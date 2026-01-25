Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (25/1) στη Σύρο, όταν περαστικοί εντόπισαν στο λιμάνι της Ερμούπολης τη σορό μιας γυναίκας να επιπλέει στη θάλασσα και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβουν τη σορό και να ξεκινήσουν έρευνα για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της και βρέθηκε μέσα στο νερό.

Άγνωστη η ταυτότητα της γυναίκας

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατός της δεν έχουν διευκρινιστεί.

Για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, έχει προγραμματιστεί νεκροψία-νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε εξέλιξη.