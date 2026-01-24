Βίκυ Κάβουρα – Γιώργος Τζαβέλλας: Η προστασία από τον Άγιο Ραφαήλ και το συμβολικό όνομα της κόρης τους
Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας είναι γονείς μιας κόρης που γεννήθηκε το καλοκαίρι του 2024.
- Άτακτη γάτα κατάπιε... 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
- Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
- Στις φλόγες οι δύο τελευταίοι όροφοι πολυκατοικίας στη Νέα Υόρκη - Φόβοι για θύματα
- Πώς αλλάζει ο χάρτης της κατοικίας το 2026 - Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου
Η Βίκυ Κάβουρα σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό On Time μίλησε για τον ερχομό της κόρης της αλλά και το συμβολικό όνομα της μικρής.
Η πίστη στη ζωή της
Η ίδια, όταν ρωτήθηκε για την πίστη της αλλά και αν έχει βιώσει κάποιο θαύμα είπε χαρακτηριστικά:
«Ναι, πολλές φορές μου έχει συμβεί αυτό σε όλες τις δυσκολίες μου. Και όταν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, βλέπουμε κάθε μέρα μικρά θαύματα.
Σίγουρα, ο προστάτης μου είναι ο Άγιος Ραφαήλ, αλλά το τι έχει ζήσει ο καθένας μας είναι εντελώς δικό του βίωμα και θέλω να το κρατήσω για μένα.»
Βίκυ Κάβουρα: Το όνομα της κόρη της
«Θα πω μόνο ότι την κόρη μας θα τη βαφτίσουμε Ματθίλδη – Ραφαηλία.»
View this post on Instagram
Η προσωπική ζωή που επιδιώκει να την προστατεύει
«Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Γι’ αυτό λέγεται προσωπική ζωή.»
Η Βίκυ Κάβουρα είναι μια full time μαμά, που δεν αποχωρίζεται ούτε στιγμή το μωρό της. Έχοντας αφήσει για ένα διάστημα την υποκριτική, προκειμένου να βρίσκεται δίπλα στην κόρη της αυτούς τους πρώτους μήνες της ζωής της.
«Αν δεν θέλει ο Θεός, δεν θα βρεις ποτέ τον άνδρα σου. Πέρα από αυτό, πρέπει να ταιριάζεις με τον άλλον. Θεωρώ ότι η αγάπη μας για τη θρησκεία μάς έχει δέσει ακόμα περισσότερο», έχει δηλώσει η ηθοποιός για τον πατέρα του παιδιού της.
- Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»
- TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban
- Πάτρα: Πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών από το Λιμενικό – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και skunk αξίας 1,7 εκατ. ευρώ
- Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της
- Ολοταχώς για sold out και το Ολυμπιακός – Βόλος
- Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσης της υπαλλήλου έξω από τα ΕΛΤΑ
- Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη
- Παναθηναϊκός: «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο – Για πάντα στις καρδιές μας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις