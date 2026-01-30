Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής

Ήταν το 1986 όταν ένα φιλμ, που είχε όλα τα στοιχεία μιας b-movie, έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες και απέτυχε παταγωδώς. Το Χαϊλάντερ του Ράσελ Μαλκάχι δεν ξεπέρασε καν τα 13 εκατομμύρια δολάρια στο box office, ενώ οι κριτικοί το «έσφαξαν» αποκαλώντας το στην καλύτερη ένα χάος.

Κατά έναν περίεργο τρόπο, όμως, η ιστορία του αθάνατου σκωτσέζου πολεμιστή, κατάφερε να γίνει καλτ, να αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές στον πλανήτη και να δημιουργήσει ένα επιτυχημένο franchise – με ταινίες, σειρές, animation και κόμικ. Ενώ την ίδια ώρα ο Κρίστοφερ Λαμπέρτ έγινε σταρ πρώτου μεγέθους.

Έχουν περάσει τέσσερις δεκαετίες από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στις μεγάλες οθόνες και ο Χαϊλάντερ είναι ξανά έτοιμος να βαδίσει προς την αθανασία. Το reboot του επιτυχημένου franchise είχε γίνει γνωστό από το 2021, ωστόσο έπρεπε να περάσουν πέντε χρόνια ώστε να πάρει το project «σάρκα και οστά».

‘Highlander’ First Look: Henry Cavill Wields Sword in ‘John Wick’ Director Chad Stahelski’s Reboot https://t.co/GYrtopEBIl — Variety (@Variety) January 28, 2026

Και τώρα, ο Χένρι Καβίλ -ο άνθρωπος που κλήθηκε να φορέσει τη στολή του Κόνορ Μακλέοντ και να πολεμήσει τους εχθρούς του σε μια μάχη όπου μπορεί να μείνει μόνο ένας- αποφάσισε να μας δώσει και τα πρώτα δείγματα από την ταινία του Τσαντ Σταχέλσκι.

Ο 41χρονος σταρ του Χόλιγουντ ανέβασε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram δύο φωτογραφίες του ως Κόνορ, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Μια πρώτη ματιά στον Χαϊλάντερ. Ήταν μια υπέροχη διαδρομή για μένα, για την οποία θα σας τα πω όλα τη σωστή ώρα, αλλά είναι μια ιδιαίτερη στιγμή που μπορώ να μοιραστώ αυτό το ποστ. Ελπίζω να το απολαύσετε».

'Highlander' First Look: Henry Cavill Wields Sword in 'John Wick' Director Chad Stahelski's Reboot

Εκτός από τον Καβίλ, στην ταινία παίζουν ακόμα οι Ράσελ Κρόου, Κάρεν Γκίλαν, Ντζιμόν Χουνσού, Ντέιβ Μπατίστα, Μαρίσα Αμπέλα και Τσανγκ Τζιν, ενώ το σενάριο φέρνει την υπογραφή του Μάικλ Φιντς.