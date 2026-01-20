Πότε θα παίξει η Σάκκαρη κόντρα στην Αντρέεβα για τον δεύτερο γύρο του Australian Open
Αυτή είναι η μέρα και η ώρα του αγώνα της Σάκκαρη απέναντι στην Αντρέεβα για τον δεύτερο γύρο του Australian Open.
Η Μαρία Σάκκαρη μετά την εξαιρετική της αρχή στο Australian Open και τη νίκη επί της Ζανζάν ρίχνεται στη μάχη του δεύτερου γύρου του Slam απέναντι στη Μίρα Αντρέεβα.
Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την 18χρονη Ρωσίδα την Τετάρτη (20/1) στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο τενίστριες θα τεθούν αντιμέτωπες και η νικήτρια του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει μία εκ των Έλενα Γκαμπριέλα Ρούσε ή Άιλα Τομλιάνοβιτς.
Θυμίζουμε ότι η Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του Australian Open είχε κάνει μία εντυπωσιακή εμφάνιση με ένα καταπληκτικό χτύπημα για το οποίο δήλωσε ότι της έδωσε ώθηση για να χτίσει περισσότερα στη συνέχεια.
Η δήλωση της Μαρίας Σάκκαρη
«Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τα 5 πρώτα games, μετά έπαιξα ιδανικό τένις. Αισθάνομαι γενικά πάρα πολύ καλά. Είχα ένα καλό ξεκίνημα της σεζόν, έπαιξα κάποια καλά ματς, έχω κάνει πολλή προπόνηση. Έχω εμπιστοσύνη και θέλω να τη “χτίσω” περισσότερο μέσα στο γήπεδο. Γενικά, είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σάκκαρη.
- Πότε θα παίξει η Σάκκαρη κόντρα στην Αντρέεβα για τον δεύτερο γύρο του Australian Open
- Ο Κωστούλας έβαλε… φωτιά στο «X» με το «ψαλιδάκι»: «El Babinho, το αστέρι της Μπράιτον είναι εδώ» (vids)
- Ο Κωστούλας «τρέλανε» το Νησί: Υπόκλιση από τα Μέσα στην Αγγλία για το απίθανο «ψαλίδακι» (pic, vid)
- «Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)
- Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
- Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός
- Έριξε… βόμβα ο Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσω τη σεζόν στους Μπακς»
- Μανέ: Το μεγαλείο δεν μετριέται από αυτά που έχει κανείς, αλλά από αυτά που δίνει (vids+pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις