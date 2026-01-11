IRIS: Νέο πλαίσιο λειτουργίας – Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου σε ημερήσια όρια
Πόσα χρήματα θα μπορούμε να μεταφέρουμε ημερησίως μέσω IRIS – Τι ισχύει για τα όρια στις επαγγελματικές πληρωμές
Το IRIS διευρύνει τα όρια των συναλλαγών, καθώς από τις 15 Ιανουαρίου του 2026 τόσο οι πολίτες όσο και οι επαγγελματίες θα μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά απευθείας από το κινητό, χωρίς κάρτες και τραπεζικά εμβάσματα, μέσω mobile banking και άμεσης εκκαθάρισης.
H Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών account-to-account σε όλα τα σημεία πώλησης
Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών θα φτάνουν τα 1.000 ευρώ την ημέρα, ενώ στο ίδιο επίπεδο ανεβαίνει και το ημερήσιο όριο για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.
Πού μπαίνει μηνιαίο πλαφόν
Σε ό,τι αφορά στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών μπαίνει μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ. Για τις επαγγελματικές πληρωμές δεν προβλέπεται ανώτατο μηνιαίο όριο, στοιχείο που ουσιαστικά αλλάζει τον τρόπο είσπραξης στην αγορά.
Κατά συνέπεια το IRIS θα καλύπτει μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών συναλλαγών. Πληρωμές σε επαγγελματίες, εξοφλήσεις υπηρεσιών, μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων ή οικογένειας πραγματοποιούνται άμεσα, απαλλαγμένες από καθυστερήσεις και χρεώσεις, που συνήθως υπάρχουν στις πληρωμές με κάρτα ή εμβάσματα.
Το νέο αυτό πλαίσιο λειτουργίας του IRIS έρχεται και συμπληρώνει το IRIS Commerce, το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε POS και σε κάθε e-shop στην Ελλάδα.
Πόσες συναλλαγές έχουν γίνει με IRIS
Έτσι, η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών account-to-account σε όλα τα σημεία πώλησης, σε τόσο σύντομο διάστημα. Είναι, δε, χαρακτηριστικό πως εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου οι άμεσες πληρωμές αντιπροσώπευαν περίπου το 40% των μεταφορών πίστωσης στην Ελλάδα. Ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Οι εκτιμήσεις για το τέλος του 2025 κάνουν λόγο για περίπου 120 εκατ. συναλλαγές IRIS συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,5 δισ. ευρώ μέσω IRIS Commerce, το οποίο έχει παρουσία σε περίπου 1,2 εκατ. POS και 70.000 e-shops.
Επιπλέον, εντός του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς το IRIS σχεδιάζεται να συνδεθεί με ανάλογα συστήματα άμεσων πληρωμών στο πλαίσιο του δικτύου EuroPA/EPI, ανοίγοντας τον δρόμο για διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σε πρώτη φάση θα αφορούν μεταφορές μεταξύ ιδιωτών.
Πηγή: ΟΤ
