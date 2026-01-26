Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
Η έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αγίους Αναργύρους.
Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αγίους Αναργύρους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το συμβάν έγινε σε διαμέρισμα του 6ου ορόφου επί της οδού Ηπείρου.
Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ξηλώθηκαν τα κουφώματα από τα παράθυρα ενώ έσπασαν τα τζάμια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από φριτέζα.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για το συμβάν.
