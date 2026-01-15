newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 08:41
«Κόκκινος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα εποχή στις συναλλαγές: Κάρτες, κινητό και IRIS αλλάζουν τις πληρωμές
Οικονομία 15 Ιανουαρίου 2026 | 09:41

Νέα εποχή στις συναλλαγές: Κάρτες, κινητό και IRIS αλλάζουν τις πληρωμές

Το άυλο πορτοφόλι οδηγεί την Ελλάδα σε μια νέα εποχή άμεσων, ανέπαφων και ολοένα πιο άυλων συναλλαγών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Spotlight

Η εποχή του πλαστικού χρήματος περνά πλέον στη φάση της πλήρους ψηφιοποίησης. Οι πληρωμές στην Ελλάδα γίνονται όλο και πιο άυλες, πιο συχνές και μικρότερης αξίας, με το κινητό τηλέφωνο να καθιερώνεται σταδιακά ως το νέο πορτοφόλι. Τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος αποτυπώνουν καθαρά τη μετάβαση: οι ενεργές κάρτες πληρωμών ανήλθαν τον Ιούνιο του 2025 στα 21,6 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 5,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι χρεωστικές κάρτες εξακολουθούν να κυριαρχούν, αντιπροσωπεύοντας το 85% του συνόλου, ενώ οι πιστωτικές περιορίζονται στο 15%. Τη μεγαλύτερη όμως άνοδο καταγράφουν οι προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 39%, φθάνοντας τα 2,4 εκατομμύρια. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη διανομή επιδομάτων και ενισχύσεων μέσω ειδικών καρτών από τη ΔΥΠΑ και τον ΟΠΕΚΑ, ενισχύοντας τη χρήση ηλεκτρονικού χρήματος στην καθημερινότητα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι συναλλαγές. Ο συνολικός αριθμός τους έφθασε τα 1,325 δισ., με αξία 57 δισ. ευρώ. Παρά την ήπια κάμψη στον όγκο, η μέση αξία ανά συναλλαγή μειώθηκε στα 43 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι οι κάρτες χρησιμοποιούνται πλέον για μικρά ποσά και καθημερινές αγορές – από τον καφέ και το περίπτερο έως τα μέσα μεταφοράς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξάπλωση των άυλων πληρωμών. Το 25% των συναλλαγών στο πρώτο εννεάμηνο του 2025 πραγματοποιήθηκε μέσω κινητού ή smartwatch, χωρίς φυσική κάρτα, ενώ 9 στις 10 συναλλαγές σε φυσικά καταστήματα είναι ανέπαφες, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Σε σούπερ μάρκετ, τουριστικές επιχειρήσεις και μικρά καταστήματα, οι πληρωμές με κάρτα ξεπερνούν το 60%, φτάνοντας σε ορισμένες περιοχές ακόμη και το 90%.

IRIS: αυξάνονται τα όρια από 15 Ιανουαρίου – το χρήμα κινείται άμεσα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ψηφιακής ωρίμανσης, το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS περνά σε νέα φάση. Από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, αυξάνονται τα όρια μεταφοράς χρημάτων, διευρύνοντας τη χρήση του τόσο μεταξύ ιδιωτών όσο και στις συναλλαγές με επαγγελματίες.

Τα νέα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

  • 1.000 ευρώ την ημέρα για μεταφορές μεταξύ φυσικών προσώπων (P2P)
  • 1.000 ευρώ την ημέρα για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (P2B)
  • 5.000 ευρώ τον μήνα για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών
  • Χωρίς μηνιαίο όριο για εμπορικές συναλλαγές προς επιχειρήσεις

Η εξίσωση των ημερήσιων ορίων P2P και P2B αποτελεί κρίσιμη αλλαγή, καθώς καθιστά το IRIS πραγματική εναλλακτική στις κάρτες για καθημερινές πληρωμές, με άμεση πίστωση λογαριασμού και χαμηλότερο κόστος για τους επαγγελματίες.

IRIS χωρίς σύνορα: πληρωμές και εκτός Ελλάδας

Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι ευρωπαϊκό. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οι Έλληνες πολίτες αναμένεται να μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές IRIS και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και να δέχονται πληρωμές από το εξωτερικό.

Με την ένταξη αυτή:

  • οι ταξιδιώτες θα πληρώνουν στο εξωτερικό απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό,
  • χωρίς επιπλέον χρεώσεις ή μετατροπές,
  • ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να δέχονται άμεσα πληρωμές από ξένους τουρίστες, χωρίς κάρτες και POS.

Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη χρεωστική κάρτα στην Ελλάδα, οι πληρωμές γίνονται ανέπαφες, άμεσες και άυλες. Οι κάρτες παραμένουν ισχυρές, τα ψηφιακά πορτοφόλια κερδίζουν έδαφος και το IRIS μετατρέπεται σε βασικό πυλώνα της νέας εποχής συναλλαγών. Λιγότερο πλαστικό, λιγότερα μετρητά, περισσότερη διαφάνεια  και ένα σύστημα πληρωμών που αλλάζει όχι μόνο τεχνολογικά, αλλά και πολιτισμικά.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

World
Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

inWellness
inTown
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Τράπεζες: Γιατί βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους
Επιτόκια και μπόνους 15.01.26

Γιατί οι τράπεζες βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους

Η διατήρηση λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης αποτελεί βασική σύνδεση με τον πελάτη σε μια τράπεζα, στον οποίο προωθούνται εν συνεχεία άλλα τραπεζικά προϊόντα όπως δάνεια, ασφαλιστικά πακέτα και άλλα

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές
Eurostat 15.01.26

Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές

Η Ελλάδα απουσιάζει από τα νέα στοιχεία της Εurostat για τις τιμές κατοικίας, με την επεξήγηση ότι «δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πραγματικών συναλλαγών». Όσο για τα ενοίκια... εκεί αρχίζει το χάος

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης
Agro-in 14.01.26

Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης

Τα επόμενα βήματά τους συντονίζουν οι αγρότες οι οποίοι για περισσότερο από ενάμιση μήνα παραμένουν στους δρόμους, διεκδικώντας ουσιαστική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους - Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και εξετάζουν τις μορφές δράσης

Σύνταξη
ΑΕΠ: Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα – Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.01.26

Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα - Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία

Αντί για μια υγιή παραγωγική βάση, η ανάπτυξη (ΑΕΠ) ιστορικά τροφοδοτείται από την κατανάλωση, τον δανεισμό και την εξάρτηση από συγκεκριμένους τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Καταξιωμένος οικονομολόγος αναλύει την κατάσταση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
«Ντροπή» 15.01.26

Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Οι απεργοί πείνας θα μείνουν στη μνήμη πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, «ως μια καθοριστική στιγμή ξεκάθαρης ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος»

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….
Η εκτίμηση 15.01.26

Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….

Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, δεν πωλείται λέει ο πρωθυπουργός της και οι κάτοικοι αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει. Σε μια εποχή που όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται οι «ειδικοί» έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και ξεκίνησαν τους… υπολογισμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»
Κόσμος 15.01.26

Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία της, καθώς Συμβούλιο και Κομισιόν λειτουργούν κόντρα στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), θέτοντας χιλιάδες μετανάστες σε θανάσιμο κίνδυνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Λάμψη Αστέρων 15.01.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της Τελετής Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»
Τι ισχύει; 15.01.26

«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»

Μελέτες που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σε όλο το ανθρώπινο σώμα αναφέρθηκαν από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο - Τώρα, πολλοί επιστήμονες τις αμφισβητούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο