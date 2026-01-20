HELLO!: Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη στα περίπτερα
Το HELLO!, τo πιο glamorous περιοδικό κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
Στο νέο HELLO! που κυκλοφορεί:
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Αφιέρωμα σε μια γνήσια φιλάνθρωπο.
Ανθή Βούλγαρη: «Βιώνω ένα θαύμα με τη μητρότητα».
Ιφιγένεια Τζόλα: Μας μιλά για τη συμμετοχή της στη σειρά του ΜEGA «Η γη της Ελιάς» και για τα όνειρα που κάνει για το μέλλον.
Lady Ελίζα Σπένσερ και Τσάνινγκ Μίλερντ: Ο παραμυθένιος αρραβώνας τους στη Σαντορίνη.
HELLO!, τo πιο glamorous περιοδικό κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
- Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
- Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
- Συνένοχη είναι η Ευρώπη για το χάος της Δύσης
- Μεγάλα ματς στο Champions League, με… φόντο την πρόκριση στα νοκ-άουτ (pic)
- Με νέο αεροσκάφος και δύο ώρες καθυστέρηση αναχώρησε για το Νταβός ο Τραμπ
- Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά – Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις
- O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)
- Στράτος Τζώρτζογλου: «Με την Σοφία Μαριόλα χωρίσαμε, αλλά… δεν χωρίσαμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις