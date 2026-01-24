Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: «Σιγά μη φοβηθώ!..»
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απαντά στη Μόσχα • Δεν τους φοβάμαι, δεν φοβάμαι τις ύβρεις, τις συκοφαντίες, τις απρέπειες, δεν φοβάμαι και ό,τι άλλο ίσως σχεδιάζουν
- «Φοβάμαι να σας πω…» – Αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο 22χρονων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
- Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του λιμενικού στο Άστρος – Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του
- Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής
- Φρίκη στη Βρετανία: Διαμέλισε την σύντροφό της και την έβαλε σε σακούλες σκουπιδιών
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απαντά στη Μόσχα
«Σιγά μη φοβηθώ!..»
Η αντεπίθεση Βαρθολομαίου:
• Δεν τους φοβάμαι, δεν φοβάμαι τις ύβρεις, τις συκοφαντίες, τις απρέπειες, δεν φοβάμαι και ό,τι άλλο ίσως σχεδιάζουν
• Η ανακοίνωση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών δεν φανέρωσε μόνον πού μπορεί να φτάσουν οι προπαγανδιστές, αλλά αποκάλυψε urbi et orbi ποιος έχει το πάνω χέρι και στα εκκλησιαστικά στη Ρωσία
Τι άλλο λέει για…
• Τον πόλεμο στην Ουκρανία • Τη δοκιμασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή
• Την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη
• Τη συνάντηση με τον Τραμπ και την πρόσκλησή του στο Φανάρι
Δύο τραγωδίες: Διαφορές και ομοιότητες
Πόσο απέχουν τα Τέμπη από την Κόρδοβα
Φάκελος
Περί διαζυγίων
Τι μας δίδαξε για τον Τραμπ και την ΕΕ το forum του Νταβός
Arco
Ενα γαλλικό animation για Οσκαρ
Περίπτωση Καρυστιανού
Στα πόσα λεπτά τηλεοπτικού αέρα μπορείς να «καείς»
Και ένα πολιτικό challenge στα social που συζητείται
Τιμές ακινήτων
Αναγεννιούνται οι γειτονιές κοντά στο Μετρό
- Λούλα: Ο Τραμπ προσπαθεί με το «Συμβούλιο Ειρήνης» να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ
- Ουκρανία: Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο καθώς η Ρωσία εξαπολύει νέα μαζική επίθεση
- Ειρηνικός: Αλλοι δύο νεκροί από πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου
- Στο… εδώλιο η Google με αντιμονοπωλιακή αγωγή
- Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της
- Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico
- Η μητέρα της 16χρονης Λόρα «σπάει» τη σιωπή της – «Είσαι η ζωή μας, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά»
