Αλλαγές από αύριο στο σύστημα πληρωμών IRIS – Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 14 Ιανουαρίου 2026

Αλλαγές από αύριο στο σύστημα πληρωμών IRIS – Όσα πρέπει να ξέρετε

Πέραν των ορίων συναλλαγών το IRIS αναμένεται να μεταφερθεί και στην Ευρώπη

Σημαντικές αλλαγές έρχονται από αύριο 15 Ιανουαρίου  στο σύστημα πληρωμών IRIS. Επί της ουσίας, διπλασιάζονται τα ποσά που μπορούν να μεταφέρουν οι πολίτες μέσω IRIS και μαζί τους διευρύνονται και οι δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα άμεσων πληρωμών της ΔΙΑΣ.

Ακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς, από αύριο, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, οι χρήστες των προϊόντων IRIS Person to Person (P2P) και IRIS Person to Professionals (P2Pro) θα μπορούν:

-να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες μέσω IRIS P2P (από 500 ευρώ που είναι μέχρι σήμερα), με μηνιαίο όριο τα 5.000 ευρώ

-έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις μέσω IRIS P2Pro.

Υπενθυμίζεται πως το IRIS Commerce, που αφορά στις πληρωμές σε ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα, ήταν εξαρχής χωρίς ανώτατο όριο συναλλαγών.

Το IRIS στην Ευρώπη

Πέραν των ορίων συναλλαγών  το IRIS αναμένεται να μεταφερθεί και στην Ευρώπη. Μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθεί η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA (European Payments Alliance), γεγονός που σημαίνει πως οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές μέσω IRIS και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως και ξένοι τουρίστες στην Ελλάδα.

Η ένταξη του συστήματος IRIS σε αυτήν την πρωτοβουλία συμβάλλει στη στη διαμόρφωση ενός κοινού δικτύου που αναμένεται να ξεπεράσει τους 105 εκατομμύρια πολίτες σε 10 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ανδόρρα.

Σημαντικό σημείο αποτελεί το γεγονός πως οι άμεσες πληρωμές δεν θα περιορίζονται σε χώρες του ευρώ, αλλά θα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα νομίσματα. Μάλιστα, υπάρχουν βλέψεις να ξεπεράσει τα ευρωπαϊκά όρια , καθώς χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συνδεθούν με την υποδομή άμεσων πληρωμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κάτι που θα αυξήσει σημαντικά τις εισροές χρήματος στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη.

Τι πέτυχε το IRIS

Οι άμεσες πληρωμές σημείωσαν εκρηκτική άνοδο το 2025, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Το έτος που μας πέρασε πραγματοποιήθηκαν 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας IRIS payments, συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ, με τον Δεκέμβριο 2025 να αποτελεί τον κορυφαίο μήνα χρήσης με 15,4 εκατ. άμεσες πληρωμές.

Στην εκπνοή του 2025, το IRIS P2P είχε 4,3 εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει 111,4 εκατ. συναλλαγές, σημειώνοντας αύξηση 90% σε ετήσια βάση.

Αντίστοιχα, το IRIS P2Pro, που επιτρέπει την πληρωμή ελεύθερων επαγγελματιών, συγκέντρωσε  583.445 επαγγελματίες το 2025, με περίπου 15.000 συναλλαγές την ημέρα, ενώ από την αρχή του έτους οι εν λόγω πληρωμές έχουν ξεπεράσει τα 170 εκατ. ευρώ σε αξία.

Το προϊόν αυτό έχει ιδιαίτερη απήχηση, καθώς προσφέρει ανταγωνιστική προμήθεια της τάξης του 0,2-0,3%, ενώ ο επαγγελματίας χρειάζεται μόνο το κινητό του και την τραπεζική του εφαρμογή για να λάβει την άμεση πληρωμή.

Οι πιο δημοφιλείς  κατηγορίες επαγγελματιών που είναι εγγεγραμμένοι στο P2Pro είναι οι κλάδοι της υγείας και της ομορφιάς, όπως φυσικοθεραπευτές, οδοντίατροι, δερματολόγοι, αισθητικοί, καθώς και οι μηχανικοί.

Τέλος, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει το IRIS Commerce, το οποίο εφαρμόστηκε καθολικά σε όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα από 1η Δεκεμβρίου 2025. Ήδη, οι άμεσες πληρωμές γίνονται δεκτές από 1,2 εκατ. POS και 70.000 e-shops, έχοντας ξεπεράσει τα 4,5 εκατ. ευρώ σε συναλλαγές από την αρχή του έτους.

Πηγή: OT

