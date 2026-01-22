Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/1): «Δράση» με Europa League και «αιώνιους» στη Euroleague
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (22/1).
Πλήρης αθλητική δράση και την Πέμπτη (22/1), με… κυρίως πιάτο της ημέρας τα ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με τη Φερεντσβάρος και ο ΠΑΟΚ εντός με τη Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Αναντολού Εφές στην Πόλη και ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/1):
09:30 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic: 1η Μέρα, Ντουμπάι
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS1 Toudon/Saint Antonin
19:00 Mega News Ολυμπιακός – Εστουδιάντες Eurocup Women
19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Γιουνγκ Μπόις – Λιόν UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μπολόνια – Σέλτικ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Μπέτις UEFA Europa League
21:05 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός Euroleague
21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια Euroleague
21:30 Novasports 2HD Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:45 Novasports 5HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό Euroleague
22:00 Novasports 6HD Παρί – Ντουμπάι Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουτρέχτη – Γκενκ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σάλτσμπουργκ – Βασιλεία UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Θέλτα – Λιλ UEFA Europa League
22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 4 HD Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Στουτγκάρδη UEFA Europa League
