Η μεγάλη φυγή των γυναικών από τα γραφεία – Η τάση που ανησυχεί

Για σχεδόν 80 χρόνια, από τότε που το Αμερικανικό Γραφείο Στατιστικής Εργασίας άρχισε να διαχωρίζει τα δεδομένα ανά φύλο, υπήρχε τουλάχιστον μια σταθερή τάση: οι γυναίκες κέρδιζαν έδαφος σε σχέση με τους άνδρες. Το 1948 μόλις το 32% των γυναικών εργαζόταν ή αναζητούσε εργασία, σε σύγκριση με το 87% των ανδρών. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, περίπου το 60% των γυναικών συμμετείχε στην αγορά εργασίας, δίπλα στο 75% των ανδρών.

Κατά τη διάρκεια των 2000s και 2010s, το χάσμα συνέχισε να μειώνεται, αν και κυρίως λόγω μείωσης της απασχόλησης των ανδρών. Τη δεκαετία του 2020, η πανδημία του COVID-19 έβγαλε πολλούς εργαζόμενους εκτός αγοράς, όμως η απασχόληση των γυναικών ανακάμπτει ταχύτερα, μειώνοντας το χάσμα μεταξύ των φύλων σε μόλις 10,1 ποσοστιαίες μονάδες στις αρχές του 2025, το μικρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Τώρα κάτι φαίνεται να αλλάζει. Παρόλο που η συμμετοχή των ανδρών παραμένει σταθερή φέτος, οι γυναίκες αποχωρούν από την αγορά εργασίας. Από το μεταπανδημικό υψηλό του 57,7% τον Αύγουστο του 2024, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών έπεσε σχεδόν κατά μια ποσοστιαία μονάδα, στο 56,9% — υποδεικνύοντας ότι περισσότερες από 600.000 γυναίκες έχουν αποσυρθεί, σύμφωνα με τον Economist.

Τα δεδομένα για την αγορά εργασίας μπορεί να παρουσιάζουν μηνιαίες διακυμάνσεις και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να εξηγούν τη σημερινή μεταβλητότητα, από ομοσπονδιακές απολύσεις και δασμούς έως πτώση της μετανάστευσης και την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Παρ’ όλα αυτά, το χάσμα συμμετοχής ανδρών-γυναικών παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση σε οποιοδήποτε έτος από τη δεκαετία του 1950.

Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την τάση; Η πιο προφανής εξήγηση θα ήταν μια αλλαγή στη φύση της αμερικανικής οικονομίας. Άνδρες και γυναίκες τείνουν να εργάζονται σε διαφορετικούς τομείς — ίσως οι τομείς που κυριαρχούνται από γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Σύμφωνα με τις μηνιαίες έρευνες της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι τομείς που έχασαν τις περισσότερες θέσεις εργασίας τον τελευταίο χρόνο είναι το λιανικό εμπόριο, η μεταποίηση και οι μεταφορές, οι οποίοι είναι σχετικά ισορροπημένοι ή ελαφρώς ανδροκρατούμενοι. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη, που κυριαρχούνται από γυναίκες, προσέθεσαν εργαζόμενους.

Οι «tradwives», η νέα τάση

Ίσως, λοιπόν, η εξήγηση να είναι κοινωνική αλλαγή. Οι «tradwives», που υμνούν τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, έχουν μεγάλη απήχηση στο TikTok — ίσως και στην πραγματική ζωή. Ή μπορεί οι μητέρες να αποχωρούν λόγω των αυξημένων εξόδων για φροντίδα παιδιών. Με μια πρώτη ματιά, η ιδέα μιας μητρικής απομάκρυνσης από την εργασία φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας: το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών ηλικίας 25 έως 54 ετών με παιδιά κάτω των πέντε ετών έχει μειωθεί από το μεταπανδημικό υψηλό.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι νεαρές ενήλικες γυναίκες εγκαταλείπουν μόνιμα την εργασία. Δύο χρόνια πριν, 7,8 εκατομμύρια γυναίκες με μικρά παιδιά εργαζόταν — τώρα είναι 7,9 εκατομμύρια. Αντίθετα, η πτώση στο ποσοστό συμμετοχής φαίνεται να αντικατοπτρίζει αύξηση στον αριθμό νέων μητέρων. Πολλά ζευγάρια ανέβαλαν γάμους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οδηγώντας σε έκρηξη γάμων το 2022. Και είναι πολύ συνηθισμένο τα ζευγάρια να ξεκινούν να κάνουν παιδιά ένα ή δύο χρόνια μετά το γάμο. Αν και τα επίσημα δεδομένα για τις γεννήσεις δημοσιεύονται με καθυστέρηση, έρευνες της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι η Αμερική μπορεί να βιώνει ένα μικρό μεταπανδημικό baby boom, αρκετό για να αποσύρει προσωρινά γυναίκες από την αγορά εργασίας.

Με κάποιους τρόπους, αυτό είναι καλό νέο: πολλές γυναίκες θα επιστρέψουν στην εργασία μετά την άδεια μητρότητας. Το ερώτημα είναι πώς αυτή η τάση θα αλληλεπιδράσει με τις αλλαγές στους κανόνες για εργασία από το σπίτι. Η Misty Heggeness από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας δημοσίευσε πρόσφατα μελέτη που δείχνει ότι οι γυναίκες που ήταν έγκυες τον Μάρτιο του 2020, χωρίς να μπορούν να γνωρίζουν τι θα ακολουθήσει, έχουν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής από εκείνες που είχαν παιδιά έναν χρόνο νωρίτερα, ίσως επειδή η τηλεργασία έκανε πιο εύκολο τον διπλό τους ρόλο.