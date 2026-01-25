Νικήτας Τσακίρογλου: «Η αρρώστια της Χρυσούλας ήταν ένα χτύπημα της μοίρας»
Ο Νικήτας Τσακίρογλου βρίσκεται στο πλευρό της αγαπημένης του συζύγου.
- Παγωτό στους -15°C: Μητέρα το φτιάχνει στο χιόνι και γίνεται viral
- Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
- Ποιος ο λόγος που οι μισθοί δεν συμβαδίζουν με την ανάπτυξη;
- Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
Η Χρυσούλα Διαβάτη πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα και τα τελευταία χρόνια η υγεία της έχει επιδεινωθεί. Ο Νικήτας Τσακίρολογλου έχει αναφερθεί σε πρόσφατες δηλώσεις του για την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού.
Νικήτας Τσακίρογλου: «Θα κερδίσει το στοίχημα της ζωής»
«Λατρεύω τη Χρυσούλα Διαβάτη. Είναι ένα πολυτάλαντο πλάσμα. Μια γυναίκα που κυριαρχεί όπου και αν βρίσκεται.
Έχουμε και την κόρη μας και δυο εγγόνια, τα οποία δυστυχώς δεν είναι κοντά μας, είναι στην Αμερική και σπουδάζουν. Η Χρυσούλα είναι καλύτερα, θα κερδίσει το στοίχημα της ζωής, γιατί την έχω μεγάλη ανάγκη», ανέφερε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.
Χρύσουλα Διαβάτη: Πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υγείας της
«Η Χρυσούλα είναι ένα πολυτάλαντο και χαρούμενο πλάσμα, κάτι διαφορετικό από μένα. Τα αντίθετα έλκονται. Ο έρωτας μας ένωσε και φυσικά το θέατρο.
Πιστεύω ότι ο καλός Θεός θα βοηθήσει να επανέλθει η Χρυσούλα στην πρότερη κατάσταση. Η επιστήμη στις περιπτώσεις των αυτοάνοσων νοσημάτων πολλές φορές είναι αδύναμη.
Η αρρώστια της Χρυσούλας ήταν ένα χτύπημα της μοίρας, αλλά το αντέχουμε» απάντησε επίσης ο γνωστός ηθοποιός για την υγεία της συζύγου του.
- Λέρος: Στάσεις εργασίας των γιατρών στο Νοσοκομείο Λέρου
- Ολυμπιακός: Το κέρδος από το «γεμάτο» ρόστερ και το ποσοστό του Άγιαξ
- Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι
- «Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» – Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια
- Καναδάς: Μητέρα φτιάχνει παγωτό στο χιόνι στους -15°C και γίνεται viral
- Μετά την κατακραυγή, η Meta παγώνει τους χαρακτήρες ΑΙ για εφήβους
- Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ
- Τι είπε ο Δουβίκας μετά την «ντοπιέτα» επί της Τορίνο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις