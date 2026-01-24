Βίκυ Κάβουρα – Γιώργος Τζαβέλλας: Η προστασία από τον Άγιο Ραφαήλ και το συμβολικό όνομα της κόρης τους

Η Βίκυ Κάβουρα σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό On Time μίλησε για τον ερχομό της κόρης της αλλά και το συμβολικό όνομα της μικρής.

Η πίστη στη ζωή της

Η ίδια, όταν ρωτήθηκε για την πίστη της αλλά και αν έχει βιώσει κάποιο θαύμα είπε χαρακτηριστικά:

«Ναι, πολλές φορές μου έχει συμβεί αυτό σε όλες τις δυσκολίες μου. Και όταν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, βλέπουμε κάθε μέρα μικρά θαύματα.

Σίγουρα, ο προστάτης μου είναι ο Άγιος Ραφαήλ, αλλά το τι έχει ζήσει ο καθένας μας είναι εντελώς δικό του βίωμα και θέλω να το κρατήσω για μένα.»

Βίκυ Κάβουρα: Το όνομα της κόρη της

«Θα πω μόνο ότι την κόρη μας θα τη βαφτίσουμε Ματθίλδη – Ραφαηλία.»

Η προσωπική ζωή που επιδιώκει να την προστατεύει

«Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Γι’ αυτό λέγεται προσωπική ζωή.»

Η Βίκυ Κάβουρα είναι μια full time μαμά, που δεν αποχωρίζεται ούτε στιγμή το μωρό της. Έχοντας αφήσει για ένα διάστημα την υποκριτική, προκειμένου να βρίσκεται δίπλα στην κόρη της αυτούς τους πρώτους μήνες της ζωής της.

«Αν δεν θέλει ο Θεός, δεν θα βρεις ποτέ τον άνδρα σου. Πέρα από αυτό, πρέπει να ταιριάζεις με τον άλλον. Θεωρώ ότι η αγάπη μας για τη θρησκεία μάς έχει δέσει ακόμα περισσότερο», έχει δηλώσει η ηθοποιός για τον πατέρα του παιδιού της.