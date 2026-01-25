magazin
Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι
Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι

Σήμερα δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι ένα ζωάκι σαν τον σκαντζόχοιρο θα μπορούσε να προκαλεί φόβο ή μίσος. Κι όμως, πίσω από τη χαριτωμένη εικόνα του κρύβεται μια μακρά ιστορία προκαταλήψεων και διωγμών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπορεί σήμερα να μην μπορούμε να διανοηθούμε πώς ένα ζωάκι σαν τον σκαντζόχοιρο θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο μίσους. Και δικαίως, αφού πολλοί από αυτούς είναι πλέον ακόμη και σταρ των social media. Αυτή η σχέση, όμως, είναι αποτέλεσμα μιας μακράς μετατόπισης.

Σύμφωνα με την Κέιτ Ντέιβις, υποψήφια διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, σε άρθρο της στο The Conversation, για αιώνες το μικρό αυτό ζωάκι με τα αγκάθια υπήρξε πλάσμα αμφίθυμο: άλλοτε σύμβολο ζωής και προστασίας, άλλοτε φορέας φόβου και καχυποψίας.

Η σημερινή γλυκιά εικόνα του δεν αναιρεί το παρελθόν του· αντίθετα, το φωτίζει, θυμίζοντάς μας πόσο εύθραυστη –και πόσο καθοριστική– είναι η ανθρώπινη ματιά πάνω στην άγρια ζωή.

Για αιώνες, και συχνά για λόγους βαθιά ριζωμένους σε μύθους και φόβους, ο σκαντζόχοιρος αντιμετωπίστηκε με δέος, καχυποψία ή και εχθρότητα. Η πολιτισμική του διαδρομή αποκαλύπτει πόσο δραστικά αλλάζουν οι ανθρώπινες αφηγήσεις γύρω από τα ζώα και πόσο πραγματικές μπορεί να γίνουν οι συνέπειές τους.

Ένα ζώο με χιλιάδες χρόνια ιστορίας

Οι σκαντζόχοιροι συνοδεύουν την ανθρώπινη κουλτούρα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σε διαφορετικούς πολιτισμούς υπήρξαν σύμβολα γονιμότητας, προστασίας και θεραπείας, αλλά και φόβου, δεισιδαιμονίας και απειλής.

Σήμερα, 17 είδη σκαντζόχοιρου απαντώνται στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, πολλά από τα οποία ζουν σε άμεση γειτνίαση με τον άνθρωπο – μια συνύπαρξη που διαμόρφωσε βαθιά τις ιστορίες που ειπώθηκαν γι’ αυτά.

Πολύ πριν από την καταγεγραμμένη ιστορία, μορφές που θυμίζουν σκαντζόχοιρους εμφανίζονται σε συμβολική τέχνη συνδεδεμένη με τη γονιμότητα και την ανανέωση. Αυτό δείχνει ότι τα ζώα αυτά είχαν ιδιαίτερη σημασία για τις ανθρώπινες κοινότητες πολύ πριν αρχίσουν να καταγράφονται οι μύθοι και οι δοξασίες τους.

Ο Πότης, Χαλκογραφία, πριν από το 1614

Προστάτες, οδηγοί και θεραπευτές

Στην αρχαία Αίγυπτο, οι σκαντζόχοιροι θεωρούνταν οδηγοί και προστάτες. Η ικανότητά τους να επιβιώνουν τον χειμώνα μέσω της χειμερίας νάρκης τους κατέστησε σύμβολο αναγέννησης και επιστροφής στη ζωή. Την ίδια στιγμή, όμως, κυνηγιούνταν για ψυχαγωγία, ενώ τα αγκάθια τους χρησιμοποιούνταν σε λαϊκές θεραπείες, ακόμη και σε σκευάσματα που υποτίθεται ότι αντιμετώπιζαν τη φαλάκρα.

Σε περιοχές της Κίνας, οι πρώτες αφηγήσεις παρουσίαζαν τους σκαντζόχοιρους ως πνεύματα με τη δυνατότητα να μεταμορφώνονται σε ανθρώπους και να προκαλούν κακοτυχία. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι σκοτεινές μορφές επαναπροσδιορίστηκαν και οι σκαντζόχοιροι άρχισαν να θεωρούνται ιεροί προστάτες του σπιτιού και φορείς θεραπευτικής δύναμης.

Σοβιετικό γραμματόσημο

Μαγεία, φόβος και μεσαιωνικοί μύθοι

Στη Βρετανία, η εικόνα τους ήταν για αιώνες βαθιά αρνητική. Κατά τον Μεσαίωνα, συνδέθηκαν στενά με τη μαγεία. Πίστευαν ότι μάγισσες μπορούσαν να μεταμορφωθούν σε σκαντζόχοιρους για να προκαλέσουν ζημιές και αναστάτωση. Άλλες δοξασίες τούς ήθελαν να τρυπώνουν τη νύχτα στα λιβάδια και να κλέβουν γάλα απευθείας από τους μαστούς των αγελάδων.

Ένας από τους πιο ανθεκτικούς μύθους ήταν ότι οι σκαντζόχοιροι μετέφεραν κλεμμένα φρούτα καρφωμένα στα αγκάθια τους. Μεσαιωνικές εικονογραφήσεις τους έδειχναν να διασχίζουν οπωρώνες με μήλα στην πλάτη – μια εικόνα που επιβιώνει μέχρι σήμερα σε παιδικά βιβλία και διακοσμητικά. Παράλληλα, άλλες παρανοήσεις, όπως η αρέσκειά τους στο γάλα, συνεχίζουν ακόμη και σήμερα, παρότι οι σκαντζόχοιροι έχουν δυσανεξία στη λακτόζη.

Από τους μύθους στους νόμους εξόντωσης

Ορισμένες από αυτές τις ιστορίες αντιμετωπίζονται πλέον ως γραφικές παραδόσεις. Άλλες, όμως, οδήγησαν σε θεσμοθετημένη βία. Με τον Νόμο Προστασίας των Σιτηρών του 1532 στην Αγγλία, οι σκαντζόχοιροι κατατάχθηκαν επίσημα στα «παράσιτα», μαζί με πολλά ακόμη ζώα. Οι ενορίες υποχρεώνονταν να τους θανατώνουν, με αντάλλαγμα τρεις πένες για κάθε σκαντζόχοιρο – ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για την εποχή. Όσες κοινότητες δεν εκπλήρωναν τις προβλεπόμενες ποσοστώσεις αντιμετώπιζαν την επιβολή προστίμων.

Οι σκαντζόχοιροι παρέμειναν σε αυτούς τους καταλόγους για αιώνες. Υπολογίζεται ότι μεταξύ 1660 και 1800 εξοντώθηκαν περίπου 500.000 σκαντζόχοιροι, αριθμός συγκρίσιμος με σημαντικό ποσοστό του σημερινού πληθυσμού τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αγριόγατες, ενυδρίδες και πευκοκούναβα υπέστησαν παρόμοιους διωγμούς και σήμερα συγκαταλέγονται στα πιο αυστηρά προστατευόμενα είδη, ύστερα από δραματικές μειώσεις των πληθυσμών τους.

Αν και το αγγλικό παράδειγμα είναι από τα πιο χαρακτηριστικά, οι προκαταλήψεις απέναντι στους σκαντζόχοιρους δεν περιορίστηκαν στη Βρετανία. Σε πολλά μέρη της Ευρώπης, από τον Μεσαίωνα έως και τον 19ο αιώνα, το μικρό αυτό ζώο θεωρήθηκε επιβλαβές, κυνηγήθηκε συστηματικά και χρησιμοποιήθηκε ακόμη και στη λαϊκή ιατρική, πριν αρχίσει σταδιακά να αντιμετωπίζεται ως είδος που χρειάζεται προστασία.

Διωγμοί μέχρι τον 20ό αιώνα

Ακόμη και μετά την κατάργηση του νόμου, η θανάτωση σκαντζόχοιρων συνεχίστηκε έως τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα, κυρίως σε κτήματα κυνηγιού.

Τα αρχεία δείχνουν ότι δεκάδες χιλιάδες θανατώνονταν κάθε χρόνο.

Η μείωση των αριθμών από τη δεκαετία του 1960 έως τις αρχές του 1980 μπορεί να συνδέεται με την αλλαγή στάσεων και τη θέσπιση νομοθεσίας για την προστασία της άγριας ζωής, αλλά είναι εξίσου πιθανό να αντανακλά το γεγονός ότι οι πληθυσμοί τους είχαν ήδη αρχίσει να καταρρέουν.

Σήμερα, τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εικόνα του σκαντζόχοιρου έχει αλλάξει ριζικά. Το 2016 αναδείχθηκε αγαπημένο θηλαστικό της χώρας, ξεπερνώντας με διαφορά την κόκκινη αλεπού.

Η δημόσια συμπάθεια έχει οδηγήσει σε εκστρατείες για φιλικούς προς τους σκαντζόχοιρους κήπους, στη δημιουργία εξειδικευμένων οργανώσεων και σε ένα εκτεταμένο δίκτυο κέντρων περίθαλψης, που στηρίζονται συχνά στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Παρά τη θεαματική αυτή μεταστροφή, οι πληθυσμοί συνεχίζουν να μειώνονται. Ο σκαντζόχοιρος έχει πλέον καταταγεί ως «σχεδόν απειλούμενο» είδος στον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN. Η κατανόηση της πολιτισμικής μας σχέσης μαζί του εξηγεί τόσο την επιθυμία για προστασία όσο και ορισμένα επίμονα λάθη που εξακολουθούμε να επαναλαμβάνουμε.

Τι μας διδάσκει η ιστορία του σκαντζόχοιρου

Η ιστορία του σκαντζόχοιρου λειτουργεί ως προειδοποίηση. Πολλά είδη που κάποτε θεωρούνταν παράσιτα προστατεύθηκαν σοβαρά μόνο όταν η κατάρρευση των πληθυσμών τους έγινε αδύνατο να αγνοηθεί. Ασβοί και αλεπούδες εξακολουθούν να προκαλούν έντονες και διχασμένες αντιδράσεις, αποδεικνύοντας πόσο καθοριστικό ρόλο παίζουν οι αφηγήσεις στο ποια ζώα επιλέγουμε να προστατεύσουμε.


Η διαδρομή του σκαντζόχοιρου – από φοβισμένο εχθρό σε αγαπημένο σύμβολο των κήπων και των social media – δείχνει τη δύναμη των ανθρώπινων ιστοριών. Όμως η συμπάθεια από μόνη της δεν αρκεί. Οι παλιοί μύθοι επιβιώνουν σε πιο ήπιες μορφές, επηρεάζοντας καλοπροαίρετες αλλά ενίοτε επιζήμιες πρακτικές.

Σήμερα, οι σκαντζόχοιροι χρειάζονται ουσιαστική προστασία: νερό, ασφαλείς κήπους, διεξόδους από λιμνούλες και λιγότερα φυτοφάρμακα. Μικρές κινήσεις, με μεγάλο αντίκτυπο, για ένα ζώο που κάποτε φοβηθήκαμε και τώρα καλούμαστε πραγματικά να προστατεύσουμε.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @mr.pokee

Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη
Plot twist 25.01.26

Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη

Η «βασίλισσα του εγκλήματος» έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μπεστ σέλερ μυθιστόρημα γραμμένο μάλιστα από την ίδια. Η Αγκάθα Κρίστι ήταν μια ατρόμητη ταξιδιώτισσα. Οι τοποθεσίες των περισσότερων αστυνομικών μυθιστορημάτων της ήταν εμπνευσμένες από μέρη που είχε επισκεφθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Sinners» – H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος
Όσκαρ 2026 25.01.26

«Sinners» - H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος

«Αυτό που ανυψώνει το «Sinners» πέρα από το γκορ — αυτό που το καθιστά ένα απολαυστικό έργο ιστορικής φαντασίας — είναι οι λεπτομέρειες που εξυφαίνονται στο πατρόν της ιστορίας» γράφει ο συγγραφέας LZ Granderson στους Los Angeles Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101
508 μέτρα 25.01.26

«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101

Ο Άλεξ Χόνολντ ανέβηκε τον ουρανοξύστη Taipei 101, φτάνοντας στην κορυφή των 508 μέτρων μπροστά σε πλήθος θεατών, σε μια ανάβαση που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix. Ο Αμερικανός θρύλος της αναρρίχησης ακολούθησε την γνωστή για αυτόν «συνταγή»: το free solo.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026
Akira Toriyama 25.01.26

Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026

Το Dragon Ball Super: Beerus ανακοινώθηκε επίσημα ως νέο τηλεοπτικό anime και θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026, ως αναβαθμισμένη εκδοχή της σειράς, με πλήρη αναδόμηση εικόνας και αφήγησης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» – Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα
Ozempic era 25.01.26

«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» - Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα

Μετά την καθολικά κατακριτέα σειρά All’s Fair, έρχεται η μαύρη κωμωδία του Ράιαν Μέρφι, The Beauty, για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι ώστε να επιτύχουν τη σωματική τελειότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
Taipei 101 24.01.26

Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Η ζωντανή ανάβαση του Άλεξ Χόνολντ στον ουρανοξύστη Taipei 101 για το «Skyscraper Live» του Netflix αναβλήθηκε λόγω βροχής. Τι δήλωσε ο ίδιος για την αμοιβή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» – Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ
Μόδα και υπέρβαση 24.01.26

Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» - Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ

Ως παιδί, προσπάθησε να φυτέψει λουλούδια στο πρόσωπό της, για να κρυφτεί από την πραγματικότητα. Η νέα έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» (Σκιαπαρέλι: Η Μόδα γίνεται Τέχνη) στο Λονδίνο εξερευνά τις πολυάριθμες συνεργασίες της σχεδιάστριας με σουρεαλιστές αστέρες, από τον Νταλί έως τον Μαν Ρέι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου
Πολιτικός υπερήρωας 24.01.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου

Η εικόνα του Βλαντίμιρ Πούτιν ως ψυχρού, μυθικού στρατηγού δεν είναι τόσο ανατρεπτική όσο μοιάζει. Ο δυτικός κινηματογράφος συχνά αναπαράγει τον ίδιο μύθο που εδώ και χρόνια καλλιεργεί το Κρεμλίνο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου
Culture Live 24.01.26

AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου

Ηχηρά ονόματα του κινηματογράφου, της μουσικής και της λογοτεχνίας ενώνουν τις φωνές τους ζητώντας κανόνες και αμοιβή για τη χρήση των έργων τους από την AI

Νατάσα Σινιώρη
Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» – Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;
Πολιτιστικό zeitgeist 23.01.26

Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» - Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;

«Η εκρηκτική δημοτικότητα της gay σειράς "Heated Rivalry" για το χόκεϊ αποκαλύπτει την επιθυμία των γυναικών για σεξ και ρομαντισμό χωρίς βία ή ιεραρχία» γράφει η Julia Carrie Wong στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου
Culture Live 23.01.26

Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου

Το σημαντικό εύρημα των “Δεσμωτών” του Φαλήρου, αφορά στην ομαδική ταφή ανδρών, η οποία εντοπίστηκε τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο του έργου ανέγερσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σύνταξη
Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα
Βίντεο 25.01.26

Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα

«Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται σε μια σκηνή, αποφασίζουν, ούτως ή άλλως, ερήμην μας. Οπότε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω», είπε μεταξύ άλλων η Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Σύνταξη
Σέρρες: Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας
Σέρρες 25.01.26

Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας

Όπως επισημαίνεται για την υπόθεση «έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου»

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»

Μια ακόμη γκέλα για τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να θεωρεί ότι η ομάδα του ήταν άτυχη στο 0-0 με τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία
«Δικαίωμα η διαμαρτυρία» 25.01.26

Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία

Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει ο θάνατος του νοσηλευτή Άλεξ Πρίτι. Οι Ομπάμα κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι «κλιμακώνει» την κατάσταση στη Μινεσότα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημογραφικό: Το 2025 οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία – Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης
2025 25.01.26

Οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας - Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 οι γεννήσεις το 2025, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αρνητικό το φυσικό ισοζύγιο με τους θανάτους να είναι διπλάσιοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο οίκος Celia Kritharioti στο Επίσημο Ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι – Μια Ιστορική Kατάκτηση
Πασαρέλα 25.01.26

Ο οίκος Celia Kritharioti στο Επίσημο Ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι - Μια Ιστορική Kατάκτηση

Ο Οίκος Celia Kritharioti ανακοινώνει την ένταξη της σχεδιάστριας στο επίσημο πρόγραμμα της Fédération de la Haute Couture et de la Mode με την τιμητική ιδιότητα του Προσκεκλημένου Μέλους (Membre Invité)

Σύνταξη
Κίνα: Κορυφαίος στρατηγός φέρεται να καθαιρέθηκε για διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ
Κόσμος 25.01.26

Κορυφαίος στρατηγός της Κίνας φέρεται να καθαιρέθηκε για διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ

Ο στρατηγός Ζανγκ Γιουσία κατηγορείται για διαρροή δεδομένων σχετικά με πυρηνικά όπλα από την Κίνα στις ΗΠΑ και για δωροδοκία ατόμου που προήχθη σε υπουργό Άμυνας. Καθαιρέθηκε ακόμα ένας στρατηγός

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 25.01.26

Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία εξετάζει έναν 44χρονο Αλβανό ως βασικό ύποπτο ο οποίος το 2011 είχε εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου σε βάρος 35χρονου Αλβανού και του 2χρονου γιου του στην Καλαμάτα

Σύνταξη
Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς στο Βερολίνο οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 25.01.26

Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς στο Βερολίνο οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Βερολίνο σε διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης που έσπευσε με υποπολυβόλα και αυτόματα στο σημείο με πέντε τραυματίες,

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι γυναίκες στο περιθώριο της υγειονομικής περίθαλψης: Χάνουν 75 εκατ. χρόνια υγιούς ζωής ετησίως
6% των επενδύσεων 25.01.26

Οι γυναίκες στο περιθώριο της υγειονομικής περίθαλψης: Χάνουν 75 εκατ. χρόνια υγιούς ζωής ετησίως

Συνολικά, οι γυναίκες χάνουν περίπου 75 εκατομμύρια χρόνια υγιούς ζωής κάθε χρόνο – το οποίο ισοδυναμεί με μία εβδομάδα υγείας που χάνεται ανά γυναίκα ετησίως, σύμφωνα με μια νέα έκθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αποστρατεύτηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. οι κουμπάρες της ΕΥΠ που δεν… μιλούσαν για το Predator
Ελλάδα 25.01.26

Αποστρατεύτηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. οι κουμπάρες της ΕΥΠ που δεν… μιλούσαν για το Predator

Η Ευαγγελία Γεωργακοπούλου που φέρεται από δημοσιεύματα ως χειρίστρια του Predator και η κουμπάρα της, Γεωργία Ζάρα που κατάθεσε στη δική για τις υποκλοπές, τέθηκαν εκτός ΕΛ.ΑΣ.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3: Πήρε τη ματσάρα και έβαλε… φωτιά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3: Πήρε τη ματσάρα και έβαλε… φωτιά στην κορυφή

Με γκολάρες και εξαιρετικό ποδόσφαιρο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε τις απαντήσεις στα… κόρνερ της Άρσεναλ, τη νίκησε με 3-2 στο Λονδίνο και έδωσε νέο ενδιαφέρον στη μάχη του τίτλου.

Σύνταξη
Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα
Έτοιμος! 25.01.26

Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα

Με ένα απρόσμενο τεχνικό ζήτημα ήρθε αντιμέτωπος ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ του Σαββάτου, στις 25 Ιανουαρίου, στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται στην Αθήνα.

Σύνταξη
Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα
Κόσμος 25.01.26

Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στη Συρία ανθρωπιστική βοήθεια έχει φτάσει ήδη στο Κομπάνι και αναμένεται στην επαρχία Χασάκα σε περιοχές όπου οι Κούρδοι είναι περικυκλωμένοι.

Σύνταξη
