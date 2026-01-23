Τέλος στο αλαλούμ για το χαρτζιλίκι μέσω IRIS

Υστερα από σωρεία άστοχων δημοσιευμάτων σε ηλεκτρονικά κυρίως μέσα ενημέρωσης, η ΑΑΔΕ και η ΔΙΑΣ προχώρησαν σε διευκρινίσεις σχετικά με το ενδεχόμενο φορολόγησης ποσών που αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας IRIS Ρ2Ρ για φυσικά πρόσωπα.

«H μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα για κάλυψη μικροεξόδων δεν αποτελεί δωρεά», λέει η ΑΑΔΕ

Από τις σχετικές παρεμβάσεις καθίσταται σαφές ότι οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS δεν φορολογούνται, εκτός και αν προκύπτει συγκεκριμένος λόγος να θεωρηθούν ύποπτες οι συναλλαγές από την ΑΑΔΕ.

Οπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, όμως, «η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα, μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών (τύπου IRIS), για την κάλυψη μικροεξόδων τους (‘χαρτζιλίκι’), καθώς και γενικά για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης των τέκνων, ιδίως εάν το τέκνο είναι προστατευόμενο (ανήλικο ή φοιτητής μέχρι 25 ετών), δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY».

Τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι μεταφορές μεταξύ φίλων, το «χαρτζιλίκι» που στέλνει ο γονιός στο παιδί του για τα καθημερινά έξοδα ή τα χρήματα για την πληρωμή του ενοικίου για τη φοιτητική κατοικία υπόκεινται σε φόρους και πρέπει να δηλώνονται στο myPROPERTY. Ανεξαρτήτως του αν πρόκειται όμως για μεταφορές μεταξύ φίλων ή μεταξύ συγγενικών προσώπων, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους χρήστες του IRIS Ρ2Ρ.

Ερωταπαντήσεις

Σε σχετικό τμήμα ερωταπαντήσεων στην ιστοσελίδα της, η ΔΙΑΣ (που λειτουργεί το ΙRIS) αποσαφηνίζει: «Η υπηρεσία IRIS P2P αντιμετωπίζεται φορολογικά όπως κάθε μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό και δεν μεταβάλλει τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών.

Η χρήση του IRIS δεν συνεπάγεται καμία διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση εκ μέρους της Φορολογικής Διοίκησης. Συνεπώς, οι πολίτες που χρησιμοποιούν αυτό το μέσο πληρωμής θα πρέπει να επιδεικνύουν την ίδια επιμέλεια στην τήρηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, όπως και όταν μεταφέρουν χρήματα με τον παραδοσιακό τρόπο από IBAN σε IBAN».

Αν, όμως, η ΑΑΔΕ υποπτευθεί ότι πρόκειται για κάποια συναλλαγή που ενδέχεται να προσπαθεί να αποφύγει την επιβολή φορολογίας, τότε έχει το δικαίωμα να διερευνήσει τη νομιμότητά της. Για παράδειγμα, αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας (π.χ. γιατρός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός) πληρωθεί για τις υπηρεσίες του μέσω IRIS Ρ2Ρ, πρόκειται για παράνομη συναλλαγή, καθώς η υπηρεσία του IRIS για τις πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες είναι το P2Pro, με τις εν λόγω συναλλαγές να γνωστοποιούνται απευθείας στις φορολογικές Αρχές.

Αλλωστε, μέτρα μπορεί να ληφθούν και από την Αστυνομία σε περίπτωση που γίνονται πληρωμές μέσω IRIS για πράξεις που διώκονται ποινικά, π.χ. εμπόριο ναρκωτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, από τις 15 Ιανουαρίου έχει τεθεί μηνιαίο όριο 5.000 ευρώ στην αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS Ρ2Ρ, προκειμένου να μην «κρύβονται» παράνομες συναλλαγές.

