Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει και ακούσει κάποιον να αφιερώνει ένα τραγούδι σε έναν άλλον – από ραδιοφωνικές εκπομπές έως νυχτερινά μαγαζιά. Ωστόσο, πρώτη φορά το ζήσαμε σε μια πρωινή ενημερωτική εκπομπή, με δράστες την Μαριάννα Παπαμακαρίου και τον Παναγιώτη Δουδωνή.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ήταν καλεσμένος στην Κοινωνία Ώρα MEGA με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, ενώ μετά το τέλος της συζήτησής τους παρέδωσε τη σκυτάλη στην Μαριάννα Παπαμακαρίου.

Ωστόσο αποφάσισε να μην εγκαταλείψει και τη θέση του από το πάνελ.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής έμεινε για τη συνέντευξη της γνωστής τραγουδίστριας, με το δίδυμο των παρουσιαστών να αποκαλύπτουν ότι παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζει πολλούς τραγουδιστές, την Παπαμακαρίου την ήξερε – όπως και όλους τους στίχους από το κομμάτι Ρήγμα, που έχει γράψει ο Σωκράτης Μάλαμας.

Άρα ήταν θέμα χρόνου, προτού η Κύπρια τραγουδίστρια του αφιερώσει το τραγούδι και μάλιστα a cappella, με τον Παναγιώτη Δουδωνή να απολαμβάνει κάθε στίχο και στο τέλος να την ευχαριστεί με ένα δυνατό χειροκρότημα.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί το βίντεο με την αφιέρωση:

Μάλιστα ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «ανέβασε» το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Όταν συνάντησα τη Μαριάννα Παπαμακαρίου και μου αφιέρωσε το «Ρήγμα» στην Κοινωνία Ώρα Mega. Πόσο την ευχαριστώ».