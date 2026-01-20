HELLO!: Κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη στα περίπτερα

Στο νέο HELLO! που κυκλοφορεί:

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Αφιέρωμα σε μια γνήσια φιλάνθρωπο.

Ανθή Βούλγαρη: «Βιώνω ένα θαύμα με τη μητρότητα».

Ιφιγένεια Τζόλα: Μας μιλά για τη συμμετοχή της στη σειρά του ΜEGA «Η γη της Ελιάς» και για τα όνειρα που κάνει για το μέλλον.

Lady Ελίζα Σπένσερ και Τσάνινγκ Μίλερντ: Ο παραμυθένιος αρραβώνας τους στη Σαντορίνη.

HELLO!, τo πιο glamorous περιοδικό κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.