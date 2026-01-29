Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός είναι γεννημένος για να κερδίζει μεγάλες «μάχες» και στην Ευρώπη και αυτό ακριβώς έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» στο Άμστερνταμ, με τη νίκη επί του Άγιαξ.

Μια νίκη σ’ έναν «τελικό» που έδωσε στους πρωταθλητές Ελλάδας την μεγάλη πρόκριση στα πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, εκεί όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα κοντραριστούν με την Αταλάντα ή την Λεβερκούζεν.

Κι αυτό βέβαια σημαίνει πως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μπροστά της πεδίο δόξης λαμπρό, καθώς ο Ολυμπιακός θα τα δώσει όλα για πρόκριση στην φάση των 16 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Και το κυριότερο όλων; Μπορεί να τα καταφέρει γιατί είναι ξεκάθαρο πως αυτός ο Ολυμπιακός έχει τις δυνατότητες να γράψει κι άλλη σελίδα δόξας στην τεράστια ιστορία του, συνεχίζοντας ακόμα ψηλότερα.

Ήταν δίχως άλλο εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο πήρε την τεράστια πρόκριση η ομάδα του λιμανιού, καθώς ο Ολυμπιακός έδειξε με την εμφάνισή του, πως έχει και τις ικανότητες αλλά και την «καρδιά» για να κερδίζει τέτοια μεγάλα παιχνίδια στο Champions League.

Ο αγώνας στην έδρα του Άγιαξ ήταν ένας «τελικός» για την ελληνική ομάδα κι έτσι ακριβώς τον αντιμετώπισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό για να πετύχουν τον στόχο τους.

Κι εδώ θα πρέπει να επισημανθεί η φανταστική προσπάθεια που έκαναν οι πρωταθλητές Ελλάδας, όχι μόνο στον αγώνα απέναντι στον Άγιαξ, γιατί κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Ολυμπιακός έδωσε τρεις «τελικούς» στα τρία τελευταία παιχνίδια της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στο Καζακστάν και γνώριζαν ότι έπρεπε να πάρουν πάση θυσία τη νίκη για να διατηρήσουν «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης. Οι πειραιώτες πήραν τη νίκη (με 1-0) κι εν συνεχεία κοντραρίστηκαν με την Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη.

Το σκηνικό ήταν το ίδιο, ο Ολυμπιακός «καίγονταν» για νίκη για να διατηρηθεί στο «κόλπο» της πρόκρισης και τα κατάφερε και απέναντι στην γερμανική ομάδα, επικρατώντας της Μπάγερ με 2-0.

Και στον τελευταίο «τελικό» στο Άμστερνταμ, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πετύχουν τρίτη σερί νίκη στην League Phase και να φτάσουν τους 11 βαθμούς, κατακτώντας την τεράστια πρόκριση.

Αυτά που περιγράψαμε είναι πολύ δύσκολο να γίνουν, γιατί μιλάμε για τρεις συνεχόμενες νίκες στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αποδείχθηκε στο χορτάρι ότι για τον Ολυμπιακό τίποτα δεν είναι αδύνατο.