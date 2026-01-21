sports betsson
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του Λούκας Ερναντές
Ποδόσφαιρο 21 Ιανουαρίου 2026

Σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του Λούκας Ερναντές

Κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και παράνομη εργασία φέρνουν τον Γάλλο διεθνή, Λούκας Ερναντές και τη σύζυγό του στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Έντονη αναταραχή προκαλεί στη Γαλλία δημοσίευμα που εμπλέκει τον Λούκας Ερναντές (Παρί ΣΖ) και τη σύζυγό του σε μια υπόθεση με ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες, οι οποίες, εφόσον επιβεβαιωθούν, ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ενός απλού εργασιακού παραπτώματος. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, μια οικογένεια από την Κολομβία καταγγέλλει το ζευγάρι για εμπορία ανθρώπων και απόκρυψη παράνομης εργασίας, υποστηρίζοντας ότι εργάστηκε για λογαριασμό τους για περισσότερο από έναν χρόνο χωρίς καμία νομική κάλυψη.

Η οικογένεια φέρεται να εργάστηκε από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025, χωρίς σύμβαση εργασίας, χωρίς σαφές καθεστώς απασχόλησης και υπό εξαντλητικές συνθήκες. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για εβδομαδιαίο ωράριο που κυμαινόταν από 72 έως και 84 ώρες για κάθε μέλος της οικογένειας, κάτι που, αν ισχύει, συνιστά σοβαρή παραβίαση της γαλλικής και ευρωπαϊκής εργατικής νομοθεσίας, αλλά και πιθανή ποινική ευθύνη σε επίπεδο κακουργήματος.

Το πλέον επιβαρυντικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για «μαύρη εργασία», αλλά για καταγγελίες που αγγίζουν τον πυρήνα της έννοιας της εμπορίας ανθρώπων, δηλαδή την εκμετάλλευση ευάλωτων προσώπων μέσω εργασίας χωρίς δικαιώματα, με περιορισμένη ελευθερία και πλήρη εξάρτηση από τον εργοδότη. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια έχει ήδη προσφύγει στην εισαγγελία των Βερσαλλιών, ζητώντας την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε αυτό το στάδιο, είναι κρίσιμο να υπογραμμιστεί ότι πρόκειται για καταγγελίες και όχι για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Ωστόσο, η σοβαρότητα των ισχυρισμών και το γεγονός ότι η υπόθεση έχει περάσει πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης καθιστούν το θέμα ιδιαίτερα βαρύ για την εικόνα του Γάλλου διεθνούς, ο οποίος έχει ήδη απασχολήσει στο παρελθόν τη δημόσια σφαίρα για εξωαγωνιστικές υποθέσεις.

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε πολλαπλά επίπεδα: ποινικό, αστικό και επικοινωνιακό. Αν επιβεβαιωθούν έστω και μέρος των καταγγελιών, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και στην καριέρα και τη δημόσια εικόνα του ποδοσφαιριστή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ερναντές και η σύζυγός του θα κληθούν να αποδείξουν ότι πρόκειται για ψευδείς ή υπερβολικές κατηγορίες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση αυτή μόλις ξεκίνησε και αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη γαλλική επικαιρότητα το επόμενο διάστημα.

Ο Λούκας Ερναντές είναι ένας από τους πιο γνωστούς Γάλλους αμυντικούς της τελευταίας δεκαετίας. Αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός αμυντικός αλλά και ως αριστερός μπακ στην Παρί ΣΖ, έχει κατακτήσει Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Γαλλίας και έχει φορέσει τη φανέλα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων (Ατλέτικο και Μπάγερν). Η παρουσία του σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και το ισχυρό δημόσιο προφίλ του είναι στοιχεία που προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα και δημοσιότητα στην υπόθεση που πλέον ερευνάται από τις δικαστικές αρχές.

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Στα ύψη οι τιμές αερίου και ρεύματος στην Ευρώπη, χαμηλά τα αποθέματα

Ενεργειακό κόστος: Στα ύψη οι τιμές αερίου και ρεύματος στην Ευρώπη, χαμηλά τα αποθέματα

World
Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να ορίζεται στο Καραϊσκάκη από την ΚΕΔ και τον Ευαγγέλου στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Champions League 21.01.26

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

Σύνταξη
Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν
Champions League 21.01.26

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν

Ο Ολυμπιακός με το τρίποντο κόντρα στη Λεβερκούζεν «φτιάχνει» ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του μέλλον – Πώς μπορεί να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase του Champions League

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
Champions League 21.01.26

Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League και το Football Meets Data έκανε γνωστούς τους πιθανούς αντιπάλους του αν τελείωνε σήμερα η League Phase και ποιον θα βρει στον δρόμο του αν τελικά προκριθεί.

Σύνταξη
Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ο 50χρονος Νταβίντ Κορδόν Μέσα έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία – Είχε παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Χετάφε που έπαιζε ο γιος του.

Σύνταξη
Ποιες χώρες της ΕΕ επενδύουν περισσότερο στην προσιτή στέγαση; Η Ελλάδα για άλλη μια φορά στον πάτο
Διεθνής Οικονομία 21.01.26

Ποιες χώρες της ΕΕ επενδύουν περισσότερο στην προσιτή στέγαση; Η Ελλάδα για άλλη μια φορά στον πάτο

Μια δεκαετία ραγδαίας αύξησης των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων σε ολόκληρη την ΕΕ επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και αναδιαμορφώνει τις επιλογές διαβίωσης και σταδιοδρομίας

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία
Επικαιρότητα 21.01.26

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι έπεσε στο κενό ότι κι αν σκαρφίστηκε η κυβέρνηση για να στρέψει το λαό απέναντι στους αγρότες.

Σύνταξη
Ιδού πόσες ώρες videogames την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία
Κολημμένοι στην οθόνη 21.01.26

Πόσες ώρες gaming την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία; Μελέτη υπολόγισε το όριο

Νέα μελέτη δείχνει ότι η ενασχόληση με τα videogames πάνω από ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο έχει σημαντική επίδραση στη διατροφή, στον ύπνο και στο βάρος των νεαρών ατόμων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

«Η επίλυση των προβλημάτων των αγροτών και η υπέρβαση της κρίσης στον πρωτογενή τομέα απαιτεί αλλαγή πολιτικής. Απαιτεί το συντομότερο εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Σύνταξη
Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά
Κυβερνοασφάλεια 21.01.26

Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά

Η Κομισιόν κατέθεσε πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια, εν μέσω ανησυχίας για κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις κατασκοπείας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία 21.01.26

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Οι πολίτες καλούνται να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων όσο είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία

Σύνταξη
Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
A cappella 21.01.26

Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα

Μια viral στιγμή έζησε το πάνελ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα MEGA, όταν η τραγουδίστρια Μαριάννα Παπαμακαρίου συνάντησε τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτη Δουδωνή και του αφιέρωσε το Ρήγμα.

Σύνταξη
«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι το αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»
Βουλή 21.01.26 Upd: 15:43

Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»

Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σφυροκοπά την κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για το αγροτικό
Βουλή 21.01.26 Upd: 15:43

Σφυροκοπά την κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για το αγροτικό

Για εκτεταμένη διαφθορά όπως αποκαλύπτει και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσχηματικό διάλογο και έλλειψη σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα κατηγορεί η Αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Τεταμένο το κλίμα στη Βουλή.

Σύνταξη
Σύνοδος στο Νταβός: Η κρίσιμη ομιλία του Τραμπ – Χαίρομαι που είμαι με φίλους και εχθρούς
Στο επίκεντρο η Γροιλανδία 21.01.26

Δείτε live την ομιλία Τραμπ στο Νταβός: Επίθεση στην Ευρώπη με το καλημέρα - «Κινείστε στη λάθος κατεύθυνση»

Ανησυχία και εκνευρισμός στο Νταβός ενόψει της ομιλίας Τραμπ για τη Γροιλανδία και τις σχέσεις ΗΠΑ με την Ευρώπη - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
CNC 21.01.26

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αντιδράσεις στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου έχει προκαλέσει η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογία των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας πόρους από το Centre national du cinéma (CNC). Tο μέτρο απειλεί τη χρηματοδότηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε μια περίοδο ήδη έντονων περικοπών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να ορίζεται στο Καραϊσκάκη από την ΚΕΔ και τον Ευαγγέλου στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες
Πολιτική προστασία 21.01.26

Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες

Με αφορμή την έντονη χιονόπτωση ο Δήμος Μουζακίου εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς όπως αναφέρει το ύψος του χιονιού ξεπερνάει τους 30 πόντους σε συγκεκριμένη περιοχή.

Σύνταξη
Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Champions League 21.01.26

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
