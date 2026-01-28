Ερυθρόλευκη… τρέλα: Κοκκινίζει το Άμστερνταμ – Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού (vids)

Ο Ολυμπιακός δίνει τη δική του μεγάλη μάχη για πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22.00).

Ο κόσμος της ομάδας έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται σε κεντρικά σημεία της πόλης, με τους οπαδούς της ομάδας του μεγάλου λιμανιού να τραγουδούν συνθήματα για τον Ολυμπιακό και δίνουν το δικό τους ερυθρόλευκο χρώμα στην Ολλανδία.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός έχει πάρει 2.600 εισιτήρια για το αποψινό ματς με τον Άγιαξ, ωστόσο, στο Άμστερνταμ βρίσκονται πολύ περισσότεροι, ίσως ακόμα και πάνω από 5.000 οπαδοί των Πειραιωτών, οι οποίοι θα δουν το ματς σε πλατείες και καφετέριες της ολλανδικής πρωτεύουσας.

