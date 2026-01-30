H άνοδος των προϊόντων καθαρής ετικέτας – Τι προτιμούν οι καταναλωτές

Η αγορά τροφίμων αλλάζει ραγδαία, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα με «καθαρή ετικέτα» (clean-label), δηλαδή με σύντομες, απλές λίστες συστατικών. Σύμφωνα με έρευνες της GlobalData, η προτίμηση αυτή αντικατοπτρίζει τη γενικότερη στροφή σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές και ευεξία.

Η Eve Forshaw, αναλύτρια καταναλωτικών τάσεων της GlobalData, εξηγεί στο περιοδικό ESM: «Τα clean-label προϊόντα δίνουν έμφαση στην απλότητα και τη διαφάνεια. Χρησιμοποιούν γνωστά συστατικά, φέρουν ευανάγνωστες ετικέτες και περιορίζουν την επεξεργασία».

Η δύναμη της απλότητας στα προϊόντα καθαρής ετικέτας

Η έρευνα της GlobalData για το 2025 δείχνει ότι το 66% των καταναλωτών επιλέγει προϊόντα βασιζόμενο στα υποτιθέμενα οφέλη για την υγεία τους, ενώ το 69% ελέγχει ενεργά τις λίστες συστατικών πριν την αγορά. Παράλληλα, το 48% παραδέχεται ότι δυσκολεύεται να καταλάβει ποια προϊόντα είναι πραγματικά υγιεινά.

Το 48% παραδέχεται ότι δυσκολεύεται να καταλάβει ποια προϊόντα είναι πραγματικά υγιεινά

Οι μακρές λίστες συστατικών και οι παραπλανητικές διατροφικές πληροφορίες προκαλούν σύγχυση, ενώ τα clean-label προϊόντα ξεχωρίζουν προσφέροντας σύντομες και αναγνωρίσιμες συνθέσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σειρά Only … Ingredients της Marks & Spencer, όπου ο Βρετανικός λιανοπωλητής προωθεί προϊόντα με περιορισμένο αριθμό συστατικών.

Η πρόκληση της τιμής

Η απλοποίηση των συστατικών μπορεί να αυξήσει το κόστος παραγωγής, καθώς πολλά clean-label προϊόντα χρησιμοποιούν φυσικά συστατικά και αποφεύγουν τεχνητές προσθήκες. Παρά την τάση, οι καταναλωτές δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν σημαντικά περισσότερα: το 83% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η τιμή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, ενώ πολλοί στρέφονται σε φθηνότερες επιλογές ή αποφεύγουν ακριβά προϊόντα.

Η Forshaw υπογραμμίζει: «Τα clean-label προϊόντα συνάδουν με τις βασικές προτεραιότητες των καταναλωτών: υγιεινός τρόπος ζωής, απλότητα και διαφάνεια στα συστατικά. Οι έρευνες δείχνουν ισχυρή ζήτηση για εύκολα κατανοητές συνθέσεις, αλλά η υψηλή τιμή μπορεί να περιορίσει την υιοθέτηση».

Συμπληρώνει ότι οι εταιρείες που θα καταφέρουν να συνδυάσουν αξιοπιστία και προσιτές τιμές θα έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν την τάση σε μακροχρόνια ανάπτυξη, καθιστώντας τα clean-label προϊόντα μια σταθερή επιλογή στα ράφια.

Πηγή: ot.gr