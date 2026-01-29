Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκροί βρέθηκαν δύο ηλικιωμένοι

Νεκροί μέσα στο σπίτι τους στα Ψαχνά Ευβοίας εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι.

Σύμφωνα με το evima.gr, τους ηλικιωμένους αναζητούσε μέσω τηλεφώνου συγγενικό τους πρόσωπο από το εξωτερικό και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία.

Η ΕΛΑΣ έσπευσε στο σημείο και οι ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο σημείο έσπευσαν και εθελοντές πυροσβέστες των Ψαχνών.