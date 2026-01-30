magazin
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής
Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής

Πέντε χρόνια μετά από την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι ο Χένρι Καβίλ θα πρωταγωνιστήσει στο reboot της ταινίας Χαϊλάντερ, ο 42χρονος ηθοποιός φόρεσε επιτέλους τη στολή του αθάνατου σκωτσέζου πολεμιστή.

Ήταν το 1986 όταν ένα φιλμ, που είχε όλα τα στοιχεία μιας b-movie, έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες και απέτυχε παταγωδώς. Το Χαϊλάντερ του Ράσελ Μαλκάχι δεν ξεπέρασε καν τα 13 εκατομμύρια δολάρια στο box office, ενώ οι κριτικοί το «έσφαξαν» αποκαλώντας το στην καλύτερη ένα χάος.

Κατά έναν περίεργο τρόπο, όμως, η ιστορία του αθάνατου σκωτσέζου πολεμιστή, κατάφερε να γίνει καλτ, να αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές στον πλανήτη και να δημιουργήσει ένα επιτυχημένο franchise – με ταινίες, σειρές, animation και κόμικ. Ενώ την ίδια ώρα ο Κρίστοφερ Λαμπέρτ έγινε σταρ πρώτου μεγέθους.

Έχουν περάσει τέσσερις δεκαετίες από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στις μεγάλες οθόνες και ο Χαϊλάντερ είναι ξανά έτοιμος να βαδίσει προς την αθανασία. Το reboot του επιτυχημένου franchise είχε γίνει γνωστό από το 2021, ωστόσο έπρεπε να περάσουν πέντε χρόνια ώστε να πάρει το project «σάρκα και οστά».

Και τώρα, ο Χένρι Καβίλ -ο άνθρωπος που κλήθηκε να φορέσει τη στολή του Κόνορ Μακλέοντ και να πολεμήσει τους εχθρούς του σε μια μάχη όπου μπορεί να μείνει μόνο ένας- αποφάσισε να μας δώσει και τα πρώτα δείγματα από την ταινία του Τσαντ Σταχέλσκι.

Ο 41χρονος σταρ του Χόλιγουντ ανέβασε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram δύο φωτογραφίες του ως Κόνορ, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Μια πρώτη ματιά στον Χαϊλάντερ. Ήταν μια υπέροχη διαδρομή για μένα, για την οποία θα σας τα πω όλα τη σωστή ώρα, αλλά είναι μια ιδιαίτερη στιγμή που μπορώ να μοιραστώ αυτό το ποστ. Ελπίζω να το απολαύσετε».

Εκτός από τον Καβίλ, στην ταινία παίζουν ακόμα οι Ράσελ Κρόου, Κάρεν Γκίλαν, Ντζιμόν Χουνσού, Ντέιβ Μπατίστα, Μαρίσα Αμπέλα και Τσανγκ Τζιν, ενώ το σενάριο φέρνει την υπογραφή του Μάικλ Φιντς.

Η μαύρη κωμωδία της Κάθι Γιαν, The Gallerist, μας παρουσιάζει έναν κόσμο, στον οποίο όλα μετριούνται σε χαρτονομίσματα και πωλήσεις, όσο η ηθική πάει περίπατο.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Curtin καταλήγουν ότι οι τεράστιοι λίθοι του Στόουνχεντζ μεταφέρθηκαν από ανθρώπους και όχι από πάγο, καθώς η περιοχή δεν επηρεάστηκε από παγετωνική δραστηριότητα κατά την Εποχή των Παγετώνων

Η Κόρτνεϊ Λαβ, η αμφιλεγόμενη «βασίλισσα του γκραντζ» και ηγετική φυσιογνωμία των Hole, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και δύο κινήσεις στο Κογκρέσο εντείνουν την πίεση για την αφαίρεση του ονόματος του προέδρου των ΗΠΑ από το Kennedy Center, μετά την απόφαση του νέου διοικητικού συμβουλίου να αλλάξει την επίσημη ονομασία του ιδρύματος

Ήταν το 1987 όταν η Baby, ο Johnny και η υπόλοιπη παρέα του Dirty Dancing έκανε την εμφάνισή τους στις μεγάλες οθόνες και «τρέλανε» τους έφηβους. Τώρα, 39 χρόνια μετά, ήρθε η ώρα για το σίκουελ - έστω και χωρίς τον Πάτρικ Σουέιζι.

Στο νέο ντοκιμαντέρ Take That, τα μέλη του boy band μιλούν για την επιτυχία και την πίεση της επιτυχίας - με τον σούπερ σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς να «βουλιάζει» στην κατάθλιψη.

Μέλη του συνεργείου λένε ότι το χειρότερο κομμάτι της δουλειάς στην ταινία δεν ήταν η προώθηση της κυβέρνησης Τραμπ — αλλά το ότι έπρεπε να δουλεύουν δίπλα στον κατηγορούμενο για σεξουαλική παρενόχληση Μπρετ Ράτνερ

Ανέκδοτες φωτογραφίες των αδελφών Κρέι, να διασκεδάζουν με φίλους και να κάνουν διακοπές, ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί - δείχνοντας μια άλλη πλευρά των αδίστακτων εγκληματιών του Λονδίνου.

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Την έναρξη της διαρροής προπανίου από τις σωληνώσεις του εργοστασίου Βιολάντα και τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν προσπαθούν να εντοπίσουν τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ώστε να συμπληρώσουν τη δικογραφία.

Σε κλίμα βαριάς οδύνης η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα και αύριο τους επτά νέους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τη Λυών

Σε στάχτη έχουν μετατραπεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Παταγονία - Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που αρνούνται την κλιματική κρίση καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρός της Μιλέι ακολουθεί πιστά τον Τραμπ

Περίπου 100 μοντέλα του Anish Kapoor θα παρουσιαστούν στο Palazzo Manfrin, τον χώρο όπου ο ίδιος ίδρυσε το ίδρυμά του το 2022 και ο οποίος ανοίγει για δεύτερη μόλις φορά στο κοινό

Αν δεν εκδοθεί περισσότερο κοινό χρέος, η Ευρώπη θα βουλιάξει υπό το βάρος των αμυντικών δαπανών, δηλώνει ο πρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. «Οι πιο φτωχές περιοχές θα θυσιαστούν».

Οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και της Συνοριοφυλακής ως ένοπλος βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας σε προπύργια των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ

Από 3 δισ. ευρώ το 2014 οι φοροαπαλλαγές εκτοξεύτηκαν στα 23 δισ. ευρώ το 2024 - Μετά την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ προτείνει επανεξέταση των φορολογικών δαπανών

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Οι 12 κατηγορίες με θεμελιωμένο δικαίωμα για συνταξιοδότηση που είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν τον Αύγουστο του 2015 είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια έως 31 Αυγούστου 2026

Αντί να εμπλακεί σε αμφιλεγόμενα ζητήματα εκτός Ασίας, η Κίνα είναι πιο πιθανό να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση πιο κοντινών προκλήσεων.

«Η συνεργασία ICE και Palantir δείχνει πώς μια λαϊκιστική πολιτική ατζέντα βρίσκει το "τέλειο ταίρι" της σε αλγοριθμικά συστήματα που υπόσχονται κλίμακα και ταχύτητα»

Σύμφωνα με έρευνα του ιδρύματος Κάρνεγκι οι Αμερικανοί δηλώνουν πως η Κίνα είναι η ανερχόμενη υπερδύναμη με το 47% να πιστεύει πως ήδη η Κίνα είναι ήδη πιο δυνατή από τις ΗΠΑ ή θα είναι εντός 5 ετών

Με τον Καναδά να αρνείται να πιστοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση της Bombardier και επιβάλουν δασμούς

Με περισσότερες από 8.000 εναέριες επιθέσεις με χρήση drones να καταγράφονται στην Κολομβία το 2025, η κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο θα ελέγχει τις εισαγωγές.

Μετά τον έλεγχο της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ βάζουν εντονότερα στο στόχαστρο την Κούβα η οποία προμηθεύονταν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το εξήγαγε για να εξασφαλίσει συνάλλαγμα

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι «τα βρήκαν» για την συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και να αποτραπεί νέο κλείσιμο της αμερικανικής οικονομίας

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν γενική άδεια για όλες τις χρήσεις που αφορά την βιομηχανία πετρελαίου στη Βενεζουέλα, όπως αγορά, αποθήκευση, πώληση, μεταπώληση και επεξεργασία

