Πανελλήνιο Κύπελλο Τάε Κβον Ντο ITF: Εντυπωσίασαν οι αθλητές του συλλόγου Ζέας

Ο αθλητικός σύλλογος Ζέας Tae Kwon Do – Kick Boxing συμμετείχε με επιτυχία στο Πανελλήνιο Κύπελλο Τάε Κβον Ντο ITF που διεξήχθει στο κλειστό γήπεδο των Αγίων Αναργύρων στις 17 και 18 Ιανουαρίου.

Ο Σταύρος Κολιός κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία 63kg Νέων ανδρών, όπως και ο Γιώργος Σάσας στην κατηγορία 51kg Νέων ανδρών.

Την ίδια ώρα η Ιωάννα Αδαμαντια Χριστοφιδελη στην κατηγορία 55kg Νεανίδων και ο Αλέξανδρος Μπούφης στην κατηγορία 60kg Εφήβων, κατέλαβαν το χάλκινο μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του αθλητικού συλλόγου Ζέας.

Εντυπωσίασαν και στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Athens Challenge του Kick Boxing

Εξαιρετική εμφάνιση και στο kick boxing στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Athens Challenge βαθμολογούμενη πρωτάθλημα της Πανελλήνιας ομοσπονδίας kick boxing που διεξήχθει από τις 23 έως τις 25 Ιανουαρίου στο κλειστό γήπεδο των Άνω Λιοσίων Olympic arena.

Με προπονητές τους Στέλιο Λιβάνιο και Αγγελική Γκλεζου Λιβανιου οι αθλητές πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις αποδεικνύοντας την συνεχή πρόοδο και τη σοβαρή δουλειά που γίνεται στο σύλλογο.

Ο Σταύρος Κολιός ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, στην κατηγορία 63kg στο αγωνιστικό στυλ του light contact μετά από 6 αγώνες με Ισπανία Αγγλία και Ισραήλ. Ενώ το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η αθλήτρια Ιωάννα Αδαμαντία Χριστοφιδέλη στην κατηγορία 55kg στο αγωνιστικό στυλ light contact μετά από 3 αγώνες με Ιταλία και Ισπανία.