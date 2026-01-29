magazin
29.01.2026 | 14:36
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα – Έφτασε η κακοκαιρία Kristin
Γιάννης Μπουτέας: Πέθανε ο εικαστικός καλλιτέχνης – Έργο του στο Μετρό Κεραμεικός
29 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Μπουτέας: Πέθανε ο εικαστικός καλλιτέχνης – Έργο του στο Μετρό Κεραμεικός

Πέθανε ο σπουδαίος εικαστικός Γιάννης Μπουτέας, σε ηλικία 85 χρόνων.

Σύνταξη
Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Spotlight

Ο Γιάννης Μπουτέας έχει χαράξει σημαντινή πορεία στην τέχνη στην Ελλάδα, με το έργο του μάλιστα «Διαστρωματώσεις Ενεργειακές ΕικόνεςXVI» να είναι ένα από εκείνα που συναντάμε καθημερινά στο Μετρό, στη στάση του Κεραμεικού.

Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου η Ελένη Σαμαράκη, σύζυγος του Αντώνη Σαμαράκη λέγοντας:

«Έφυγε σήμερα ο Γιάννης, γνήσιος καλλιτέχνης, υπέροχος άνθρωπος, αγαπημένος φίλος!».

Γιάννης Μπουτέας: Το σημαντικό έργο του

Ο Γιάννης Μπουτέας γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1941. Από μικρός έδειξε την κλίση προς την τέχνη, την οποία και μαθήτευσε δίπλα σε τεχνίτες.

Την περίοδο 1957-1959 παρακολούθησε μαθήματα στο φροντιστήριο του Παναγιώτη Σαραφιανού ενώ από το 1959 έως το 1964 σπούδασε με κρατική υποτροφία χαρακτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, στο εργαστήριο του Κώστα Γραμματόπουλου.

Ο Μπουτέας συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία ΙΚΥ στο Παρίσι (Ecole des Beaux-Arts 1966-1970) και έως το 1982 εργάστηκε εγκατεστημένος στη γαλλική πρωτεύουσα.

Από την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών το 1972 χρησιμοποίησε φωτισμό νέον μαζί με καθημερινά υλικά όπως σχοινί αλλά και με υλικά που έχει συγκεντρώσει από το δρόμο, όπως λαμαρίνες, ξύλα και άσφαλτο.

YouTube thumbnail

Στην πρακτική του συνδύασε την αυστηρή και γεωμετρικά δομημένη τοποθέτηση βιομηχανικών υλικών με την φαινομενικά τυχαία χρήση εύκαμπτων ή απροσδιόριστου σχήματος αντικειμένων στα οποία αποτυπώνεται και το ίχνος της επέμβασης του καλλιτέχνη.

Ο Γιάννης Μπουτέας παρουσίασε το έργο του σε ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και τη Γαλλία ενώ συμμετείχε σε πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Το 1981 εκπροσώπησε την Ελλάδα το 1981 στην 16η Μπιενάλε του Σάο Πάολο και το 1990 στην 44η Μπιενάλε της Βενετίας μαζί με τον Γιώργο Λάππα.

Το 1992 συμμετείχε στην μεγάλη έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης Μεταμορφώσεις του Μοντέρνου: Η ελληνική εμπειρία.

Έργα του υπάρχουν σε πολλές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές

όπως τη συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, της Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, τη συλλογή της Alpha Bank και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης.

Το 2007 υλοποίησε την μεγάλη εγκατάσταση Διαστρωματώσεις – Ενεργειακές εικόνες XVI στο σταθμό του Μετρό «Κεραμεικός».

Τον Ιούνιο του 2025 παρουσίασε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου την ατομική του έκθεση «Διαστρωματώσεις- Μεταπλάσεις».

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την απώλεια

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιάννη Μπουτέα, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους εικαστικούς μας.

Ο Γιάννης Μπουτέας με στέρεες σπουδές στις Σχολές Καλών Τεχνών της Αθήνας και του Παρισιού,  διέγραψε μία, απόλυτα, διακριτή πορεία στην Τέχνη, με πολλές εκθέσεις στα επιφανέστερα ιδρύματα τέχνης στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Ξεχωριστή στιγμή, αναμφίβολα, στην δημιουργική πορεία του ήταν η εκπροσώπηση της Ελλάδας, τη δεκαετία του 1980, στην Μπιενάλε της Βενετίας, αλλά και στην Μπιενάλε του Σάο Πάολο.

Ο Γιάννης Μπουτέας πειραματίστηκε με επιτυχία στη χρήση νέων υλικών στα έργα και τις εγκαταστάσεις του, ιδιαίτερα με φαινομενικά ευτελή υλικά, με τα οποία διαμόρφωσε την απόλυτα ευκρινή, προσωπική καλλιτεχνική του έκφραση.

Άνοιξε, όμως, νέους δρόμους και στη χρήση του φωτός ως συστατικού στοιχείου της Τέχνης, τόσο του φυσικού όσο και του τεχνητού, ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση σωληνωτών λαμπτήρων νέον, ενός μέσου που εμφανίζεται ακόμη και από τις απαρχές της πορείας του.

Ολοκληρωμένος και αφοσιωμένος καλλιτέχνης, δεν περιόρισε την τέχνη του σε στεγανά, όπως πειστικά αποδεικνύει το έργο του «Διαστρωματώσεις Ενεργειακές Εικόνες XVI», που κοσμεί τον σταθμό του Μετρό στον Κεραμεικό. Το στίγμα του στην εικαστική μας σκηνή είναι και θα παραμείνει ανεξίτηλο και ενεργό.

Στους οικείους του, τους ομοτέχνους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια.»

Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές
Πλημμελή μέτρα ασφαλείας 29.01.26

Νέες αποκαλύψεις για την έκρηξη στη Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές προπανίου

Τα κενά ασφαλείας και οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων που αγνοήθηκαν οδήγησαν όπως όλα δείχνουν στη μοιραία έκρηξη και τον θάνατο των πέντε εργατριών

Σύνταξη
Βιολάντα: «Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι» – Θρήνος στα Τρίκαλα για τις πέντε αδικοχαμένες μητέρες
Τραγωδία στη «Βιολάντα» 29.01.26

«Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι» - Θρήνος στα Τρίκαλα για τις πέντε αδικοχαμένες μητέρες

​Το χωριό της Αναστασίας, η οποία κηδεύεται σήμερα, είναι βυθισμένο στο πένθος, ωστόσο πίσω από τον αφόρητο πόνο και τα δάκρυα υπάρχει η απαίτηση για δικαιοσύνη

Σύνταξη
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος μετά την απολογία του
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26

Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος της Γλυφάδας μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Βάσει της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του 46χρονου, η προσωρινή του κράτηση ήταν μονόδρομος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες

Ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Οι κόντρες για μια πιθανή επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη και το «άνοιγμα» της Χαριλάου Τρικούπη σε πρώην στελέχη του κόμματος.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρήτη: Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης λόγω νότιων ανέμων – Συστάσεις προς τους πολίτες
Αυξημένα σωματίδια 29.01.26

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων σε όλη την Κρήτη και ιδιαιτέρως κατά τις μεσημβρινές ώρες - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι για να προστατευτούν

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Φύλο και ευγονική
Αποικιοκρατία και ρατσισμός 29.01.26

Φύλο και ευγονική

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το φύλο συνδέθηκε πολλές φορές με την ευγονική και τον ρατσισμό

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα για να κρύψει την αλήθεια – Πού είναι η Κεραμέως;
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα και να κρύψει την αλήθεια - Άφαντη η Κεραμέως

Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για την έκρηξη στο Βιολάντα χωρίς επαρκή στοιχεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της

Σύνταξη
