Αυτοί είναι οι νέοι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας – Κρίθηκαν και οι υποστράτηγοι

Ολοκληρώθηκαν από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., οι τοποθετήσεις των αντιστράτηγων, μετά την κρίση των υποστρατήγων και την κάλυψη των κενών θέσεων, οι οποίες έγιναν με βάση το νέο οργανόγραμμα, όπως αυτό καθορίζεται με τον τελευταίο νόμο για την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και την αναδιοργάνωση του αρχηγείου.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, τοποθετήθηκαν οι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

* Παναγιώτης Πούπουζας, ως Α΄ υπαρχηγός του Σώματος

* Γεώργιος Παπαδόπουλος, ως γενικός συντονιστής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας

* Ιωάννης Σκούρας, ως Β΄ υπαρχηγός του Σώματος

* Νικόλαος Σπυριδάκης, ως γενικός συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας

Τι ορίζεται με βάση την τροπολογία στη Βουλή

Επισημαίνεται ότι με τροπολογία που ψηφίστηκε προχθές στη Βουλή ορίζεται ότι οι αντιστράτηγοι που καταλαμβάνουν τις θέσεις του Β΄ υπαρχηγού και των δύο γενικών συντονιστών Βόρειας και Νότιας Ελλάδας «τοποθετούνται με απόφαση του αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, ανεξαρτήτως μεταξύ τους αρχαιότητας».

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι με την τροπολογία ορίζεται ότι τον Α΄ υπαρχηγό, σε περίπτωση απουσίας του αντικαθιστά «ο αμέσως αρχαιότερος αντιστράτηγος», (δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση ο γενικός συντονιστής Βόρειας Ελλάδας Γεώργιος Παπαδόπουλος), ενώ τον Β΄ υπαρχηγό, «ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος εκ των βοηθών του και αν αυτός ελλείπει ή κωλύεται, ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος εκ των γενικών διευθυντών του αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αξιωματικός γενικών καθηκόντων.

Τέλος, τους γενικούς συντονιστές Αστυνομίας Βόρειας και Νότιας Ελλάδας, αντικαθιστά «ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος γενικός αστυνομικός διευθυντής, ή γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής, του αντίστοιχου τομέα αρμοδιότητάς τους».

Κρίθηκαν και οι υποστράτηγοι

Χωρίς εκπλήξεις και βαθιές τομές προχώρησαν οι κρίσεις στην κορυφή της ιεραρχίας της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις κρίσεις των υποστρατήγων.

Ειδικότερα, υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστρατήγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή δύο αντιστρατήγων Αστυνομίας, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους 27 υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (25 Γενικών Καθηκόντων και 2 Ειδικών Καθηκόντων).

Προακτέους στο βαθμό του αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, το Συμβούλιο έκρινε τους κατωτέρω υποστράτηγους Γενικών Καθηκόντων:

* Ιωάννη Σκούρα

* Νικόλαο Σπυριδάκη

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

* Μαρίνο Σταγάκη

* Πέτρο Παυλόπουλο

* Ηλία Αξιοτόπουλο

* Σωτήριο Νικολακόπουλο

* Φώτιο Ντουίτση

* Γεώργιο Τζήμα

* Σπυρίδωνα Λάσκο

* Λουκά Θάνο

* Μιχαήλ Σεβδυνίδη

* Θεόδωρο Τσάτσαρη

* Αθανάσιο Κάμπρα

* Γεώργιο Μιχαηλίδη

* Γεώργιο Δούκη

* Παναγιώτη Δημακαρέα

* Λάμπρο Κατσαντώνη

* Ιωάννη Σταυρακάκη

* Ιωάννη Λιανουδάκη

* Ηλία Βαζούρα

* Χρήστο Παπαφιλίππου

* Κωνσταντίνο Κακούση

* Μιχαήλ Λάγιο (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

Εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, έκρινε τους κατωτέρω υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα ημέρες:

* Ευάγγελο Μανώλη

* Νικόλαο Μανώλη

* Σωτήριο Κυπράκη

* Αθανάσιο Μπαδέκα (Υγειονομικό)

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.