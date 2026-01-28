7ο Φεστιβάλ 2510: Open call συμμετοχής σε καλλιτέχνες

Η Σκηνή Brecht 2510, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου, μεγάλου και σύγχρονου θεάτρου της ανοίγει τις πόρτες της σε καλλιτέχνες και δημιουργούς, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν στο 7ο Φεστιβάλ 2510.

Έπειτα από έξι επιτυχημένες διοργανώσεις, που ανέδειξαν νέες καλλιτεχνικές φωνές, το φεστιβάλ επιστρέφει και φέτος ανανεωμένο, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ανδρέα Ζαφείρη και την οργανωτική διεύθυνση της Χαράς Νικολάου και της Μαρίνας Παντελάκη.

Από τις 4 Ιουνίου έως τις 25 Ιουνίου, η νέα Σκηνή Brecht 2510 θα μετατραπεί σε ένα σημείο συνάντησης για την τέχνη, φιλοξενώντας θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές performance, καθώς και εικαστικές παρεμβάσεις.

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στο φεστιβάλ 2510 σε:

-Ηθοποιούς, Θεατρικές Ομάδες, Improv, Θέατρο Σκιών, Κουκλοθέατρο κ.ά.

-Χορευτές, Ομάδες Χορού, Performers κ.ά.

-Μουσικοί, Μουσικά Σχήματα

-Εικαστικές Τέχνες (Ζωγράφοι, Φωτογράφοι, κατασκευαστές μάσκας, κοσμήματος, κούκλας, ενδύματος) για να πλαισιώσουν το Φεστιβάλ.

Διαγωνιστικό μέρος & Βραβεία

Το φεστιβάλ δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διεκδικήσουν:

-Α’ Βραβείο Κοινού: Χρηματικό έπαθλο 300€

-Β’ Βραβείο: Παρουσίαση της βραβευμένης παράστασης στον χώρο του Θεάτρου 2510 (Θεμιστοκλέους 52, Εξάρχεια) για 4 παραστάσεις την επόμενη σεζόν

-Γ’ Βραβείο: Παρουσίαση της βραβευμένης παράστασης στον χώρο του Θεάτρου 2510 (Θεμιστοκλέους 52, Εξάρχεια) για 3 παραστάσεις την επόμενη σεζόν

Τιμητικές διακρίσεις: Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Ανδρικού-Γυναικείου Ρόλου & Σκηνογραφίας

Όροι & Υποβολή Συμμετοχής

Οι προτάσεις για συμμετοχή στο φεστιβάλ 2510 πρέπει να περιλαμβάνουν:

-Τίτλο παράστασης

-Περιγραφή του έργου (Δελτίο Τύπου)

-Φωτογραφικό υλικό

-(Προαιρετικά) Αφίσα & σύντομο VIDEO

-Στοιχεία επικοινωνίας & διαθέσιμες ημερομηνίες

-Διάρκεια παράστασης (έως 90 λεπτά)

*Σημείωση: Γίνονται δεκτές παραστάσεις/δράσεις που έχουν παρουσιαστεί σε άλλα φεστιβάλ – χώρους.

Υποβολή αιτήσεων έως Κυριακή 27/4 στο email: nikolaouchara4@gmail.com

Πληροφορίες: 6975535197