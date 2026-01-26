Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Γιούλιους Κιουν

O Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την τεράστια μεταγραφή του 32χρονου ίντερ, Γιούλιους Κιουν, ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο την ομάδα χάντμπολ.

Ο 32χρονος αριστερός Γιούλιους Κιουν είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα στο ευρωπαϊκό χάντμπολ με 92 συμμετοχές με 294 γκολ με την εθνική Γερμανίας, χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.

Στο γερμανικό πρωτάθλημα έχει 1612 γκολ καριέρας και αναμφίβολα πρόκειται για μια τεράστια αναβάθμιση για τον Ολυμπιακό που θέλει να σηκώσει τα τρόπαια στην Ελλάδα και να κάνει μια σημαντική πορεία στην Ευρώπη.

Η ανακοίνωση του ερασιτέχνη Ολυμπιακού:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιούλιους Κιουν. Ο διεθνής Γερμανός αριστερός ίντερ (1/4/1993, 1,98μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ του συλλόγου.

Ο Κιουν αποτελεί ένα σπουδαίο όνομα στο ευρωπαϊκό χάντμπολ. Πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Γερμανίας, το 2016, ενώ έχει στο παλμαρέ του και χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο (2016). Ο Κουν μετράει 92 συμμετοχές με την Εθνική Γερμανίας και 294 γκολ.

Ο Κιουν διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, τη γερμανική Bundesliga, όπου αγωνίστηκε για 11 χρόνια! Ο Γερμανός ίντερ έχει φορέσει τις φανέλες των HSG Düsseldorf, TUSEM Essen, Gummersbach (Γερμανία), MT Melsungen και BBM Bietigheim. Το πρώτο μισό της σεζόν 2025-26, ο Κιουν αγωνίστηκε στην ΑΕΚ.

Η δήλωση του Γιούλιους Κιουν: «Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, ο Ολυμπιακός μου έδωσε τη στήριξη που χρειαζόμουν, για να προχωρήσω επιτέλους! Είμαι πραγματικά ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο σύλλογος. Ο επαγγελματισμός και οι ειλικρινείς συζητήσεις από την αρχή, σήμαιναν πολλά για μένα. Είμαι ενθουσιασμένος και έτοιμος να δώσω τα πάντα για αυτή την ομάδα».

Προηγούμενες ομάδες:

2011-12 HSG Düsseldorf (Γερμανία)

2012-14 TUSEM Essen (Γερμανία)

2014-17 VfL Gummersbach (Γερμανία)

2017-24 MT Melsungen (Γερμανία)

2024-25 SG BBM Bietigheim (Γερμανία)

2025 AEK