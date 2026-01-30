science
Εξωπλανήτης στο μέγεθος της Γης ανακαλύφθηκε στη γαλαξιακή γειτονιά μας – Και είναι «δυνητικά κατοικήσιμος»
Διάστημα 30 Ιανουαρίου 2026, 15:47

Εξωπλανήτης στο μέγεθος της Γης ανακαλύφθηκε στη γαλαξιακή γειτονιά μας – Και είναι «δυνητικά κατοικήσιμος»

Ο εξωπλανήτης HD 137010 b εκτιμάται πως έχει 50% πιθανότητα να βρίσκεται εντός της λεγόμενης «κατοικήσιμης ζώνης».

Έχει περίπου το μέγεθος της Γης και χρειάζεται περίπου ένα γήινο έτος για να ολοκληρώσει μια περιφορά γύρω από το άστρο του, παρόμοιο με τον Ήλιο.

O υποψήφιος εξωπλανήτης HD 137010 b, ο οποίος ανακαλύφθηκε σε σχετικά μικρή απόσταση 146 ετών φωτός από τη Γη, παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με τον πλανήτη μας, αποκαλύπτει νέα μελέτη.

Για την ώρα, όμως, παραμένει άγνωστο αν διαθέτει νερό ή αν είναι μονίμως παγωμένος όπως ο Άρης.

Διεθνής ομάδα αστρονόμων ανακάλυψε τον εξωπλανήτη εξετάζοντας δεδομένα του παροπλισμένου σήμερα διαστημικού τηλεσκοπίου Kepler της NASA.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα 50% να βρίσκεται ο εξωπλανήτης στη λεγόμενη «κατοικήσιμη ζώνη», δηλαδή στην κατάλληλη απόσταση από το μητρικό του άστρο ώστε να διαθέτει υγρό νερό.

Αν όμως βρίσκεται εκτός αυτής της ζώνης, η επιφανειακή θερμοκρασία του πρέπει να βρίσκεται κοντά στους -70 βαθμούς Κελσίου.

Αν και απαιτούνται περαιτέρω παρατηρήσεις για να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται πράγματι για πλανήτη, ο HD 137010 b είναι ο πρώτος υποψήφιος κόσμος που παρουσιάζει ιδιότητες παρόμοιες με της Γης και περιφέρεται γύρω από ένα άστρο σαν τον Ήλιο και βρίσκεται σε αρκετά μικρή απόσταση ώστε να μελετηθεί περαιτέρω, δήλωσε σς δελτίο Τύπου ο δρ Αλεξάντερ Βένερ του Πανεπιστημίου του Νότιου Κουίνσλαντ, πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο The Astrophysical Journal Letters.

Ο εξωπλανήτης HD 137010 b. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν γνωρίζει πώς μοιάζει [HD 137010 b]

Ο εξωπλανήτης HD 137010 b. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν γνωρίζει πώς μοιάζει [HD 137010 b]

Ο Βένερ ήταν ακόμα μαθητής λυκείου όταν εντόπισε τις πρώτες ενδείξεις συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Planet Hunters, το οποίο ζητούσε τη βοήθεια του κοινού για την ανακάλυψη εξωπλανητών στα δεδομένα του Kepler.

To πρόγραμμα «επιστήμης των πολιτών «έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου να ασχοληθώ με την έρευνα» είπε ο ερευνητής.

Όπως εξήγησε ο Βέρνερ «προηγούμενες ανακαλύψεις πλανητών στο μέγεθος της Γης που βρίσκονται στην κατοικήσιμη ζώνη αφορούσαν κυρίως τους λεγόμενους κόκκινους νάνους, άστρα που είναι πολύ μικρότερα και αμυδρά σε σχέση με τον Ήλιο».

«Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι πλανήτες αυτοί μπορεί να χάνουν τις ατμόσφαιρές τους λόγω της ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας που εκπέμπουν τα μητρικά τους άστρα, αφήνοντάς τους μη κατοικήσιμους» ανέφερε.

«Αντίθετα, το μητρικό άστρο του HD 137010 b έχει ιδιότητες που μοιάζουν περισσότερο με τις ιδιότητες του Ήλιου, κάτι που καθιστά πιο πιθανό το ενδεχόμενο να διατηρεί ατμόσφαιρα, σύμφωνα τουλάχιστον με τα θεωρητικά μοντέλα μας».

«Αν ο HD 137010 b διαθέτει ατμόσφαιρα όμοια με της Γης ή του Άρη, πιθανότατα είναι πιο ψυχρός από την Ανταρκτική. Όμως μια παχύτερη ατμόσφαιρα θα μπορούσε να κρατά τον πλανήτη αρκετά ζεστό ώστε να υπάρχει υγρό νερό, ένα καλό περιβάλλον για την εμφάνιση ζωής».

Όπως ανέφερε η NASA  σε ανακοίνωσή της, το μητρικό άστρο του HD 137010 b ανήκει στην ίδια κατηγορία με τον Ήλιο, είναι πιο ψυχρό και λιγότερο λαμπρό. Και αυτό σημαίνει ότι ο εξωπλανήτης δέχεται τρεις φορές λιγότερο φως και θερμότητα από ό,τι η Γη.

Ο HD 137010 b, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι 6% μεγαλύτερος από τη Γη και χρειάζεται 355 ημέρες για να ολοκληρώσει μια περιφορά, ανακαλύφθηκε λόγω της ανεπαίσθητης μείωσης της φωτεινότητας του άστρου καθώς ο πλανήτης περνούσε ακριβώς ανάμεσα στο άστρο και το τηλεσκόπιο Kepler.

Για την επιβεβαίωση της ύπαρξης του πλανήτη απαιτούνται τώρα περισσότερες παρατηρήσεις.

Τα μελλοντικά διαστημικά τηλεσκόπια, είπαν οι ερευνητές, θα μπορούσαν ακόμα και να τον διακρίνουν άμεσα για να προσδιορίσουν τις ιδιότητες και τη σύσταση της ατμόσφαιράς του.

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb προσφέρει τον λεπτομερέστο μέχρι σήμερα χάρτη
Διάστημα 27.01.26

Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb χαρτογραφεί το κοσμικό μυστήριο

Ο νέος χάρτης βρίσκεται σε συμφωνία με το στάνταρτ μοντέλο της Κοσμολογίας, σύμφωνα με το οποίο η σκοτεινή ύλη ηταν αυτό που επέτρεψε τον σχηματισμό γαλαξιών και πλανητών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη – Τι μπορεί να προκαλέσει
Επίπεδο 4 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη

Γεωμαγνητική καταιγίδα, που τοποθετείται στο επίπεδο 4 πεντάβαθμης κλίμακας, πλήττει τη Γη, έπειτα από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες».

Σύνταξη
Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
Συναγερμός 09.01.26

Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που η NASA ανακοινώνει εσπευσμένη επιστροφή.

Σύνταξη
Η Νότια Αφρική απελαύνει τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ισραήλ – Και το Τελ Αβίβ πληρώνει με το ίδιο νόμισμα
Διπλωματικός πόλεμος 30.01.26

Η Νότια Αφρική απελαύνει τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ισραήλ – Και το Τελ Αβίβ πληρώνει με το ίδιο νόμισμα

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες από τότε που η Νότια Αφρική κατέθεσε αγωγή για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής
Επί κοντώ 30.01.26

Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής

Τα κοντάρια μήκους 5.20 μ. και 5.25 μ., μεγαλύτερου, δηλαδή, από αυτό που αγωνιζόταν ο Καραλής στους προηγούμενους αγώνες, σημάδι ότι οι απαιτήσεις του για την τρέχουσα σεζόν είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Σύνταξη
ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους
Ελλάδα 30.01.26

ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους

Πολίτης προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας να ανασταλεί η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία είχε αρνηθεί να του ανανεώσει το διαβατήριο επειδή είχε παλαιού τύπου ταυτότητα - Και δικαιώθηκε

Σύνταξη
Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»
Κόσμος 30.01.26

Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»

«Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους, των οποίων ο ρόλος είναι να ρίχνουν φως στην αλήθεια και να ζητούν λογοδοσία από όσους βρίσκονται στην εξουσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση των συνηγόρων του Ντον Λέμον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης
«Δεν θα ξεχαστεί» 30.01.26

Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα το γεγονός ότι οι μελέτες πυροπροστασίας για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου φέρουν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σύνταξη
Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις

Κώστας Τασούλας και Λουκάς Παπαδήμος προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα

Σύνταξη
«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη
Διπλωματικός πονοκέφαλος 30.01.26

«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη

Η πληθώρα των αλαζονικών δηλώσεων, των επιθέσεων και των θεωριών συνωμοσίας αναγκάζει τους απεσταλμένους να αναζητούν το μήνυμα μέσα στην παραφροσύνη του Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες
Κόσμος 30.01.26

Το Ιράν είναι έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε εκ νέου πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα
Social Europe 30.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υπόσχονται τα εργαλεία μεταγραφής συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη και εντάσσονται στην εργασιακή ρουτίνα. Ωστόσο, γίνονται φορείς έκθεσης προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
Ματωμένη «ανάπτυξη» 30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
Κόσμος 30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
