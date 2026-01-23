Εντοπίστηκε στην Κυψέλη 13χρονη που είχε εξαφανιστεί – Συνελήφθησαν 3 νεαροί από την Αίγυπτο
Η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της στις 16 Ιανουαρίου και από τότε δεν είχε επικοινωνία με τους γονείς της - Βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη
- Θεσσαλονίκη: Αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» έστησαν παγίδα σε 30χρονο και τον ξυλοκόπησαν
- Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο
- Τεστ αίματος ανιχνεύει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων
- Πήγε να παραλάβει δέμα με ναρκωτικά, τον πρόλαβε ο… «Roxy»
Από αστυνομικούς περιπολίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. εντοπίστηκε 13χρονη ανήλικη σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης, η οποία αναζητούνταν από τους οικείους της από την 16-1-2026.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας απογευματινές ώρες της 21-1-2026 στην περιοχή της Κυψέλης, -3- αλλοδαποί ηλικίας 16, 18 και 20 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για αρπαγή ανηλίκου.
Έφυγε από το σπίτι
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα η 13χρονη αποχώρησε από την οικία της την 16-1-2026 και έκτοτε διέμενε σε διαμερίσματα στην περιοχή της Κυψέλης και της Καλλιθέας, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με τους οικείους της.
Αστυνομικοί κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας από την μητέρα της ανήλικης, απογευματινές ώρες της Τετάρτης (21-1-2026), εντόπισαν την 13χρονη σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης και στη συνέχεια την παρέδωσαν σε αυτή.
Ακόμα, συνελήφθησαν και οι 3 αλλοδαποί με καταγωγή από την Αίγυπτο οι οποίοι δεν ενημέρωσαν τις Αρχές, ως όφειλαν.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Εντοπίστηκε στην Κυψέλη 13χρονη που είχε εξαφανιστεί – Συνελήφθησαν 3 νεαροί από την Αίγυπτο
- Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου ένα ακόμη sold out: Πόσα εισιτήρια απέμειναν για το παιχνίδι με τον Βόλο
- Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας
- «Φοβάμαι να σας πω…» – Αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο 22χρονων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
- Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του
- Πώς οι ΗΠΑ απήγαγαν τον Μαδούρο μέσα σε δύο λεπτά: Ελικόπτερα, χαμηλές πτήσεις και πυρά στο Καράκας
- Αγρίνιο: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στα 10 με 15 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης
- Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις