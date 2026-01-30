Ξεπέρασαν τα 110 χλμ την ώρα οι ριπές ανέμου – Έρχονται βροχές και καταιγίδες το Σάββατο

Ενισχυμένοι δυτικοί άνεμοι πνέουν σήμερα Παρασκευή, τόσο στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές όσο και σε ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή των μεγίστων ριπών έως τις 17:20, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί με τις ισχυρότερες ριπές.

Όπως προκύπτει, η ισχυρότερη ριπή καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου και ήταν ίση με 111 χιλιόμετρα/ώρα.

Ισχυρή καταιγίδα την Κυριακή

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει σε ανάρτησή του ότι: «μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

Όπως επισημαίνει, «σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση».

Και συμπληρώνει: «Την Κυριακή η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα:

– θα χιονίζει πυκνά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος.

– θα έχει επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά , την Πελοπόννησο, την Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, και το ανατολικό Αιγαίο.

– Ισχυρή καταιγίδα θα πλήξει και την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

– Θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσει».

Ο καιρός το Σάββατο, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.