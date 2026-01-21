Σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του Λούκας Ερναντές

Έντονη αναταραχή προκαλεί στη Γαλλία δημοσίευμα που εμπλέκει τον Λούκας Ερναντές (Παρί ΣΖ) και τη σύζυγό του σε μια υπόθεση με ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες, οι οποίες, εφόσον επιβεβαιωθούν, ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ενός απλού εργασιακού παραπτώματος. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, μια οικογένεια από την Κολομβία καταγγέλλει το ζευγάρι για εμπορία ανθρώπων και απόκρυψη παράνομης εργασίας, υποστηρίζοντας ότι εργάστηκε για λογαριασμό τους για περισσότερο από έναν χρόνο χωρίς καμία νομική κάλυψη.

Η οικογένεια φέρεται να εργάστηκε από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025, χωρίς σύμβαση εργασίας, χωρίς σαφές καθεστώς απασχόλησης και υπό εξαντλητικές συνθήκες. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για εβδομαδιαίο ωράριο που κυμαινόταν από 72 έως και 84 ώρες για κάθε μέλος της οικογένειας, κάτι που, αν ισχύει, συνιστά σοβαρή παραβίαση της γαλλικής και ευρωπαϊκής εργατικής νομοθεσίας, αλλά και πιθανή ποινική ευθύνη σε επίπεδο κακουργήματος.

Το πλέον επιβαρυντικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για «μαύρη εργασία», αλλά για καταγγελίες που αγγίζουν τον πυρήνα της έννοιας της εμπορίας ανθρώπων, δηλαδή την εκμετάλλευση ευάλωτων προσώπων μέσω εργασίας χωρίς δικαιώματα, με περιορισμένη ελευθερία και πλήρη εξάρτηση από τον εργοδότη. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια έχει ήδη προσφύγει στην εισαγγελία των Βερσαλλιών, ζητώντας την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε αυτό το στάδιο, είναι κρίσιμο να υπογραμμιστεί ότι πρόκειται για καταγγελίες και όχι για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Ωστόσο, η σοβαρότητα των ισχυρισμών και το γεγονός ότι η υπόθεση έχει περάσει πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης καθιστούν το θέμα ιδιαίτερα βαρύ για την εικόνα του Γάλλου διεθνούς, ο οποίος έχει ήδη απασχολήσει στο παρελθόν τη δημόσια σφαίρα για εξωαγωνιστικές υποθέσεις.

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε πολλαπλά επίπεδα: ποινικό, αστικό και επικοινωνιακό. Αν επιβεβαιωθούν έστω και μέρος των καταγγελιών, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και στην καριέρα και τη δημόσια εικόνα του ποδοσφαιριστή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ερναντές και η σύζυγός του θα κληθούν να αποδείξουν ότι πρόκειται για ψευδείς ή υπερβολικές κατηγορίες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση αυτή μόλις ξεκίνησε και αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη γαλλική επικαιρότητα το επόμενο διάστημα.

Ο Λούκας Ερναντές είναι ένας από τους πιο γνωστούς Γάλλους αμυντικούς της τελευταίας δεκαετίας. Αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός αμυντικός αλλά και ως αριστερός μπακ στην Παρί ΣΖ, έχει κατακτήσει Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Γαλλίας και έχει φορέσει τη φανέλα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων (Ατλέτικο και Μπάγερν). Η παρουσία του σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και το ισχυρό δημόσιο προφίλ του είναι στοιχεία που προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα και δημοσιότητα στην υπόθεση που πλέον ερευνάται από τις δικαστικές αρχές.