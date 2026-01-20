sports betsson
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Πότε θα παίξει η Σάκκαρη κόντρα στην Αντρέεβα για τον δεύτερο γύρο του Australian Open
Άλλα Αθλήματα 20 Ιανουαρίου 2026 | 09:52

Πότε θα παίξει η Σάκκαρη κόντρα στην Αντρέεβα για τον δεύτερο γύρο του Australian Open

Αυτή είναι η μέρα και η ώρα του αγώνα της Σάκκαρη απέναντι στην Αντρέεβα για τον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η Μαρία Σάκκαρη μετά την εξαιρετική της αρχή στο Australian Open και τη νίκη επί της Ζανζάν ρίχνεται στη μάχη του δεύτερου γύρου του Slam απέναντι στη Μίρα Αντρέεβα.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την 18χρονη Ρωσίδα την Τετάρτη (20/1) στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο τενίστριες θα τεθούν αντιμέτωπες και η νικήτρια του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει μία εκ των Έλενα Γκαμπριέλα Ρούσε ή Άιλα Τομλιάνοβιτς.

Θυμίζουμε ότι η Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του Australian Open είχε κάνει μία εντυπωσιακή εμφάνιση με ένα καταπληκτικό χτύπημα για το οποίο δήλωσε ότι της έδωσε ώθηση για να χτίσει περισσότερα στη συνέχεια.

Η δήλωση της Μαρίας Σάκκαρη

«Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τα 5 πρώτα games, μετά έπαιξα ιδανικό τένις. Αισθάνομαι γενικά πάρα πολύ καλά. Είχα ένα καλό ξεκίνημα της σεζόν, έπαιξα κάποια καλά ματς, έχω κάνει πολλή προπόνηση. Έχω εμπιστοσύνη και θέλω να τη “χτίσω” περισσότερο μέσα στο γήπεδο. Γενικά, είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σάκκαρη.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

betson_textlink
Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών
Άλλα Αθλήματα 19.01.26

Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών

Από την Kia και τη Louis Vuitton μέχρι την πρώτη crypto χορηγία στην ιστορία των Grand Slams, το Australian Open επιβεβαιώνει γιατί παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά πολύτιμα αθλητικά events στον κόσμο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό

Ο Ατρόμητος σκόραρε δύο φορές στα πρώτα δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό κι έτσι επικράτησε εύκολα του Βόλου ΝΠΣ με 3-0, στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μπόρνμουθ για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
