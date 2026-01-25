Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Συνταγή: Κέικ αμυγδάλου με γεύση βερίκοκο
Συνταγή: Κέικ αμυγδάλου με γεύση βερίκοκο

Μια συνταγή ότι πρέπει για να σας κάνει παρέα με τον καφέ.

Μια συνταγή για ένα κέικ, απλό και αρωματικό, για να συνοδεύσετε το τσάι ή τον καφέ σας τα κρύα απογεύματα του χειμώνα.

Τα υλικά

150 g έτοιμα αποξηραμένα βερίκοκα
2 λοβοί κάρδαμου, σπασμένοι
200 g αλεσμένα αμύγδαλα
50 g ψιλό καλαμποκάλευρο
1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
150 g ψιλή ζάχαρη
6 μεγάλα αυγά
2 κ.γ. χυμός λεμονιού
1 κ.γ. ροδόνερο
Αντικολλητικό σπρέι ή ηλιέλαιο για άλειμμα

Για τη διακόσμηση
2 κ.γ. μαρμελάδα βερίκοκου
1 κ.γ. χυμός λεμονιού
2½ κ.γ. πολύ ψιλοκομμένα φιστίκια (π.χ. φιστίκια Αιγίνης)

Η διαδικασία

Βάλτε τα αποξηραμένα βερίκοκα σε ένα μικρό κατσαρολάκι, καλύψτε τα με 250 ml κρύο νερό και προσθέστε τους σπασμένους λοβούς κάρδαμου μαζί με τους αρωματικούς σπόρους τους. Βάλτε στη φωτιά, φέρτε σε βρασμό και αφήστε να σιγοβράσει για 10 λεπτά. Μην απομακρυνθείτε, γιατί προς το τέλος το υγρό θα έχει σχεδόν εξατμιστεί. Θέλουμε να μη στεγνώσει τελείως το σκεύος, καθώς τα βερίκοκα θα απορροφήσουν κι άλλο νερό όσο κρυώνουν. Αποσύρετε από τη φωτιά, ακουμπήστε σε κρύα, πυρίμαχη επιφάνεια και αφήστε τα βερίκοκα να κρυώσουν.

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C/αέρα 160°C. Αλείψτε τα πλαϊνά της φόρμας με αποσπώμενη βάση και στρώστε τον πάτο με αντικολλητικό χαρτί.

Αφαιρέστε 5 αποξηραμένα βερίκοκα και σκίστε το καθένα στα δύο και αφήστε τα στην άκρη. Πετάξτε τα φλούδια του κάρδαμου, κρατώντας τους σπόρους μέσα στο κατσαρολάκι.

Αδειάστε και ξύστε το κολλώδες περιεχόμενο της κατσαρόλας στο μπολ του πολυκόφτη. Προσθέστε τα αλεσμένα αμύγδαλα, το καλαμποκάλευρο, το μπέικιν πάουντερ, τη ζάχαρη και τα αυγά και χτυπήστε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ανοίξτε τον πολυκόφτη, ξύστε τα τοιχώματα, προσθέστε 2 κ.γ. χυμό λεμονιού και το ροδόνερο και χτυπήστε ξανά. Αδειάστε το μείγμα στη φόρμα και ισιώστε την επιφάνεια με σπάτουλα. Τοποθετήστε τα μισά βερίκοκα γύρω-γύρω στην περιφέρεια της φόρμας.

Ψήστε για 40 λεπτά. Αν το κέικ ροδίζει πολύ πριν ψηθεί, σκεπάστε χαλαρά με αλουμινόχαρτο στα 30 λεπτά. Είναι έτοιμο όταν ξεκολλάει από τα τοιχώματα, η επιφάνεια είναι σταθερή και ένα καλαμάκι βγαίνει με 1-2 υγρά ψίχουλα.

Μεταφέρετε το κέικ σε σχάρα. Η μαρμελάδα βερίκοκο για τη διακόσμηση ίσως χρειαστεί να ζεσταθεί λίγο για να απλώνεται εύκολα. Ανακατέψτε 1 κ.γ. χυμό λεμονιού στη μαρμελάδα, αλείψτε την επιφάνεια του κέικ, πασπαλίστε με τα ψιλοκομμένα φιστίκια και αφήστε το να κρυώσει μέσα στη φόρμα πριν το μεταφέρετε σε πιατέλα.

* Πηγή: Vita

