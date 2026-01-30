ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε το ορυχείο κολτάν (κολουμβίτη-τανταλίτη) Ρουμπαγιά, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Το γεγονός ανακοίνωσε μέσω του πρακτορείου Reuters ένας εκπρόσωπος του διορισμένου από τους αντάρτες κυβερνήτη της επαρχίας όπου βρίσκεται το ορυχείο, ο Λουμπούμπα Καμπέρε Μουγίσα.

Στο Ρουμπαγιά εξορύσσεται περίπου το 15% του παγκόσμιου κολτάν. Από την επεξεργασία του κολτάν παράγεται ταντάλιο, ένα μέταλλο με υψηλό σημείο τήξης, το οποίο είναι περιζήτητο από τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τουρμπινών και την αεροδιαστημική βιομηχανία.

Το ορυχείο, όπου καθημερινά οι ντόπιοι σκάβουν με τα χέρια για να κερδίσουν μερικά δολάρια, ελέγχεται από την αντάρτικη οργάνωση M23 από το 2024.

Το ορυχείο κατέρρευσε την περασμένη Τετάρτη. Ωστόσο, λόγω της περιοχής στην οποία βρίσκεται και του γεγονότος ότι ελέγχεται από τους αντάρτες, ο ακριβής απολογισμός του δυστυχήματος παραμένει ασαφής.

Πάνω από 200 άνθρωποι

Σύμφωνα με τον Μουγίσα, «περισσότεροι από 200 άνθρωποι έπεσαν θύματα αυτής της κατολίσθησης».

Μεταξύ αυτών ήταν «εργάτες στο ορυχείο, παιδιά και γυναίκες» που πωλούσαν εμπορεύματα. «Ορισμένοι άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και φέρουν σοβαρά τραύματα», πρόσθεσε.

Ένας σύμβουλος του κυβερνήτη, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, είπε ότι έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον 227 ανθρώπων.

Τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλλουν ότι η Μ23 λεηλατεί τον πλούτο του Ρουμπαγιά για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της, με τη στήριξη της κυβέρνηση της γειτονικής Ρουάντας, κάτι που το Κιγκάλι διαψεύδει.

Οι βαριά οπλισμένοι αντάρτες, που δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να ανατρέψουν την κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό και να εγγυηθούν την ασφάλεια της μειονότητας των Τούτσι, κατέλαβαν και άλλα εδάφη, πλούσια σε μεταλλεύματα, κατά την αιφνιδιαστική, ταχεία προέλασή τους στο ανατολικό Κονγκό το 2025.