Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αγίους Αναργύρους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το συμβάν έγινε σε διαμέρισμα του 6ου ορόφου επί της οδού Ηπείρου.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ξηλώθηκαν τα κουφώματα από τα παράθυρα ενώ έσπασαν τα τζάμια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από φριτέζα.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για το συμβάν.