Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν
Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ζέλσον Μάρτινς ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για το Champions League
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (20/1, 22:00) την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και στοχεύει μόνο στη νίκη για να μείνει ζωντανός για την πρόκριση στο Top 24 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Οι ερυθρόλευκοι έχουν 5 βαθμούς και αν πάρουν το τρίποντο κόντρα στις «ασπιρίνες» θα πάνε την άλλη βδομάδα στο Άμστερνταμ για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής με αντίπαλο τον Άγιαξ και θα κρατάνε την τύχη της πρόκρισης στα χέρια τους στα νοκ-άουτ του Champions League.
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσωπεί ο Ζέλσον Μαρτίνς για τον «τελικό» κόντρα στη γερμανική ομάδα στο Φάληρο.
Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ και Μαρτίνς ενόψει Λεβερκούζεν:
