Στη Σάλκε ο Τζέκο (pic)

Ο Έντιν Τζέκο έφυγε από την Φιορεντίνα και επιστρέφει στη Γερμανία 15 χρόνια μετά την παρουσία του στη Βόλφσμπουργκ, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Σάλκε που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία.

Η πρωτοπόρος της Bundesliga 2 ανακοίνωσε τον σπουδαίο Βόσνιο επιθετικό μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, ωστόσο δεν αποκλείεται ο Τζέκο να συνεχίσει να αγωνίζεται και μετά το πέρας της σεζόν.

Verstärkung für den Angriff: Edin Džeko wechselt für den Rest der laufenden Saison zum #S04 🆕🎯 Willkommen auf Schalke, @EdDzeko! ⚒️ Mehr dazu hier

↪️ https://t.co/H3VuvzhVxa pic.twitter.com/qqv8ixg7od — FC Schalke 04 (@s04) January 22, 2026

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Σάλκε:

«Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το ενδιαφέρον της Σάλκε, κοίταξα πολύ προσεκτικά τον σύλλογο και παρακολούθησαν πολλά παιχνίδια ενώ είχα θετικές συνομιλίες με τους ανθρώπους του.

Είναι εντυπωσιακό το πώς εξελίχτηκε τη φετινή σεζόν ο σύλλογος μετά από μερικά δύσκολα χρόνια. Τώρα θέλω να δώσω τα πάντα ώστε να είμαστε επιτυχημένοι στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Ανυπομονώ για το ντεμπούτο μου στην κατάμεστη Veltins Arena, τόνισε ο Τζέκο, με την πρωτοπόρο της Bundesliga 2 να αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της πως ο σύλλογος “ενίσχυσε τις επιθετικές επιλογές του αποκτώντας τον διεθνή και έμπειρο στράικερ για τα 16 εναπομείναντα ματς που έχει να δώσει τη σεζόν 2025-26».