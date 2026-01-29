Γιάννης Μπουτέας: Πέθανε ο εικαστικός καλλιτέχνης – Έργο του στο Μετρό Κεραμεικός

Ο Γιάννης Μπουτέας έχει χαράξει σημαντινή πορεία στην τέχνη στην Ελλάδα, με το έργο του μάλιστα «Διαστρωματώσεις Ενεργειακές ΕικόνεςXVI» να είναι ένα από εκείνα που συναντάμε καθημερινά στο Μετρό, στη στάση του Κεραμεικού.

Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου η Ελένη Σαμαράκη, σύζυγος του Αντώνη Σαμαράκη λέγοντας:

«Έφυγε σήμερα ο Γιάννης, γνήσιος καλλιτέχνης, υπέροχος άνθρωπος, αγαπημένος φίλος!».

Γιάννης Μπουτέας: Το σημαντικό έργο του

Ο Γιάννης Μπουτέας γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1941. Από μικρός έδειξε την κλίση προς την τέχνη, την οποία και μαθήτευσε δίπλα σε τεχνίτες.

Την περίοδο 1957-1959 παρακολούθησε μαθήματα στο φροντιστήριο του Παναγιώτη Σαραφιανού ενώ από το 1959 έως το 1964 σπούδασε με κρατική υποτροφία χαρακτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, στο εργαστήριο του Κώστα Γραμματόπουλου.

Ο Μπουτέας συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία ΙΚΥ στο Παρίσι (Ecole des Beaux-Arts 1966-1970) και έως το 1982 εργάστηκε εγκατεστημένος στη γαλλική πρωτεύουσα.

Από την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών το 1972 χρησιμοποίησε φωτισμό νέον μαζί με καθημερινά υλικά όπως σχοινί αλλά και με υλικά που έχει συγκεντρώσει από το δρόμο, όπως λαμαρίνες, ξύλα και άσφαλτο.

Στην πρακτική του συνδύασε την αυστηρή και γεωμετρικά δομημένη τοποθέτηση βιομηχανικών υλικών με την φαινομενικά τυχαία χρήση εύκαμπτων ή απροσδιόριστου σχήματος αντικειμένων στα οποία αποτυπώνεται και το ίχνος της επέμβασης του καλλιτέχνη.

Ο Γιάννης Μπουτέας παρουσίασε το έργο του σε ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και τη Γαλλία ενώ συμμετείχε σε πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Το 1981 εκπροσώπησε την Ελλάδα το 1981 στην 16η Μπιενάλε του Σάο Πάολο και το 1990 στην 44η Μπιενάλε της Βενετίας μαζί με τον Γιώργο Λάππα.

Το 1992 συμμετείχε στην μεγάλη έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης Μεταμορφώσεις του Μοντέρνου: Η ελληνική εμπειρία.

Έργα του υπάρχουν σε πολλές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές

όπως τη συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, της Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, τη συλλογή της Alpha Bank και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης.

Το 2007 υλοποίησε την μεγάλη εγκατάσταση Διαστρωματώσεις – Ενεργειακές εικόνες XVI στο σταθμό του Μετρό «Κεραμεικός».

Τον Ιούνιο του 2025 παρουσίασε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου την ατομική του έκθεση «Διαστρωματώσεις- Μεταπλάσεις».

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την απώλεια

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιάννη Μπουτέα, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους εικαστικούς μας.

Ο Γιάννης Μπουτέας με στέρεες σπουδές στις Σχολές Καλών Τεχνών της Αθήνας και του Παρισιού, διέγραψε μία, απόλυτα, διακριτή πορεία στην Τέχνη, με πολλές εκθέσεις στα επιφανέστερα ιδρύματα τέχνης στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Ξεχωριστή στιγμή, αναμφίβολα, στην δημιουργική πορεία του ήταν η εκπροσώπηση της Ελλάδας, τη δεκαετία του 1980, στην Μπιενάλε της Βενετίας, αλλά και στην Μπιενάλε του Σάο Πάολο.

Ο Γιάννης Μπουτέας πειραματίστηκε με επιτυχία στη χρήση νέων υλικών στα έργα και τις εγκαταστάσεις του, ιδιαίτερα με φαινομενικά ευτελή υλικά, με τα οποία διαμόρφωσε την απόλυτα ευκρινή, προσωπική καλλιτεχνική του έκφραση.

Άνοιξε, όμως, νέους δρόμους και στη χρήση του φωτός ως συστατικού στοιχείου της Τέχνης, τόσο του φυσικού όσο και του τεχνητού, ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση σωληνωτών λαμπτήρων νέον, ενός μέσου που εμφανίζεται ακόμη και από τις απαρχές της πορείας του.

Ολοκληρωμένος και αφοσιωμένος καλλιτέχνης, δεν περιόρισε την τέχνη του σε στεγανά, όπως πειστικά αποδεικνύει το έργο του «Διαστρωματώσεις Ενεργειακές Εικόνες XVI», που κοσμεί τον σταθμό του Μετρό στον Κεραμεικό. Το στίγμα του στην εικαστική μας σκηνή είναι και θα παραμείνει ανεξίτηλο και ενεργό.

Στους οικείους του, τους ομοτέχνους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια.»