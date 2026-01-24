Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: «Σιγά μη φοβηθώ!..»

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απαντά στη Μόσχα

«Σιγά μη φοβηθώ!..»

Η αντεπίθεση Βαρθολομαίου:

• Δεν τους φοβάμαι, δεν φοβάμαι τις ύβρεις, τις συκοφαντίες, τις απρέπειες, δεν φοβάμαι και ό,τι άλλο ίσως σχεδιάζουν

• Η ανακοίνωση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών δεν φανέρωσε μόνον πού μπορεί να φτάσουν οι προπαγανδιστές, αλλά αποκάλυψε urbi et orbi ποιος έχει το πάνω χέρι και στα εκκλησιαστικά στη Ρωσία

Τι άλλο λέει για…

• Τον πόλεμο στην Ουκρανία • Τη δοκιμασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή

• Την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη

• Τη συνάντηση με τον Τραμπ και την πρόσκλησή του στο Φανάρι

=============

Δύο τραγωδίες: Διαφορές και ομοιότητες

Πόσο απέχουν τα Τέμπη από την Κόρδοβα

=============

Φάκελος

Περί διαζυγίων

Τι μας δίδαξε για τον Τραμπ και την ΕΕ το forum του Νταβός

=============

Arco

Ενα γαλλικό animation για Οσκαρ

=============

Περίπτωση Καρυστιανού

Στα πόσα λεπτά τηλεοπτικού αέρα μπορείς να «καείς»

Και ένα πολιτικό challenge στα social που συζητείται

=============

Τιμές ακινήτων

Αναγεννιούνται οι γειτονιές κοντά στο Μετρό