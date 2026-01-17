newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
IRIS: Αυξήθηκαν οι άμεσες πληρωμές – Τι άλλαξε για τους χρήστες
Οικονομικές Ειδήσεις 17 Ιανουαρίου 2026 | 08:09

IRIS: Αυξήθηκαν οι άμεσες πληρωμές – Τι άλλαξε για τους χρήστες

Επτά στις δέκα άμεσες πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω IRIS - Στον τομέα του εμπορίου, το IRIS χρησιμοποιείται σε 70 χιλιάδες e-shops και σε 1,2 εκατομμύρια POS (φυσικά σημεία)

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Spotlight

Σταθερά ανοδική πορεία στη χρήση του IRIS από το 2020 έως το 2025 και εντυπωσιακούς ρυθμούς σε αριθμό συναλλαγών και εύρος εφαρμογών, αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΔΙΑΣ ΑΕ.

Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα της DIAS, ο αριθμός των συναλλαγών αυξάνεται από 1,6 εκατομμύρια το 2020 σε 3,2 εκατομμύρια το 2021, 8,2 εκατομμύρια το 2022, 24,2 εκατομμύρια το 2023 και 57,3 εκατομμύρια το 2024. Οι ετήσιες μεταβολές αποτυπώνονται ως ιδιαίτερα υψηλές, με ποσοστά που κυμαίνονται από περίπου +90% έως άνω του +150% σε επιμέρους χρονιές.

Αναφορικά με τη διάρθρωση της χρήσης, στις άμεσες πληρωμές επτά στις δέκα πραγματοποιούνται μέσω IRIS. Οι χρήστες IRIS P2P (Person to Person) ανέρχονται σε 4,25 εκατομμύρια, ενώ στο IRIS P2Pro (Person to Professionals )συμμετέχουν 583 χιλιάδες επαγγελματίες (ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι και επιχειρήσεις).

Η αύξηση συναλλαγών για το P2P καταγράφεται ως 1,9 φορές σε σχέση με το 2024 και 158 φορές σε σχέση με το 2020, ενώ για το 2Pro έως τρεις φορές σε σχέση με το 2024 και 409 φορές σε σχέση με το 2020.

Στον τομέα του εμπορίου, το IRIS χρησιμοποιείται σε 70 χιλιάδες e-shops και σε 1,2 εκατομμύρια POS (φυσικά σημεία). Αναφέρεται ότι σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία καταγράφουν τις υψηλότερες συναλλαγές IRIS Commerce στο φυσικό σημείο.

Η συνολική αξία συναλλαγών υπερβαίνει τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με ένδειξη αύξησης +409% σε σχέση με το 2024, ενώ η αύξηση συναλλαγών αποτυπώνεται ως 1,7 φορές σε σχέση με το 2024 και 16 φορές σε σχέση με το 2020.

Τέλος, η κατανομή των συναλλαγών ΔΙΑΣ για το 2025 δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά πληρωμές RF/QR (32%), ακολουθούν οι πληρωμές Δημοσίου και Επιχειρήσεων (18,2%), οι συναλλαγές IRIS Payments (17,7%), οι Bank to Bank συναλλαγές (15,9%), οι λοιπές υπηρεσίες (8,0%), οι πληρωμές σε πύλες (6,6%) και οι ΔΙΑΣ ATM + Check (1,7%).

Η εικόνα το 2025

Η εικόνα αυτή της εκρηκτικής ανάπτυξης του IRIS την τελευταία πενταετία αποτυπώνεται με τον πλέον καθαρό τρόπο και στα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΙΑΣ για το 2025, μια χρονιά που σηματοδότησε νέο ιστορικό υψηλό τόσο σε όγκο όσο και σε αξία συναλλαγών στο σύνολο του Συστήματος Πληρωμών.

Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που μας πείραζε κατά τη διάρκεια του 2025, μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ πραγματοποιήθηκαν 540,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αυξημένες κατά 15,7% σε ετήσια βάση, ενώ η συνολική αξία τους ανήλθε σε 544,4 δισ.ευρώ καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 36 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. Από το σύνολο των συναλλαγών, 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας Euro10,9 δισ., αφορούν τα προϊόντα της υπηρεσίας IRIS payments.

Η μέση ημερήσια δραστηριότητα ανήλθε σε 2,2 εκατομμύρια συναλλαγές αξίας 2,2 δισ.ευρώ, ενώ στις 24 Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ 6 εκατομμυρίων συναλλαγών αξίας 3,5 δισ.ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της υποδομής της ΔΙΑΣ.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η κα.Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO ΔΙΑΣ ΑΕ, το 2025 ανέδειξε ότι οι ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα δεν ακολουθούν απλώς την οικονομική ανάπτυξη – τη διαμορφώνουν. Την περίοδο 2020-2025, ο όγκος συναλλαγών του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ αυξανόταν με ετήσιο σύνθετο ρυθμό (CAGR) 13%, σχεδόν διπλάσιο από τον αντίστοιχο ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ της χώρας. Το γεγονός αυτό, αποτυπώνει την επιτυχία των πολιτικών ψηφιοποίησης και ενίσχυσης των άμεσων πληρωμών.

Υπογραμμίζει παράλληλα τη δύναμη της συνεργασίας της ΔΙΑΣ με τις τράπεζες, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Πολιτεία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο των κρίσιμων υποδομών πληρωμών ως επιταχυντών της οικονομικής δραστηριότητας, Οι άμεσες πληρωμές εξελίσσονται σε καθολικές υπηρεσίες καθημερινών συναλλαγών για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική συμπερίληψη στη χώρα, ανέφερε η κ. Καμπουρίδου.

Εκρηκτική άνοδος άμεσων πληρωμών

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το 2025 επιβεβαίωσε τον καθοριστικό ρόλο των άμεσων πληρωμών:

  • • 122,1 εκατ. άμεσες πληρωμές (+72,8% σε σχέση με το 2024)
  • Οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν το 27% των μεταφορών πίστωσης
  • Ιστορικό υψηλό: 15,4 εκατ. άμεσες πληρωμές τον Δεκέμβριο 2025
  • Peak επεξεργασίας: 235 συναλλαγές/δευτερόλεπτο (14/12/2025)

IRIS – Καθολική υιοθέτηση

IRIS P2P:

  • 111,4 εκατ. συναλλαγές (+90% ετησίως)
  • 4,3 εκατ. χρήστες

IRIS P2Pro:

  • 583.445 επαγγελματίες
  • +197% συναλλαγές έναντι 2024

IRIS Commerce:

  • +70,8% αύξηση συναλλαγών
  • Παρουσία σε ~1,2 εκατ. POS & 70.000 e-shops

Ενίσχυση της χρηστικότητας του IRIS με διπλασιασμό των ημερήσιων ορίων

Όπως έχει ανακοινωθεί σε συνέχεια της ισχυρής δυναμικής του IRIS και της ευρείας υιοθέτησής του, η ΔΙΑΣ προχώρησε από τις 15 Ιανουαρίου 2026 στον διπλασιασμό των ημερήσιων ορίων συναλλαγών για τα προϊόντα IRIS Person to Person (P2P) και IRIS Person to Professionals (P2Pro).

Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν πλέον να αποστέλλουν έως 1.000 ημερησίως σε ιδιώτες μέσω IRIS P2P (με μηνιαίο όριο 5.000 ευρώ) και έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις μέσω IRIS P2Pro.

Όπως επισημαίνεται από την ΔΙΑΣ, η αύξηση των ορίων αντανακλά την εμπιστοσύνη που δείχνουν καθημερινά εκατομμύρια χρήστες στο IRIS και ακολουθεί τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ενισχύοντας περαιτέρω την ευελιξία και τη χρηστικότητα των άμεσων πληρωμών στην καθημερινή και επαγγελματική δραστηριότητα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Φυσικό detox: Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς «καθαρισμού»

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

inWellness
inTown
Stream newspaper
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή – Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες
Τι ισχύει για ενοικιαστές 17.01.26

Έρχεται η μεγάλη απογραφή ακινήτων - Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες για πρώτη φορά θα δηλώσουν τη χρήση για όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους - Πώς θα ξεσκεπαστούν κενά σπίτια και «μαύρα» ενοίκια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής
Ελλείψεις φαρμάκων 17.01.26

Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Η απόσυρση του μοναδικού αντιβιοτικού τριμεθοπρίμης – σουλφομεθοξαζόλης δημιουργεί προβλήματα αντιμετώπισης σοβαρών λοιμώξεων και εντείνει την ανθεκτικότητα των μικροβίων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
ΕΝΦΙΑ: Πώς θα πετύχετε έκπτωση 20% στον φετινό λογαριασμό – Οι δικαιούχοι
19+1 ερωταπαντήσεις 16.01.26

Πώς θα πετύχετε έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ - Οι δικαιούχοι

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ΕΝΦΙΑ μέσα από έναν οδηγό 20 ερωταπαντήσεων - Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου η προθεσμία - Η προϋπόθεση της ασφάλισης των κατοικιών για φυσικές καταστροφές το 2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours
English edition 17.01.26

Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours

Special rules also apply to STOCK and OUTLET stores, which must clearly display the original price—crossed out—and the new reduced price, ensuring consumers can easily distinguish between the two.

Σύνταξη
«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» – Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»
Χρόνος 17.01.26

«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» - Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»

Η Κιμ Αλέξις, από τη Νέα Υόρκη, ήταν τακτική παρουσία στο εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue στη δεκαετία του 1980. Φωτογραφήθηκε επίσης για τα περιοδικά Vogue και Cosmopolitan, καθώς περπατούσε στις πασαρέλες για τους Gucci και Ralph Lauren.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;
Εργασιακό πρωτόκολο 17.01.26

Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;

«Είμαι Gen Z και φοράω ακουστικά στη δουλειά. Το αφεντικό μου λέει ότι είναι αντικοινωνικό. Τι να κάνω;». Αντίστοιχες ερωτήσεις αφθονούν σε διαδικτυακά φόρα. Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
Κρήτη 17.01.26

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
Χωρίς Παλαιστίνιους 17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Στην Παλλήνη 17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Σύνταξη
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου «ακτινογράφησε» ότι ο Χάρι Κέιν θέλει τίτλους περισσότερο από το να σπάει ρεκόρ και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο