newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο αναθεωρητισμός Τραμπ και οι τρεις επιλογές της Ευρώπης
Κόσμος 19 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Ο αναθεωρητισμός Τραμπ και οι τρεις επιλογές της Ευρώπης

Αποφόρτιση, αποτροπή και αντιπερισπασμός: τα τρία «Α» της ευρωπαϊκής αντίδρασης στην επιμονή του Αμερικανού προέδρου να αποκτήσουν οι ΗΠΑ το αυτοδιοικούμενο αρκτικό νησί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Spotlight

«Μέχρι ποιου σημείου θα φτάσει η Ευρώπη για να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία από τον Τραμπ;» αναρωτιέται η «Guardian». Πλέον το ερώτημα δεν είναι ρητορικό. Η επιμονή του Αμερικανού προέδρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν το αυτοδιοικούμενο αρκτικό νησί – συνιστώσα του βασιλείου της Δανίας, μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ – συνιστά (ακόμη) μια ωμή πρόκληση απέναντι στο διεθνές δίκαιο, στους Ευρωπαίους συμμάχους και στις ίδιες τις μεταπολεμικές σταθερές της Δύσης. Σε όλους του τόνους, ο Ντόναλντ Τραμπ διακηρύττει ότι η αμερικανική ιδιοκτησία στη Γροιλανδία θα επιτευχθεί «με τον καλό» ή «τον κακό τρόπο».

Στην πράξη, οι επιλογές που παρουσιάζει δημοσίως έως τώρα κινούνται ανάμεσα σε μια «εξαγορά» της εθνικής κυριαρχίας – χθες μάλιστα απείλησε με την «επιβολή δασμών σε χώρες, αν δεν συνταχθούν» με τα σχέδιά του για το νησί – και σε ένα ακόμη πιο εφιαλτικό σενάριο: την επιβολή της αμερικανικής ισχύος με στρατιωτικά μέσα. Ενα τέτοιο ενδεχόμενο, στο πνεύμα του νέου ηγεμονικού «δόγματος Ντονρόε» (που ήδη εφαρμόστηκε στη Βενεζουέλα, υπό τη χλιαρή και αμφιλεγόμενη αντίδραση της Ευρώπης) θα τίναζε στον αέρα τα «θεμέλια» του ΝΑΤΟ και της ήδη κλυδωνιζόμενης διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες. Και δη με το «φυτίλι» να ανάβει η υπερδύναμη της Δύσης.

Η ειρωνεία είναι ότι ο Τραμπ επικαλείται την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, τη στιγμή που η Γροιλανδία, ως κτήση του δανικού στέμματος, καλύπτεται από το Αρθρο 5 της Συμμαχίας. Οι δε ΗΠΑ διαθέτουν προ πολλού ευρεία πρόσβαση στο νησί, βάσει αμυντικής συμφωνίας με την Κοπεγχάγη από την ψυχροπολεμική δεκαετία του ’50.

Σήμερα, εν μέσω εντεινόμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού με το Πεκίνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιχειρηματολογεί βάσει ενός υποθετικού σεναρίου κατάληψης από την Κίνα ή τη Ρωσία του στρατηγικής σημασίας και τάσεων ανεξαρτητοποίησης αρκτικού νησιού. Η Μόσχα το απέρριψε ως «μύθο», χαρακτηρίζοντας εξαιρετικά επικίνδυνη την πολιτική της ΝΑΤΟ για κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στην Αρκτική. Μια ξεχασμένη μέχρι χθες από τη Δύση περιοχή, που λόγω της κλιματικής κρίσης μετατρέπεται σε σύγχρονο «Ελντοράντο», καθώς με το λιώσιμο των πάγων ανοίγει ο δρόμος σε πλούσια αποθέματα κρίσιμων ορυκτών και νέες θαλάσσιες εμπορικές οδούς.

Η εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Σε αυτό το φόντο, η συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο (προσωρινό σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου), την Πέμπτη, στην Ουάσιγκτον, κατέληξε σε μια κομψή διατύπωση διαφωνίας. Πέρα από τη συγκρότηση μιας αμφίβολης αποτελεσματικότητας «ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου» που «θα εξετάσει μια μελλοντική πορεία», δεν διαφάνηκε καμία αποκλιμάκωση. Και εδώ ακριβώς αναδύεται το δίλημμα της Ευρώπης.

Η περιφρόνηση του Τραμπ για το διεθνές δίκαιο φέρνει ξανά στην επιφάνεια την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ για την ασφάλειά της: σύγκρουση ή κατευνασμός απέναντι σε έναν σύμμαχο, που μετατρέπεται σε αντίπαλο και, όπως παρατηρεί εύστοχα ο «Guardian», «οι ενέργειές του θυμίζουν κράτος-παρία, αντικατοπτρίζοντας τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία;».

Η συγκυρία είναι κρίσιμη, δεδομένης της διστακτικής προσφοράς των ΗΠΑ να συμπλεύσουν με την Ευρώπη στην παροχή μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, ενόσω η μεσολάβησή τους με τη Ρωσία είναι αμφιλεγόμενη και η εκεχειρία στην πιο καταστροφική ένοπλη σύγκρουση στη Γηραιά Ήπειρο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο φαντάζει ακόμη μακρινή…

Η στρατηγική της Ευρώπης

Στην πραγματικότητα, σχολιάζει ο «Economist», «οι πολιτικοί της Ευρώπης πασχίζουν να βρουν μια στρατηγική. Οι επιλογές τους χωρίζονται σε τρία στρατόπεδα: αποφόρτιση, αποτροπή και αντιπερισπασμός».

Η πρώτη είναι ήδη ορατή. Στο πλαίσιο της εσπευσμένα προγραμματισμένης άσκησης «Αρκτική Αντοχή», δανικές και ευρωπαϊκές συμμαχικές δυνάμεις αναπτύσσονται στη Γροιλανδία. Η κίνηση είναι διττής ανάγνωσης. Δηλώνουν παρουσία στο αρκτικό νησί, παρέχοντας ταυτόχρονα στις ΗΠΑ έμπρακτες υποσχέσεις ασφαλείας εντός του υφιστάμενου πλαισίου. Παράλληλα, Λονδίνο και Βερολίνο προωθούν – σύμφωνα με το Bloomberg – την ιδέα μιας νατοϊκής αποστολής ναυτικής επιτήρησης στον Απώτατο Βορρά, στο πρότυπο της προστασίας των υποθαλάσσιων υποδομών στη Βαλτική Θάλασσα. Ερώτημα παραμένει αν όλα αυτά αυτά αρκούν για να αμβλύνουν τη στάση της Ουάσιγκτον, ενόσω η εμμονή του Τραμπ για τη Γροιλανδία λέγεται ότι δεν είναι απλώς γεωστρατηγική, αλλά μέρος μιας προσωπικής ατζέντας υστεροφημίας.

Η δεύτερη επιλογή για τους Ευρωπαίους είναι πιο σκληρή. Στις Βρυξέλλες, γράφει ο «Economist», συζητούνται μέτρα που κυμαίνονται από αναστολή μέρους της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ και αύξηση των ρυθμιστικών πιέσεων σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, έως στοχευμένες κυρώσεις σε εταιρείες που θα επιχειρούσαν να εκμεταλλευτούν τους πόρους της Γροιλανδίας χωρίς τη συγκατάθεση των κατοίκων της. Πιο ακραίες ιδέες, συμπληρώνει το δημοσίευμα, περιλαμβάνουν «κλείσιμο αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ευρώπη ή την πώληση αμερικανικών κρατικών ομολόγων». Πρόκειται ωστόσο περισσότερο για αντίποινα, παρά για πραγματική αποτροπή, με περιορισμένες πιθανότητες ευρωπαϊκής συναίνεσης και επιτυχίας.

Απομένει ο αντιπερισπασμός: η ελπίδα ότι ο Τραμπ θα στραφεί αλλού. Με μόλις το 4% των Αμερικανών να στηρίζουν τη χρήση βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας και με ανοιχτά μέτωπα για την κυβέρνηση Τραμπ από το Ιράν και τη Βενεζουέλα, έως τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ορισμένοι κύκλοι στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στοιχηματίζουν στην κόπωση του Λευκού Οίκου. Ίσως, ελπίζουν, η ρητορική περί προσάρτησης της Γροιλανδίας να είναι απλώς μοχλός πίεσης για μια διευρυμένη συμφωνία ασφαλείας ή/και εξόρυξης κρίσιμων ορυκτών.

Άλλες προτάσεις

Παράλληλα, διατυπώνονται έτερες φιλόδοξες προτάσεις. Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, πρώην αντικαγκελάριος της Γερμανίας, ο οποίος τώρα εργάζεται στο Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών, μιλά για μια ευρωπαϊκή machtpolitik. Μια προβολή πολιτική ισχύος, με ένα τεράστιο επενδυτικό πακέτο στη Γροιλανδία και πλήρη επανένταξή της στην ΕΕ (το αρκτικό νησί αποχώρησε το 1985 από την τότε ΕΟΚ για να ανακτήσει τον έλεγχο της αλιείας, αποτελώντας έκτοτε μέρος των υπερπόντιων χωρών και εδαφών των μελών των «27», συνδεδεμένων με την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Μένει βέβαια να φανεί εάν οι ίδιοι οι Γροιλανδοί συμφωνούν, να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις και πού θα οδηγήσουν. Στο μεσοδιάστημα, όμως, ο κόσμος θα αλλάζει τάχιστα και τα περιθώρια για την Ευρώπη στενεύουν για να διεκδικήσει λόγο, ρόλο και θέση σε μια υπό διαμόρφωση νέα, απρόβλεπτη και επικίνδυνη διεθνή κατάσταση.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

World
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ισπανία: «Τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση τρένων – «Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»
Σύγκρουση τρένων 19.01.26

«Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είναι μια από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες για την «τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες».

Σύνταξη
Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές
Νέα εποχή στη ρομποτική 19.01.26

Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές

Αμερικανική start-up που ιδρύθηκε το 2022 αποτιμάται ήδη στα 39 δισ. δολάρια, με στόχο τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών για βιομηχανική και οικιακή χρήση

Γεώργιος Μαζιάς
Γουατεμάλα: Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η χώρα μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες
Δολοφονίες αστυνομικών 19.01.26

Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η Γουατεμάλα

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια» είπε ο πρόεδρος της Γουατεμάλας σε έκτακτο διάγγελμά του, μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες.

Σύνταξη
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία: Τουλάχιστον 24 νεκροί και 15 σε κρίσιμη κατάσταση από σύγκρουση τρένων
Δραματικές ώρες 18.01.26 Upd: 05:28

Τουλάχιστον 24 νεκροί και 15 σε κρίσιμη κατάσταση από σύγκρουση τρένων στην Ισπανία - Σαν «ταινία φρίκης»

Σύγκρουση τρένων στη νότια Ισπανία. Τουλάχιστον 24 νεκροί και αρκετοί τραυματίες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;
Ελλάδα 19.01.26

Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;

Τι περιλαμβάνει το φιλόδοξο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πόσο εφικτές είναι οι αλλαγές; Μιλούν στο in: Κώστας Λαγουβάρδος, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Δημήτρης Λιότσιος και Νίκος Γεωργιάδης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μελίσα Γκίλμπερτ 19.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Η Μελίσα Γκίλμπερτ κατέθεσε επιστολή στο δικαστήριο, δηλώνοντας τη στήριξή της στον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη
Πολιτική 19.01.26

Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του αμέσως μετά την κρίση, μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τις διπλωματικές προσπάθειες που ξεκίνησαν μετά το επεισόδιο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών

Μαρία Βασιλείου
Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026
Ευρωζώνη 19.01.26

Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026

H αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη χάνει τη δυναμική της, υποστηρίζουν αναλυτές. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνεται ενώ η οικονομική αβεβαιότητα φρενάρει τις προσλήψεις. Τι προβλέπεται στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: «Τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση τρένων – «Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»
Σύγκρουση τρένων 19.01.26

«Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είναι μια από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες για την «τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες».

Σύνταξη
Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές
Νέα εποχή στη ρομποτική 19.01.26

Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές

Αμερικανική start-up που ιδρύθηκε το 2022 αποτιμάται ήδη στα 39 δισ. δολάρια, με στόχο τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών για βιομηχανική και οικιακή χρήση

Γεώργιος Μαζιάς
Γουατεμάλα: Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η χώρα μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες
Δολοφονίες αστυνομικών 19.01.26

Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η Γουατεμάλα

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια» είπε ο πρόεδρος της Γουατεμάλας σε έκτακτο διάγγελμά του, μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες.

Σύνταξη
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
Συναγερμός 19.01.26 Upd: 04:08

Φλέγεται εργοστάσιο στις Αχαρνές - Μήνυμα από 112

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εργοστάσιο στις Αχαρνές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύνταξη
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
Προς σύγκρουση 19.01.26

Απάντηση στους δασμούς Τραμπ ζητά η Γερμανία - Αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία

Ζήτημα επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, θέτει η Γερμανία, η οποία ζητά ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Η Μπαρτσελόνα είχε 4 δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ και η εξαιρετική Σοσιεδάδ τη νίκησε με 2-1, βάζοντας... φωτιά στην κορυφή στη La Liga! Στους 49 βαθμούς οι «Μπλαουγκράνα», στους 48 η Ρεάλ πλέον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε πέναλτι στο 90+24’ για το Μαρόκο, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Γκουεγιέ με γκολ στο 94’ έδωσε το τρόπαιο στην Σενεγάλη – Ηγετική εμφάνιση από τον Μανέ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας, ανέλαβε να εκτελέσει το «περιβόητο» πέναλτι για το Μαρόκο στο... 90+24', όμως η εκτέλεσή του ήταν αδύναμη και ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης μάζεψε εύκολα, κρατώντας το 0-0.

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο