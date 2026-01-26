magazin
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» – Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ
Woman 26 Ιανουαρίου 2026, 15:00

«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» – Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ

Η πρωτοπόρος πρωτευοντολόγος Νταϊάν Φόσεϊ κατέστρεψε τον μύθο των γορίλων ως άγριων θηρίων πριν σκοτωθεί από ανθρώπινα χέρια, πριν από 40 χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Spotlight

Η Ντιάν Φόσεϊ δεν ήταν η πιο προφανής επιλογή για να ηγηθεί της μεγαλύτερης και πιο λεπτομερούς μελέτης που έχει γίνει μέχρι σήμερα για τους ορεινούς γορίλες. Κατ’ αρχάς, δεν ήταν εκπαιδευμένη ζωολόγος, αλλά εργοθεραπεύτρια. Επίσης, έπασχε από πνευμονική νόσο (εμφύσημα) και είχε φοβία για τα ύψη, δύο πράγματα που δεν ήταν ιδανικά για να εργάζεται σε αραιό αέρα σε απομακρυσμένες ορεινές πλαγιές.

Οι γορίλες βρίσκονταν σε σοβαρό κίνδυνο

Όμως, αυτό που της έλειπε σε εμπειρογνωμοσύνη, το αναπλήρωνε με την αποφασιστικότητά της και τη βαθιά αγάπη της για τα ζώα. Όταν μετακόμισε το 1967, σε ηλικία 35 ετών, από τις ΗΠΑ στα βουνά του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Ρουάντα, ίδρυσε το Ερευνητικό Κέντρο Karisoke.

Δεν της πήρε πολύ χρόνο να συνειδητοποιήσει ότι οι γορίλες εκεί βρίσκονταν σε σοβαρό κίνδυνο. Ο βιότοπός τους συρρικνωνόταν και οι λαθροθήρες αποτελούσαν μια αυξανόμενη απειλή. Η σχέση της Φόσεϊ με τα ζώα θα ξεπερνούσε κατά πολύ την παρατήρηση. Θα αγωνιζόταν για να τα σώσει από την εξαφάνιση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Dian Fossey Gorilla Fund (@savinggorillas)

Τα πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Φόσεϊ επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Αφρική το 1963, όπου συνάντησε τον διάσημο Κενυάτη-Βρετανό παλαιοανθρωπολόγο καθηγητή Λούις Λίκι. Έχοντας αποδείξει ότι η ανθρώπινη ζωή ξεκίνησε στην Αφρική, ο Λίκι πίστευε ότι η παρατήρηση των πρωτευόντων θηλαστικών στο φυσικό τους περιβάλλον ήταν το κλειδί για την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης.

Είχε ήδη βοηθήσει μια άλλη γυναίκα ερευνήτρια, την Τζέιν Γκούντολ, να ξεκινήσει μακροχρόνιες μελέτες για τους χιμπατζήδες και ήθελε να κάνει κάτι παρόμοιο για τους γορίλες.

Η θεωρία του ήταν ότι οι γυναίκες χωρίς επιστημονική κατάρτιση ήταν οι πιο κατάλληλες για τη μελέτη των πιθήκων, καθώς, σύμφωνα με ένα προφίλ της Φόσεϊ στο Vanity Fair του 1986, πίστευε ότι θα ήταν «αμερόληπτες ως προς τη συμπεριφορά» που παρατηρούσαν, λιγότερο απειλητικές από τους άνδρες, αλλά και «πιο σκληρές και πιο επίμονες». Εκείνη την εποχή, λίγα ήταν γνωστά για τους γορίλες.

«Είμαι ένα άτομο με αναστολές και ένιωθα ότι και οι γορίλες είχαν κάποιες αναστολές. Έτσι, μιμήθηκα τη φυσική, φυσιολογική συμπεριφορά τους, όπως το να τρώνε, να μασούν κοτσάνια σέλινου ή να ξύνουν τον εαυτό τους»

YouTube thumbnail

Ήταν πραγματικά βίαια κτήνη, όπως απεικονίζονταν σε ταινίες όπως το Κινγκ Κονγκ;

Οι πρώτες έρευνες της Φόσεϊ απαιτούσαν υπομονή. Για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των γοριλών, άρχισε να μιμείται τη συμπεριφορά τους. Το 1984, δήλωσε στο πρόγραμμα Woman’s Hour του BBC: «Είμαι ένα άτομο με αναστολές και ένιωθα ότι και οι γορίλες είχαν κάποιες αναστολές. Έτσι, μιμήθηκα τη φυσική, φυσιολογική συμπεριφορά τους, όπως το να τρώνε, να μασούν κοτσάνια σέλινου ή να ξύνουν τον εαυτό τους».

Έπρεπε να μάθει γρήγορα τα μαθήματά της. «Έκανα ένα λάθος χτυπώντας το στήθος μου στην αρχή… γιατί με το χτύπημα του στήθους μου έδειχνα στους γορίλες ότι ήμουν ανήσυχη, όπως και αυτοί μου έδειχναν ότι ήταν ανήσυχοι όταν χτυπούσαν το στήθος τους».

Αντ’ αυτού, έμαθε να μιμείται τους «ήχους ικανοποίησης» τους, που μοιάζουν με ρέψιμο. Δείχνοντας πώς θα έκανε έναν ήχο σαν γορίλα, πρόσθεσε: «Δεν θα ήταν ωραίο αν οι άνθρωποι μπορούσαν να περάσουν τη ζωή τους ρευόμενοι αντί να μαλώνουν;».

Στο ίδιο ύψος με τους γορίλες

Η Φόσεϊ έμαθε να επικοινωνεί με τους γορίλες, φροντίζοντας να μην στέκεται ποτέ ψηλότερα από αυτούς: «Όταν πλησιάζω μια ομάδα, το κάνω περπατώντας με τα γόνατα, όπως περπατούν οι γορίλες, ώστε να είμαι στο ίδιο ύψος. Εξάλλου, έχω ύψος 1,80 μ. Αλλά όταν στέκομαι όρθια, δεν ξέρουν αν θα τους επιτεθώ ή αν θα τους κυνηγήσω ή τι θα κάνω».

Μετά από χρόνια που κέρδισε την εμπιστοσύνη των γορίλλων, τους είχε συνηθίσει στην παρουσία της και της επέτρεπαν να κάθεται δίπλα τους χωρίς κανένα πρόβλημα. Είχε καταρρίψει τον μύθο ότι οι γορίλλες είναι βίαια πλάσματα.

Η συνάντηση με τον Ντέιβιντ Άτενμπορο

Το 1979, ο κόσμος παρακολούθησε το έργο της Φόσεϊ στην πράξη μέσω της πρωτοποριακής σειράς φυσικής ιστορίας του Ντέιβιντ Άτενμπορο για το BBC, Life on Earth. Εκείνη την εποχή, οι ορεινοί γορίλες ήταν στα πρόθυρα της εξαφάνισης.

Η συνάντηση αυτή με μια οικογένεια γοριλλών έχει από τότε γίνει μια από τις πιο διάσημες σκηνές στην ιστορία της τηλεόρασης. Καθώς ο Ατένμπορο κάθεται περιτριγυρισμένος από αυτά τα «ευγενικά και ήρεμα πλάσματα», λέει με απαλό τόνο: «Υπάρχει περισσότερη σημασία και αμοιβαία κατανόηση στην ανταλλαγή μιας ματιάς με έναν γορίλα από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο ζώο γνωρίζω… Βλέπουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο που τον βλέπουν και αυτοί».

Προσθέτει: «Αν υπήρχε ποτέ η δυνατότητα να ξεφύγουμε από την ανθρώπινη κατάσταση και να ζήσουμε με φαντασία στον κόσμο ενός άλλου πλάσματος, αυτή θα ήταν με τον γορίλα».

Η Φόσεϊ δεν ήταν μόνο πολύ άρρωστη με λοίμωξη στο στήθος, αλλά βρισκόταν και σε βαθιά θλίψη επειδή ο αγαπημένος της γορίλας, ο Ντίτζιτ, είχε δολοφονηθεί από λαθροθήρες

YouTube thumbnail

Το εξελικτικό πλεονέκτημα των αντίχειρων τους

Στο αναδρομικό ντοκιμαντέρ του BBC του 2007 Gorillas Revisited με τον Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, παραδέχτηκε ότι αρχικά θεωρούσε υπερβολικά φιλόδοξο το σχέδιο να κινηματογραφήσει τα ζώα για να δείξει το εξελικτικό πλεονέκτημα των αντίχειρων τους (που τους επιτρέπει να πιάνουν αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των κλαδιών, με ασφάλεια).

Είπε: «Οι ορεινοί γορίλες ζουν σε υψόμετρο 3.000 μέτρων, στα ηφαίστεια Virunga, και είναι εξαιρετικά δύσκολο να τους πλησιάσει κανείς. Για να φτάσουμε σε αυτά θα έπρεπε να μεταφέρουμε όλο τον κινηματογραφικό μας εξοπλισμό σε πλαγιές 45 μοιρών μέσα από πυκνή ζούγκλα.

»Και το πιο προβληματικό από όλα ήταν ότι δεν υπήρχε κανένας τρόπος να τα κινηματογραφήσουμε χωρίς τη βοήθεια της Νταϊάν Φόσεϊ – της μόνης ανθρώπου στον κόσμο που τα μελετούσε στη φύση».

Η δολοφονία του Ντίτζιτ

Όταν έφτασαν στη ζούγκλα, ο τότε βοηθός της Φόσεϊ, ο Ίαν Ρέντμοντ, ένας νεαρός ερευνητής από την Αγγλία, τους είπε ότι είχε άσχημα νέα. Η Φόσεϊ δεν ήταν μόνο πολύ άρρωστη με λοίμωξη στο στήθος, αλλά βρισκόταν και σε βαθιά θλίψη επειδή ο αγαπημένος της γορίλας, ο Ντίτζιτ, είχε δολοφονηθεί από λαθροθήρες.

Είχαν σκοτώσει τον 12χρονο ασημένιο γορίλα με δόρατα, καθώς προσπαθούσε να υπερασπιστεί την οικογένειά του. Πήραν το κεφάλι και τα χέρια του και άφησαν το υπόλοιπο σώμα, επειδή οι άνθρωποι στη Ρουάντα δεν τρώνε γορίλες – δεν είναι μέρος της Αφρικής όπου το κρέας γορίλας είναι δημοφιλές.

«Ο μόνος λόγος που σκοτώθηκε ήταν ότι οι ξένοι αγόραζαν κομμάτια για σουβενίρ» είπε ο Ρέντμοντ.

Σε ένα άρθρο του 1981 στο National Geographic, η Φόσεϊ έγραψε: «Για μένα, αυτή η δολοφονία ήταν πιθανώς το πιο θλιβερό γεγονός σε όλα τα χρόνια που μοιράστηκα την καθημερινή ζωή των ορεινών γοριλών».

«Αν υπήρχε ποτέ η δυνατότητα να ξεφύγουμε από την ανθρώπινη κατάσταση και να ζήσουμε με φαντασία στον κόσμο ενός άλλου πλάσματος, αυτή θα ήταν με τον γορίλα»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @unownedspaces

Οι αμφιλεγόμενες παρεμβάσεις της

Παρά την αγωνία της, η Φόσεϊ υπολόγισε ότι η κινηματογράφηση των γοριλών θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημοσιοποίηση της κατάστασής τους και συμφώνησε να επιτρέψει στην ομάδα του BBC να κινηματογραφήσει όπως είχε προγραμματιστεί.

Χάρη σε αυτήν, κατάφεραν να τραβήξουν εκπληκτικές εικόνες. Ο Ρέντμοντ δήλωσε στο BBC: «Αυτό ήταν το δώρο που η Νταϊάν έδωσε στον κόσμο: την τεχνική να κερδίζει την εμπιστοσύνη των εντελώς άγριων γοριλών».

Ωστόσο, η Φόσεϊ απορροφήθηκε τόσο πολύ από τον αγώνα της να σώσει τους αγαπημένους της γορίλες από τους λαθροθήρες, που αυτό επισκίασε μέρος της υπόλοιπης δουλειάς της. Υπάρχουν αναφορές ότι συνέλαβε και ανέκρινε εισβολείς και ότι έκαψε ακόμη και το σπίτι ενός λαθροθήρα.

«Εμπόδιζε ορισμένα άτομα να βγάλουν λεφτά. Είτε επειδή έβγαζαν χρήματα από το παράνομο εμπόριο κρέατος ζώων της ζούγκλας, είτε από το λαθρεμπόριο χρυσού, είτε από τις φιλοδοξίες κάποιου να μετατρέψει το Karisoke σε τουριστικό καταυλισμό»

YouTube thumbnail

Η κατάσταση ξέφυγε

Η Φόσεϊ αγόρασε μάσκες και προσποιήθηκε ότι χρησιμοποιούσε μαύρη μαγεία για να κάνει μερικούς προληπτικούς ντόπιους να πιστέψουν ότι ήταν μάγισσα. Σύμφωνα με έναν πρώην συνάδελφό της, η προστασία των γοριλών ήταν «η αποστολή της ζωής της», αλλά αυτό το πάθος είχε κάνει τη συνεργασία μαζί της δύσκολη.

«Νομίζω ότι έγινε όλο και πιο ασταθής και σχεδόν άρχισε να θεωρεί την επιστημονική έρευνα χάσιμο χρόνου, όταν το μόνο που ήθελε πραγματικά να κάνει ήταν να καταπολεμήσει το λαθροθηρία» δήλωσε η Δρ Κέλι Στιούαρτ στο πρόγραμμα Witness History του BBC το 2014.

Γορίλες στην Ομίχλη

Αν και η Φόσεϊ είχε τους επικριτές της, δεν υπάρχει αμφιβολία για τη συμβολή της στην προώθηση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την κατάσταση των ορεινών γοριλλών.

Το 1983, το best-seller βιβλίο της Gorillas in the Mist (Γορίλες στην Ομίχλη) προσέλκυσε την προσοχή του Χόλιγουντ και ξεκίνησε η παραγωγή μιας ταινίας για τη ζωή της στη ζούγκλα. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να δει πώς οι προσπάθειές της άνοιξαν το δρόμο για την επιτυχία στην αναχαίτιση της μείωσης του πληθυσμού τους.

Τη νύχτα της 26ης Δεκεμβρίου 1985, η Φόσεϊ δολοφονήθηκε με μαχαίρι στην καλύβα της στο Karisoke.

«Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, αλλά ταυτόχρονα, νομίζω ότι οι άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί με τη Νταϊάν περίμεναν να συμβεί κάτι τέτοιο, επειδή είχε πολλούς εχθρούς», δήλωσε η Κέλι Στιούαρτ στο BBC.

«Κανείς δεν αγαπούσε τους γορίλες περισσότερο»

Το ερώτημα ποιος την σκότωσε δεν έχει διαλευκανθεί. Τον Δεκέμβριο του 1986, ένα δικαστήριο της Ρουάντα έκρινε τον τότε ερευνητικό βοηθό της Φόσεϊ, Γουέιν Μαγκουάιρ, ένοχο για τη δολοφονία της και τον καταδίκασε σε θάνατο δια απαγχονισμού ερήμην, καθώς είχε διαφύγει στις ΗΠΑ τον Ιούλιο του 1986.

Ο ίδιος πάντα υποστήριζε ότι ήταν αθώος. Ο Εμμανουέλ Ρουερεκάνα, ένας ντόπιος υπάλληλος στο Karisoke, είχε επίσης κατηγορηθεί για τη δολοφονία της – με την κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι αυτός και ο Μαγκουάιρ ήταν καλοί φίλοι – αλλά αναφέρθηκε ότι κρεμάστηκε στο κελί του τον Αύγουστο του 1986.

Ο Ίαν Ρέντμοντ είπε: «Εμπόδιζε ορισμένα άτομα να βγάλουν λεφτά. Είτε επειδή έβγαζαν χρήματα από το παράνομο εμπόριο κρέατος ζώων της ζούγκλας, είτε από το λαθρεμπόριο χρυσού, είτε από τις φιλοδοξίες κάποιου να μετατρέψει το Karisoke σε τουριστικό καταυλισμό και να βγάλει πολλά χρήματα με αυτόν τον τρόπο».

Η Ντιάν Φόσεϊ θάφτηκε σε έναν τάφο στα βουνά Βιρούνγκα, στο ίδιο νεκροταφείο που είχε δημιουργήσει για τους γορίλες φίλους της, συμπεριλαμβανομένου του αγαπημένου της Ντίτζιτ. Στην ταφόπλακά της αναγράφεται: «Κανείς δεν αγαπούσε τους γορίλες περισσότερο».

*Με στοιχεία από cnn.com | Αρχική Φωτό: worldanimalday.org.uk

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ασφαλιστικές
Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η NBG Securities

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η NBG Securities

inWellness
inTown
Stream magazin
Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου
Είμαστε τρελούτσικοι 26.01.26

Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν - Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου

Στο βιβλίο του «The Theory of Everything Else» (Η Θεωρία για Όλα τα Άλλα), ο κωμικός και συγγραφέας Dan Schreiber συγκεντρώνει τις πιο τρελές, αστείες (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πιο επικίνδυνες) ιδέες που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα.

Σύνταξη
Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι
Μεσαίωνας 25.01.26

Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι

Σήμερα δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι ένα ζωάκι σαν τον σκαντζόχοιρο θα μπορούσε να προκαλεί φόβο ή μίσος. Κι όμως, πίσω από τη χαριτωμένη εικόνα του κρύβεται μια μακρά ιστορία προκαταλήψεων και διωγμών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη
Plot twist 25.01.26

Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη

Η «βασίλισσα του εγκλήματος» έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μπεστ σέλερ μυθιστόρημα γραμμένο μάλιστα από την ίδια. Η Αγκάθα Κρίστι ήταν μια ατρόμητη ταξιδιώτισσα. Οι τοποθεσίες των περισσότερων αστυνομικών μυθιστορημάτων της ήταν εμπνευσμένες από μέρη που είχε επισκεφθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Sinners» – H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος
Όσκαρ 2026 25.01.26

«Sinners» - H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος

«Αυτό που ανυψώνει το «Sinners» πέρα από το γκορ — αυτό που το καθιστά ένα απολαυστικό έργο ιστορικής φαντασίας — είναι οι λεπτομέρειες που εξυφαίνονται στο πατρόν της ιστορίας» γράφει ο συγγραφέας LZ Granderson στους Los Angeles Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη
Stories 25.01.26

Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη

Ήταν ο αρχιτέκτονας του Χίτλερ και ο «μετανοημένος» Ναζί και στη Νυρεμβέργη βρήκε τρόπο να ξεφύγει από την καταδίκη. Ο Άλμπερτ Σπέερ έπεισε τον κόσμο πως άλλαξε, μα πίσω από τη μετάνοια έκρυβε μια διπλή, σκοτεινή ζωή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» – Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ
Μόδα και υπέρβαση 24.01.26

Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» - Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ

Ως παιδί, προσπάθησε να φυτέψει λουλούδια στο πρόσωπό της, για να κρυφτεί από την πραγματικότητα. Η νέα έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» (Σκιαπαρέλι: Η Μόδα γίνεται Τέχνη) στο Λονδίνο εξερευνά τις πολυάριθμες συνεργασίες της σχεδιάστριας με σουρεαλιστές αστέρες, από τον Νταλί έως τον Μαν Ρέι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τον παγίδεψαν, τον καταδίκασαν, τον εκτέλεσαν – 70 χρόνια μετά, ο Τόμι Λι Γουόκερ αθωώθηκε – «Νέγρος-τέρας»
Τραύμα 23.01.26

Τον παγίδεψαν, τον καταδίκασαν, τον εκτέλεσαν – 70 χρόνια μετά, ο Τόμι Λι Γουόκερ αθωώθηκε – «Νέγρος-τέρας»

Σε μια ιστορική απόφαση που αναμοχλεύει τις σκοτεινές σελίδες του αμερικανικού δικαστικού συστήματος, οι αρχές του Ντάλας αθώωσαν επίσημα τον Τόμι Λι Γουόκερ, έναν Αφροαμερικανό νέο άνδρα που εκτελέστηκε το 1956 για ένα έγκλημα που ήταν αδύνατον να έχει διαπράξει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ
Τρεχούμενο νερό 23.01.26

Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ

Η επιθυμία του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, να εγκαταστήσει μπιντέ στην επίσημη κατοικία του, Gracie Mansion, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αποδοχή από τους Αμερικανούς ενός ασυνήθιστου –μέχρι πρότινος- οικιακού αντικειμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μοναρχία χτισμένη στη δουλεία: Πώς το βρετανικό στέμμα έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων στον κόσμο
1807 23.01.26

Μοναρχία χτισμένη στη δουλεία: Πώς το βρετανικό στέμμα έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων στον κόσμο

Η βρετανική κορώνα και το ναυτικό επέκτειναν και προστάτευαν το εμπόριο αφρικανών σκλάβων για εκατοντάδες χρόνια, σύμφωνα με μια πρωτοποριακή έρευνα για τους ιστορικούς δεσμούς της μοναρχίας με τη δουλεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο
«Ήταν ιδιοφυΐα» 21.01.26

«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο

Ενενήντα πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το City Lights του Τσάρλι Τσάπλιν εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς του παγκόσμιου σινεμά – κυρίως χάρη σε ένα τελευταίο βλέμμα που δεν δίνει απαντήσεις, αλλά αφήνει το συναίσθημα να μιλήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
Στις μύτες 21.01.26

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Όταν ο Seth Orza ήταν μέλος του New York City Ballet, ανέπτυξε πελματιαία απονευρωσίτιδα, μια πάθηση στην οποία ο παχύς ιστός που συνδέει τα δάχτυλα των ποδιών με τη φτέρνα αναπτύσσει φλεγμονή. Η καλύτερη λέξη για να περιγράψει τον πόνο που προκαλεί; Μαχαιριές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν
Στον πάγο 26.01.26

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Μια πολύ δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς η χιονοκαταιγίδα Fern έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, αλλά και τουλάχιστον 17 θανάτους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»

Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά της κ. Λιακούλη στα εγκωμιαστικά σχόλια του φραπέ προς τη μάρτυρα,

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άρης: Γύρισε στις προπονήσεις ο Μιγκέλ Αλφαρέλα
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης: Γύρισε στις προπονήσεις ο Μιγκέλ Αλφαρέλα

Ο Γάλλος επιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και συμμετείχε στην προπόνηση μετά από δυο μήνες, περίπου, ενώ θέτει υποψηφιότητα για την αποστολή του σαββατιάτικου ματς με τον Παναιτωλικό.

Σύνταξη
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τζόγος με το θάνατο σε live μετάδοση: Ηρωϊσμός ή κανιβαλισμός το Skyscraper Live του Άλεξ Χόλοντ;
Culture Live 26.01.26

Τζόγος με το θάνατο σε live μετάδοση: Ηρωϊσμός ή κανιβαλισμός το Skyscraper Live του Άλεξ Χόλοντ;

Η διαφορά ανάμεσα στο μονταρισμένο δράμα και τον ωμό, ζωντανό τρόμο της απευθείας μετάδοσης διεκδίκησε την τηλεθέαση στο Netflix με την αναρρίχηση του Άλεξ Χόλοντ να αναδεικνύει την τηλεθέαση του θανάτου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου
Είμαστε τρελούτσικοι 26.01.26

Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν - Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου

Στο βιβλίο του «The Theory of Everything Else» (Η Θεωρία για Όλα τα Άλλα), ο κωμικός και συγγραφέας Dan Schreiber συγκεντρώνει τις πιο τρελές, αστείες (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πιο επικίνδυνες) ιδέες που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς
Επιστρέφει στο Ισραήλ 26.01.26

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ανακτήσει και την τελευταία σορό ομήρου, από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον επιλοχία Ραν Γκβίλι.

Σύνταξη
Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 26.01.26

Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου

Με αποφάσεις του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση
Euroleague 26.01.26

Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague. Πόσοι είναι το όριο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι
Ποδόσφαιρο 26.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι

Υπάρχει καπνός ανάμεσα σε Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ, θα υπάρχει και… φωτιά; Τα δεδομένα για συνεργασία και οι άμεσες αποφάσεις για Σλοτ και Τζέραρντ.

Σύνταξη
Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα
Θλίψη 26.01.26

Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Μάικλ Παρέντι, εμβληματική μορφή της αμερικανικής μαρξιστικής σκέψης. Ένας πολιτικός επιστήμονας που άσκησε ανελέητη κριτική στον ιμπεριαλισμό, τον καπιταλισμό και τη μιντιακή εξουσία, μένοντας μέχρι τέλους ασυμβίβαστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά
Οδική ασφάλεια 26.01.26

Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά

Οι εργασίες του Δήμου Πειραιά περιελάμβαναν την αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων έξω από σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις  και σε δρόμους σε γειτονιές της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας

Σύνταξη
Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα
Βουλή 26.01.26

Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα

Το πρώην στέλεχος των ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά/Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι σειρήνες της Πάρου
Με ένα κλικ 26.01.26

Οι σειρήνες της Πάρου

Ηλεκτρονικές σειρήνες ενεργοποιούνται για την άμεση ενημέρωση του πληθυσμού στο Δήμο Πάρου.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 26.01.26

«Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, λέει ο Τραμπ

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο είπε ο Τραμπ

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Δίκη υποκλοπών 26.01.26

Νέα στοιχεία για την prepaid κάρτα των μολυσμένων SMS - Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης
Δημογραφικός κίνδυνος 26.01.26

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης

H Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή μίλησε στην ημερίδα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος «Δημογραφικό SOS: Να δώσουμε δύναμη στο όνειρο και την οικογένεια».

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο