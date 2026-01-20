Πότε θα παίξει η Σάκκαρη κόντρα στην Αντρέεβα για τον δεύτερο γύρο του Australian Open

Η Μαρία Σάκκαρη μετά την εξαιρετική της αρχή στο Australian Open και τη νίκη επί της Ζανζάν ρίχνεται στη μάχη του δεύτερου γύρου του Slam απέναντι στη Μίρα Αντρέεβα.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την 18χρονη Ρωσίδα την Τετάρτη (20/1) στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας.