Εξωπλανήτης στο μέγεθος της Γης ανακαλύφθηκε στη γαλαξιακή γειτονιά μας – Και είναι «δυνητικά κατοικήσιμος»

Έχει περίπου το μέγεθος της Γης και χρειάζεται περίπου ένα γήινο έτος για να ολοκληρώσει μια περιφορά γύρω από το άστρο του, παρόμοιο με τον Ήλιο.

O υποψήφιος εξωπλανήτης HD 137010 b, ο οποίος ανακαλύφθηκε σε σχετικά μικρή απόσταση 146 ετών φωτός από τη Γη, παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με τον πλανήτη μας, αποκαλύπτει νέα μελέτη.

Για την ώρα, όμως, παραμένει άγνωστο αν διαθέτει νερό ή αν είναι μονίμως παγωμένος όπως ο Άρης.

Διεθνής ομάδα αστρονόμων ανακάλυψε τον εξωπλανήτη εξετάζοντας δεδομένα του παροπλισμένου σήμερα διαστημικού τηλεσκοπίου Kepler της NASA.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα 50% να βρίσκεται ο εξωπλανήτης στη λεγόμενη «κατοικήσιμη ζώνη», δηλαδή στην κατάλληλη απόσταση από το μητρικό του άστρο ώστε να διαθέτει υγρό νερό.

Αν όμως βρίσκεται εκτός αυτής της ζώνης, η επιφανειακή θερμοκρασία του πρέπει να βρίσκεται κοντά στους -70 βαθμούς Κελσίου.

Αν και απαιτούνται περαιτέρω παρατηρήσεις για να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται πράγματι για πλανήτη, ο HD 137010 b είναι ο πρώτος υποψήφιος κόσμος που παρουσιάζει ιδιότητες παρόμοιες με της Γης και περιφέρεται γύρω από ένα άστρο σαν τον Ήλιο και βρίσκεται σε αρκετά μικρή απόσταση ώστε να μελετηθεί περαιτέρω, δήλωσε σς δελτίο Τύπου ο δρ Αλεξάντερ Βένερ του Πανεπιστημίου του Νότιου Κουίνσλαντ, πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο The Astrophysical Journal Letters.

Ο Βένερ ήταν ακόμα μαθητής λυκείου όταν εντόπισε τις πρώτες ενδείξεις συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Planet Hunters, το οποίο ζητούσε τη βοήθεια του κοινού για την ανακάλυψη εξωπλανητών στα δεδομένα του Kepler.

To πρόγραμμα «επιστήμης των πολιτών «έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου να ασχοληθώ με την έρευνα» είπε ο ερευνητής.

Όπως εξήγησε ο Βέρνερ «προηγούμενες ανακαλύψεις πλανητών στο μέγεθος της Γης που βρίσκονται στην κατοικήσιμη ζώνη αφορούσαν κυρίως τους λεγόμενους κόκκινους νάνους, άστρα που είναι πολύ μικρότερα και αμυδρά σε σχέση με τον Ήλιο».

«Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι πλανήτες αυτοί μπορεί να χάνουν τις ατμόσφαιρές τους λόγω της ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας που εκπέμπουν τα μητρικά τους άστρα, αφήνοντάς τους μη κατοικήσιμους» ανέφερε.

«Αντίθετα, το μητρικό άστρο του HD 137010 b έχει ιδιότητες που μοιάζουν περισσότερο με τις ιδιότητες του Ήλιου, κάτι που καθιστά πιο πιθανό το ενδεχόμενο να διατηρεί ατμόσφαιρα, σύμφωνα τουλάχιστον με τα θεωρητικά μοντέλα μας».

«Αν ο HD 137010 b διαθέτει ατμόσφαιρα όμοια με της Γης ή του Άρη, πιθανότατα είναι πιο ψυχρός από την Ανταρκτική. Όμως μια παχύτερη ατμόσφαιρα θα μπορούσε να κρατά τον πλανήτη αρκετά ζεστό ώστε να υπάρχει υγρό νερό, ένα καλό περιβάλλον για την εμφάνιση ζωής».

Όπως ανέφερε η NASA σε ανακοίνωσή της, το μητρικό άστρο του HD 137010 b ανήκει στην ίδια κατηγορία με τον Ήλιο, είναι πιο ψυχρό και λιγότερο λαμπρό. Και αυτό σημαίνει ότι ο εξωπλανήτης δέχεται τρεις φορές λιγότερο φως και θερμότητα από ό,τι η Γη.

Ο HD 137010 b, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι 6% μεγαλύτερος από τη Γη και χρειάζεται 355 ημέρες για να ολοκληρώσει μια περιφορά, ανακαλύφθηκε λόγω της ανεπαίσθητης μείωσης της φωτεινότητας του άστρου καθώς ο πλανήτης περνούσε ακριβώς ανάμεσα στο άστρο και το τηλεσκόπιο Kepler.

Για την επιβεβαίωση της ύπαρξης του πλανήτη απαιτούνται τώρα περισσότερες παρατηρήσεις.

Τα μελλοντικά διαστημικά τηλεσκόπια, είπαν οι ερευνητές, θα μπορούσαν ακόμα και να τον διακρίνουν άμεσα για να προσδιορίσουν τις ιδιότητες και τη σύσταση της ατμόσφαιράς του.