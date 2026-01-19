Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών

Το Australian Open δεν είναι απλώς το πρώτο Grand Slam της σεζόν. Είναι μια παγκόσμια εμπορική πλατφόρμα υψηλής έντασης, όπου brands από την αυτοκινητοβιομηχανία έως τα crypto, και από το luxury έως τα FMCG, επενδύουν στρατηγικά για παγκόσμια ορατότητα. Το 2026, το χαρτοφυλάκιο χορηγών του τουρνουά όχι μόνο διατηρείται ισχυρό, αλλά ενισχύεται, αποτυπώνοντας την ικανότητα της Tennis Australia να παντρεύει παράδοση και καινοτομία.

Η Kia παραμένει Major Partner του Australian Open, στηριζόμενη σε μια συνεργασία που ξεκίνησε το 2002 και αποτελεί τη μακροβιότερη στην ιστορία του τουρνουά. Το 2023 υπεγράφη πενταετές συμβόλαιο αξίας 107 εκατ. δολαρίων, που εξασφαλίζει την παρουσία του brand έως το 2028. Σε μια εποχή όπου οι χορηγικές σχέσεις γίνονται όλο και πιο βραχυπρόθεσμες, η Kia αποτελεί παράδειγμα στρατηγικής συνέπειας και απόδοσης επένδυσης.

Στη δεύτερη βαθμίδα βρίσκονται τέσσερις Associate Partners παγκόσμιας κλάσης. Η ANZ ενίσχυσε πρόσφατα τη χορηγία της, αποκτώντας τα naming rights του τρίτου γηπέδου. Η Emirates επιστρέφει ως επίσημη αεροπορική εταιρεία, έχοντας επενδύσει συνολικά πάνω από 230 εκατ. δολάρια στο αυστραλιανό τένις από το 2015.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η Luzhou Laojiao, που επέκτεινε τη συνεργασία της έως το 2028, με το Court 3 να φέρει το όνομα 1573 Arena, μία από τις πιο ισχυρές εμπορικές ενεργοποιήσεις στην ιστορία του τουρνουά. Το σχήμα συμπληρώνει η Rolex, επίσημος timekeeper από το 2008, με πολυετές renewal που συνδέει το brand με την έννοια της ακρίβειας και του elite sport.

Ο τομέας των ποτών είναι από τους πιο ανταγωνιστικούς. Η Olmeca Altos κάνει ντεμπούτο ως επίσημη τεκίλα, με dedicated bar στο Grand Slam Oval και πρεσβευτή τον Κοκκινάκη. Η Grey Goose συνεχίζει την πολυετή συνεργασία, με pop-up υψηλής γαστρονομίας και στολές Ralph Lauren.

Η Jacob’s Creek επιστρέφει μετά από έξι χρόνια ως official wine partner, ενώ η Piper-Heidsieck ανανέωσε για τρία ακόμη χρόνια, καταγράφοντας σταθερή άνοδο πωλήσεων στη διάρκεια του Slam. Η Asahi αντικαθιστά την Peroni και επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της με Brookvale Union, ενώ Aperol διατηρεί την Terrazza Aperol, μετά από βραβευμένη καμπάνια το 2025. Το παζλ συμπληρώνουν Canadian Club και Balter.

Η Lipton Iced Tea στοχεύει ξεκάθαρα τη Gen Z, με το Lipton Island στο TOPCOURT και retail activations σε Coles και Woolworths. Τα M&M’S επιστρέφουν με gamified activation σε συνεργασία με Amazon Ads.

Ιστορική είναι η είσοδος της Nexo, της πρώτης crypto εταιρείας που χορηγεί Grand Slam. Παράλληλα, η Bupa γίνεται επίσημος health partner, ενσωματώνοντας ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και δράσεις inclusivity όπως το All Abilities Day.

Η Haier (2025–2027) μετέτρεψε το Melbourne Park σε tech playground, φτάνοντας θεωρητικά σε πάνω από 1 δισ. impressions. Google Pixel, Infosys και CyberCX ενισχύουν το ψηφιακό προφίλ του Slam, ενώ η Chubb επενδύει στην τεχνολογία Close Call για enhanced visibility.

Το sponsor portfolio ολοκληρώνεται με brands όπως Louis Vuitton, Mastercard, Marriott, Red Bull, Dunlop, Yonex, New Balance, αλλά και τοπικούς και θεσμικούς εταίρους όπως Visit Victoria και City of Melbourne.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Tennis Australia, μια μέση ετήσια χορηγία αποτιμάται στα 3,2 εκατ. δολάρια, ενώ οι Associate και Premium Partners αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 7 εκατ. ετησίως. Πρόκειται για μεγέθη που επιβεβαιώνουν ότι το Australian Open δεν είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός, αλλά ένα παγκόσμιο marketing asset υψηλής απόδοσης.

Σε μια εποχή όπου τα μεγάλα events κρίνονται από τη δυνατότητά τους να δημιουργούν εμπειρία, δεδομένα και αφήγημα, το Australian Open 2026 δείχνει πώς το τένις μπορεί να λειτουργήσει ως business platform παγκόσμιας κλάσης.