύνταξη
Ο Διονύσης Σαββόπουλος είδε κάποτε την Άσπα – «Ερχόταν στη φυλακή, ενώ οι φίλοι μου εξαφανίστηκαν»
«Σταθερά στη βροχή» 22.10.25

Ο Διονύσης Σαββόπουλος είδε κάποτε την Άσπα – «Ερχόταν στη φυλακή, ενώ οι φίλοι μου εξαφανίστηκαν»

Η ιστορία τους ξεκίνησε κάπως παράδοξα, όταν οι δυο τους ήταν ακόμη νέοι: τότε, που ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν κρατούμενος και η Άσπα, μια έφηβη κοπέλα που τον επισκεπτόταν στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκδρομέας του ’60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του ’60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;

Αρκετές είναι οι συνομιλίες του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, με τις Αρχές να αναμένουν το σύνολο των δεδομένων από την άρση απορρήτου.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι
Παρασκήνιο 22.10.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι

Πώς «έκλεισε» η συνάντηση του Χάρη Δούκα και του Πάνου Ρούτσι - Τα δύο δώρα της ομάδας «μέχρι τέλους» στον Δήμαρχο Αθήνας και η κάλυψη Τσουκαλά στην κόντρα με την κυβέρνηση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 22.10.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη

«Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς κοινωνική διαμαρτυρία», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εξαπολύοντας μύδρους κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»
CEV Champions League 22.10.25

Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»

Κυρίαρχος από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός, επικράτησε εύκολα στου Ρέντη της βελγικής Αστερίξ (3-0 σετ) και έκανε μεγάλο βήμα για την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του γυναικείου CEV Champions League

Σύνταξη
Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»

Χρήστος Κόντης και Άνταμ Τσέριν μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των πράσινων στην Ολλανδία κόντρα στη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Σύνταξη
Live streaming: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 22.10.25

Live streaming: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

Live streaming: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 20:00 την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Μπανάνες με 39 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν στον Πειραιά – Η αξία ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ
Από την ΑΑΔΕ 22.10.25

Μπανάνες με 39 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν στον Πειραιά - Η αξία ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένες ενέργειες και αξιοποίηση πληροφοριών ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνου από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της ΓΔ ΣΔΟΕ

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ
Champions League 22.10.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 22.10.25

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
Δριμεία κριτική 22.10.25

Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαρακτήρισε «πετσοκομμένο, ελλιποβαρή και αναντίστοιχο προς τις πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής μας οικογένειας» τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Σύνταξη
Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»

Ο τεχνικός της Φέγενορντ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλος αποτέλεσμα για την ομάδα του εκτός από τη νίκη.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι γράφουν οι Financial Times για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 22.10.25

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε μέχρι τους FT - Τι λέει για τους DJs και τα γκαρσόνια που έπαιρναν επιδοτήσεις

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που κατέληγαν σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό κλάδο αναφέρονται οι Financial Times σε δημοσίευμά τους

Σύνταξη
Γαλλία: Και δεύτερη ληστεία σε μουσείο μετά το Λούβρο
Κόσμος 22.10.25

Και δεύτερη ληστεία σε γαλλικό μουσείο μετά το Λούβρο - Εκλεψαν πολύτιμα νομίσματα

Οι υπάλληλοι του μουσείου που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους το πρωί παρατήρησαν ότι η συρόμενη πόρτα της εισόδου είχε παραβιαστεί και ότι μια βιτρίνα που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα είχε σπάσει.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο – «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»
Τίμησε τη μνήμη 22.10.25

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης - «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου - «Ας κρατήσουν οι χοροί με τα τραγούδια του για πάντα», τόνισε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν
Βόλεϊ 22.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπέβερεν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει
Δήλωση στη Βουλή 22.10.25

Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τη ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο»

Σύνταξη
Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες
Ανισότητες 22.10.25

Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες

Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης βρίσκονται οι ελληνικές περιφέρειες στην αγοραστική δύναμη τον μισθών. Πόσο έχουμε αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 2009.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
