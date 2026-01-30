ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της
«Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να μη μείνει το παραμικρό στοιχείο χωρίς διερεύνηση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση «να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της για την υποβάθμιση των κανόνων και των ελέγχων ασφάλειας και υγείας της εργασίας», τονίζοντας πως «ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων» της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, «απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις».
Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, «οι σημερινές αποκαλύψεις του Dnews και του Documento, αναφορικά με το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, θέτουν την κυβέρνηση και τους εμπλεκόμενους σε αυτό προ των ευθυνών τους».
Υπογραμμίζει ότι «από τα στοιχεία που έχουν μέχρι τώρα δημοσιοποιηθεί, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την αδειοδότηση των δεξαμενών καυσίμου αερίου στο μοιραίο εργοστάσιο της Βιολάντα επί των ημερών του Κώστα Αγοραστού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και για τις μελέτες πυροπροστασίας και λειτουργίας του εργοστασίου, που φέρουν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην δημάρχου Τρικάλων, Δημήτρη Παπαστεργίου».
Και προσθέτει πως «αναμένονται επίσης απαντήσεις αναφορικά με τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών και όσους βεβαίωναν την καλή και ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης», ρωτώντας αν «θα δοθούν».
«Πρέπει να έρθουν όλα στο φως»
«Η Δικαιοσύνη έχει κινηθεί ζητώντας έλεγχο συνολικά», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοτας πως «η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει με διαφάνεια, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ευθύνες ή τις παρανομίες της επιχείρησης, αλλά και όλες τις υπηρεσίες και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου».
«Ζητάμε την πλήρη διαλεύκανση όλων των σταδίων της αδειοδότησης και του ελέγχου, ιδιαίτερα στα ζητήματα των καύσιμων αερίων, της δόμησης και της πυρασφάλειας», προσθέτει, ενώ τονίζει χαρακτηριστικά πως «εφόσον προκύπτει η εμπλοκή του υπουργού, με την ιδιότητα του μηχανικού, το 2007, και αυτή πρέπει να διαλευκανθεί, γιατί προκύπτει εύλογα το ερώτημα: Γιατί για ένα τέτοιο ζήτημα η χώρα ενημερώθηκε από τη δημοσιογραφική έρευνα και όχι από τον ίδιο και από τον επιτελικό μηχανισμό του Μεγάρου Μαξίμου, με το που συνέβη το δυστύχημα;».
«Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να μη μείνει το παραμικρό στοιχείο χωρίς διερεύνηση. Το χρωστάμε στις αδικοχαμένες εργάτριες, στις οικογένειες τους, στην περιοχή που πενθεί αλλά και στο μέλλον της χώρας», αναφέρει καταληκτικά η Κουμουνδούρου.
