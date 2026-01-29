sports betsson
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Spotlight

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός είναι γεννημένος για να κερδίζει μεγάλες «μάχες» και στην Ευρώπη και αυτό ακριβώς έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» στο Άμστερνταμ, με τη νίκη επί του Άγιαξ.

Μια νίκη σ’ έναν «τελικό» που έδωσε στους πρωταθλητές Ελλάδας την μεγάλη πρόκριση στα πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, εκεί όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα κοντραριστούν με την Αταλάντα ή την Λεβερκούζεν.

Κι αυτό βέβαια σημαίνει πως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μπροστά της πεδίο δόξης λαμπρό, καθώς ο Ολυμπιακός θα τα δώσει όλα για πρόκριση στην φάση των 16 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Και το κυριότερο όλων; Μπορεί να τα καταφέρει γιατί είναι ξεκάθαρο πως αυτός ο Ολυμπιακός έχει τις δυνατότητες να γράψει κι άλλη σελίδα δόξας στην τεράστια ιστορία του, συνεχίζοντας ακόμα ψηλότερα.

Ήταν δίχως άλλο εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο πήρε την τεράστια πρόκριση η ομάδα του λιμανιού, καθώς ο Ολυμπιακός έδειξε με την εμφάνισή του, πως έχει και τις ικανότητες αλλά και την «καρδιά» για να κερδίζει τέτοια μεγάλα παιχνίδια στο Champions League.

Ο αγώνας στην έδρα του Άγιαξ ήταν ένας «τελικός» για την ελληνική ομάδα κι έτσι ακριβώς τον αντιμετώπισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό για να πετύχουν τον στόχο τους.

Κι εδώ θα πρέπει να επισημανθεί η φανταστική προσπάθεια που έκαναν οι πρωταθλητές Ελλάδας, όχι μόνο στον αγώνα απέναντι στον Άγιαξ, γιατί κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Ολυμπιακός έδωσε τρεις «τελικούς» στα τρία τελευταία παιχνίδια της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στο Καζακστάν και γνώριζαν ότι έπρεπε να πάρουν πάση θυσία τη νίκη για να διατηρήσουν «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης. Οι πειραιώτες πήραν τη νίκη (με 1-0) κι εν συνεχεία κοντραρίστηκαν με την Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη.

Το σκηνικό ήταν το ίδιο, ο Ολυμπιακός «καίγονταν» για νίκη για να διατηρηθεί στο «κόλπο» της πρόκρισης και τα κατάφερε και απέναντι στην γερμανική ομάδα, επικρατώντας της Μπάγερ με 2-0.

Και στον τελευταίο «τελικό» στο Άμστερνταμ, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πετύχουν τρίτη σερί νίκη στην League Phase και να φτάσουν τους 11 βαθμούς, κατακτώντας την τεράστια πρόκριση.

Αυτά που περιγράψαμε είναι πολύ δύσκολο να γίνουν, γιατί μιλάμε για τρεις συνεχόμενες νίκες στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αποδείχθηκε στο χορτάρι ότι για τον Ολυμπιακό τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Κοινωνία
Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Stream sports
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
Champions League 29.01.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)

Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)

«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας», σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο συγχαρητήριο μήνυμά του, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε επί του Άγιαξ στη νοκ-άουτ φάση του Champions League κι έγινε 4η ελληνική ομάδα που εξασφαλίζει πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που μετέχει, μετά τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Θρυλικοί «ερυθρόλευκοι», πήραν τεράστια πρόκριση στο Άμστερνταμ! (vids)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Μέγας Ολυμπιακός, πήρε σπουδαία πρόκριση στο Άμστερνταμ! (2-1)

Ένας μεγάλος Ολυμπιακός στο Άμστερνταμ, νίκησε τον Άγιαξ με 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League – Ζέλσον Μαρτίνς (52’) και Έσε (79’) τα γκολ του «ερυθρόλευκου» θριάμβου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
Έκτακτο δελτίο 29.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Σύνταξη
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
Ανάρτηση 29.01.26

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;
The Explain Project 29.01.26

Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;

Άναρχη δόμηση, λανθασμένες επιλογές, μία πόλη πέρα από τα όρια της και στο βάθος έλλειψη πόρων και πολιτικά εμπόδια, συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο γρίφο για την Αττική.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές
Τα προγράμματα 29.01.26

Αυξήθηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές

Σχεδόν επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών - Η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στην αγορά παλιάς και νέας κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει στο 30%

Δήμητρα Σκούφου
«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο
Οι πρώτες έρευνες 29.01.26

Το προπάνιο ανατίναξε τη «Βιολάντα»

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης
Διεθνής έρευνα 29.01.26

ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης

Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι αναντίστοιχες των απωλειών από τον πληθωρισμό διαπιστώνει η νέα έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ΙLO για τις τάσεις στην απασχόληση και την κοινωνία το 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
Κόσμος 29.01.26

Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ
uncategorized 29.01.26

Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σιγουριά πως η Ουκρανία δεν θα είναι σε θέση να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξή της στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Σύνταξη
Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
Κόσμος 29.01.26

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας

Δέκα χώρες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανοίγοντας το πέρασμα στη Ράφα, λίγες ημέρες μετά την κατεδάφιση των γραφείων της UNRWA του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
Και το Ισραήλ 29.01.26

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
Champions League 29.01.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)

Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο