Ερυθρόλευκη… τρέλα: Κοκκινίζει το Άμστερνταμ – Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού (vids)
Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει αρχίσει ήδη να συγκεντρώνεται σε κεντρικά σημεία του Άμστερνταμ, ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με τον Άγιαξ (22:00).
Ο Ολυμπιακός δίνει τη δική του μεγάλη μάχη για πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22.00).
Ο κόσμος της ομάδας έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται σε κεντρικά σημεία της πόλης, με τους οπαδούς της ομάδας του μεγάλου λιμανιού να τραγουδούν συνθήματα για τον Ολυμπιακό και δίνουν το δικό τους ερυθρόλευκο χρώμα στην Ολλανδία.
Υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός έχει πάρει 2.600 εισιτήρια για το αποψινό ματς με τον Άγιαξ, ωστόσο, στο Άμστερνταμ βρίσκονται πολύ περισσότεροι, ίσως ακόμα και πάνω από 5.000 οπαδοί των Πειραιωτών, οι οποίοι θα δουν το ματς σε πλατείες και καφετέριες της ολλανδικής πρωτεύουσας.
Δείτε βίντεο με τον κόσμο του Ολυμπιακού
Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν τη νίκη για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στις «16» καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, απέναντι στους Ολλανδούς που επίσης διατηρούν κάποιες ελπίδες για να είναι εκείνοι που θα συνεχίσουν.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε 23 ποδοσφαιριστές μαζί του για το ματς με τον Άγιαξ με τον Πιρόλα και τον Ορτέγκα να επιστρέφουν κανονικά στη διάθεση του, αφού ήταν εκτός αποστολής για το ματς με τον Βόλο. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, ενώ είναι εκτός επίσης ο τραυματίας Πασχαλάκης, αλλά και οι παίκτες που δεν είναι δηλωμένοι στο Champions League (Μάντσα, Γιαζίτσι).
Όσον αφορά τον «Αίαντα», ο Φρεντ Γκριμ είδε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας τους Στίβεν Μπέργκχαους και Τακεχίρο Τομιγιάσου και προπονούνται κανονικά, ενώ την τελευταία στιγμή αναμένεται να κριθεί η συμμετοχή του Κο Ιτακούρα.
