25.01.2026 | 12:44
Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Νικήτας Τσακίρογλου: «Η αρρώστια της Χρυσούλας ήταν ένα χτύπημα της μοίρας»
Fizz 25 Ιανουαρίου 2026, 12:29

Νικήτας Τσακίρογλου: «Η αρρώστια της Χρυσούλας ήταν ένα χτύπημα της μοίρας»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου βρίσκεται στο πλευρό της αγαπημένης του συζύγου.

Η Χρυσούλα Διαβάτη πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα και τα τελευταία χρόνια η υγεία της έχει επιδεινωθεί. Ο Νικήτας Τσακίρολογλου έχει αναφερθεί σε πρόσφατες δηλώσεις του για την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού.

Νικήτας Τσακίρογλου: «Θα κερδίσει το στοίχημα της ζωής»

«Λατρεύω τη Χρυσούλα Διαβάτη. Είναι ένα πολυτάλαντο πλάσμα. Μια γυναίκα που κυριαρχεί όπου και αν βρίσκεται.

Έχουμε και την κόρη μας και δυο εγγόνια, τα οποία δυστυχώς δεν είναι κοντά μας, είναι στην Αμερική και σπουδάζουν. Η Χρυσούλα είναι καλύτερα, θα κερδίσει το στοίχημα της ζωής, γιατί την έχω μεγάλη ανάγκη», ανέφερε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Χρύσουλα Διαβάτη: Πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υγείας της

«Η Χρυσούλα είναι ένα πολυτάλαντο και χαρούμενο πλάσμα, κάτι διαφορετικό από μένα. Τα αντίθετα έλκονται. Ο έρωτας μας ένωσε και φυσικά το θέατρο.

Πιστεύω ότι ο καλός Θεός θα βοηθήσει να επανέλθει η Χρυσούλα στην πρότερη κατάσταση. Η επιστήμη στις περιπτώσεις των αυτοάνοσων νοσημάτων πολλές φορές είναι αδύναμη.

Η αρρώστια της Χρυσούλας ήταν ένα χτύπημα της μοίρας, αλλά το αντέχουμε» απάντησε επίσης ο γνωστός ηθοποιός για την υγεία της συζύγου του.

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» – Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια
Αγώνας 25.01.26

«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» - Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης, Νατάσα Λιόν, λέει ότι υποτροπίασε μετά από χρόνια νηφαλιότητας: «Η ανάρρωση είναι μια δια βίου διαδικασία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»
Χαμός 24.01.26

«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»

Η δήλωση-βόμβα του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τη ρήξη με την οικογένειά του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη Βικτόρια Μπέκαμ να φέρεται να νιώθει «προδομένη», καθώς χρόνια τον προστάτευε από φήμες ότι «συναναστρεφόταν λάθος παρέες»

Σύνταξη
Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)
Ό,τι γυαλίζει 24.01.26

Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Κλεοπάτρα», Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αρραβωνιάστηκε δέκα φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της και παντρεύτηκε οκτώ — δύο φορές με τον ίδιο άντρα, τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Μπάρτον. Στα δάχτυλά της φορούσε πάντα, ένα μεγάλο ζαφείρι κι ένα διαμάντι 29 καρατίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ
Νέα Ζηλανδία 24.01.26

«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ

«Γι’ αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι λογικοί», είπε μεταξύ άλλων ο Τζέιμς Κάμερον σε π΄ροσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της
Ντάμα κούπα 24.01.26

Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της

Το σούπερ μοντέλο, Μπέλα Χαντίντ, ολοκλήρωσε το λουκ με μια δαντελένια μάσκα για τα μάτια και χρυσά κοσμήματα, ενώ δίπλα της είχε τη στιλίστριά της και πόζαραν για φωτό μαζί ανεβάζοντάς τες στο Instagram.

Σύνταξη
Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή – Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα
Modern family 24.01.26

Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή - Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα

Για λίγες ώρες αυτή την εβδομάδα, έμοιαζε σαν ο κόσμος και όλα τα φρικτά του να σταμάτησαν κι ένα θέμα κατέκλυσε το διαδίκτυο: οι Μπέκαμ και η διάλυση μιας πολύ επιτυχημένης οικογένειας, που έμοιαζε να μην τους λείπει τίποτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»
«Οι θυσίες απαιτούν σεβασμό» 23.01.26

Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»

Ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε στις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, υπενθυμίζοντας το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές που κατέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του
Go Fun 23.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του

Η εισαγγελία της Ισπανίας αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις καταγγελίες δύο γυναικών κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων, επικαλούμενη έλλειψη δικαιοδοσίας για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός ισπανικού εδάφους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν ξέρω τι εννοούσα» – Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του
Δηλώσεις 23.01.26

«Δεν ξέρω τι εννοούσα» - Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τον περασμένο Οκτώβριο, ο 49χρονος Σκάρσγκαρντ πυροδότησε φήμες ότι είναι αμφιφυλόφιλος όταν μίλησε για το ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες «στο παρελθόν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό
«Άβολο για όλους» 23.01.26

«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό

Μέσα από μια σειρά εκρηκτικών δηλώσεων και μαρτυριών, το παρασκήνιο του γάμου Μπέκαμ-Πελτζ αποκαλύπτεται με τον DJ της βραδιάς να αποκαλύπτει το δυσάρεστο σκηνικό

Σύνταξη
Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι
Θέμα μύτης 25.01.26

Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι

«Κλειδί» αποτελεί η πρώιμη απόκριση των κυττάρων της μύτης, από όπου εισέρχονται στον οργανισμό οι ρινοϊοί, κύριοι ένοχοι για το κοινό κρυολόγημα - ελπίδα για νέες στοχευμένες θεραπείες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» – Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια
Αγώνας 25.01.26

«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» - Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης, Νατάσα Λιόν, λέει ότι υποτροπίασε μετά από χρόνια νηφαλιότητας: «Η ανάρρωση είναι μια δια βίου διαδικασία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ
Σχεδιασμός ΕΕ 25.01.26

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ

Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία δίνουν επείγουσα σημασία στις προσπάθειες της περιοχής να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι είπε ο Δουβίκας μετά την «ντοπιέτα» επί της Τορίνο
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Τι είπε ο Δουβίκας μετά την «ντοπιέτα» επί της Τορίνο

O Τάσος Δουβίκας μετά την εξαιρετική του εμφάνιση και την ντοπιέτα που πέτυχε στο ματς της Κόμο με την Τορίνο, παραχώρησε δηλώσεις και στάθηκε στην πορεία του συνόλου του Φάμπρεγας, αλλά και στη δική του εξέλιξη.

Σύνταξη
Γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο – Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη
Υγεία 25.01.26

«Σαρώνει» η γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο - Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη

Έντονη ανησυχία για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας της υπο-παραλλαγής Κ - «Οι επιπλοκές μπορεί να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα, την καρδιά και τους πνεύμονες», λένε οι επιστήμονες

Σύνταξη
Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία – Τι λέει ο Λέκκας
Αλλαγή νοοτροπίας 25.01.26

Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία - Τι λέει ο Λέκκας

«Πολλές φορές ακόμα και μεταγενέστερη πρόβλεψη, όπως τα αντιπλημμυρικά, δεν είναι αρκετή για την ένταση των φαινομένων - Μειώνει τις επιπτώσεις, αλλά δεν τις εκμηδενίζει» σημειώνει ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε
Αιχμές κατά κυβέρνησης 25.01.26

Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε

«Στις ΗΠΑ του Τραμπ η καταστολή και η αυθαιρεσία βαφτίζονται "ασφάλεια" και μεταναστευτικός έλεγχος"», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Κραν Μοντάνα: Στη βίλα του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο οποίο καήκαν 40 άνθρωποι – «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 
Κόσμος 25.01.26

Στη βίλα του επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά - «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 

Ποιος είναι ο μυστηριώδης φίλος του που κατέβαλε την εγγύηση για να αφεθεί ελεύθερος και να επιστρέψει σπίτι του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντάνα στο οποίο κάηκαν ζωντανοί 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 116

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα» – Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου
Ελλάδα 25.01.26

«Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα» - Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου πριν μαχαιρωθεί από τον γιο του

Το θύμα πήγαινε στην εκκλησία, ο γιος του του είχε στήσει καρτέρι στην πυλωτή της οικίας τους επί της οδού Γυθείου στη Γλυφάδα όπου και τον σκότωσε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας
Σκέψεις απεξάρτησης 25.01.26

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζουν την Ευρώπη να εξετάσει σοβαρά ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε αδιανόητο: να λειτουργήσει χωρίς την αμερικανική τεχνολογία και τις υπηρεσίες του cloud.

Νατάσα Σινιώρη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 25.01.26

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ταϊπέι: Αναρριχητής σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων
Άλεξ Χόνολντ 25.01.26

Αναρριχητής στην Ταϊπέι κόβει την ανάσα: Σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων

Το εγχείρημά του μεταδόθηκε live - Ο γνωστός αναρριχητής έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν ανέβηκε χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας τον βράχο El Capitan, ύψους 914 μέτρων

Σύνταξη
Έξαλλος ο Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Έξαλλος ο Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»

Ο Μαουρίτσιο Σάρι μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η Λάτσιο, η οποία δείχνει να μην μπορεί να προσφέρει όσα θα περίμεναν οι παίκτες της.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 25.01.26

Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη

«Αντί για μεταρρυθμίσεις», ο κ. Μητσοτάκης «επέλεξε η κυβέρνησή του να ταυτιστεί με τη διαφθορά, τον πελατειασμό, το ρουσφέτι, τον φόβο σύγκρουσης με κατεστημένα συμφέροντα», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Λεκτικές πιρουέτες Μητσοτάκη: Η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 25.01.26

Λεκτικές πιρουέτες Μητσοτάκη: Η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του ασχολείται με τις σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ που δοκιμάζονται το τελευταίο διάστημα με αφορμή τη Γροιλανδία - Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη «οφείλουμε να διατηρούμε ένα πλαίσιο συνεννόησης και λειτουργικούς διαύλους συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και σε περιόδους έντασης»

Σύνταξη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική

Η πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύνταξη
