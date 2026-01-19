Αναστασίου: «Χρειαζόμαστε ενίσχυση – Kάθε ματς είναι κρίσιμο»

Ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στον Λεβαδειακό και μοιραία ηττήθηκε στο Αγρίνιο με 3-1. Ο Γιάννης Αναστασίου μίλησε μετά το παιχνίδι τονίζοντας πως η ομάδα του είναι υπό πίεση, ενώ επισήμανε ότι ο… διακόπτης μπορεί να γυρίσει αλλά το ρόστερ χρειάζεται ενίσχυση.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου:

«Κάθε παιχνίδι είσαι υπό πίεση. Δεν μπορείς να είσαι ήσυχος, κάθε ματς είναι κρίσιμο και σημαντικό και έχεις στόχο να πάρεις κάτι. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, δεν υπάρχει ματς που να πούμε ότι το έχουμε “καθαρίσει” από πριν», σχολίασε αρχικά ερωτώμενος αν η ομάδα του είναι σε τέτοιο καθεστώς.

Για το τι έφταιξε και η ομάδα του δεν είχε την εικόνα που έπρεπε: «Είναι πράγματα που είναι δύσκολα να τα εξηγήσεις και αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα. Εμείς αυτό που δουλέψαμε και είπαμε ήταν να ξεκινήσουμε δυναμικά απέναντι σε ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εμείς δεχθήκαμε γελοίο γκολ στα πρώτα λεπτά, στο πρώτο δεκάλεπτο ήμασταν πίσω με δύο γκολ. Σε κάθε φάση ο αντίπαλος δημιουργούσε πρόβλημα. Με τέτοια εικόνα δε μπορείς να περιμένεις πολλά. Το καλό είναι ότι βγάλαμε αντίδραση, είχαμε την ευκαιρία με τον Άλεξιτς αλλά είμαστε δύσκολοι στο γκολ».

Για το αν μπορεί να γυρίσει η κατάσταση: «Σίγουρα γυρνάει ο διακόπτης. Η ομάδα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση όταν ανέλαβα τον Οκτώβριο. Αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε ενίσχυση. Το έχω πει εδώ και καιρό. Θα φανεί στην πορεία».

Παπαδόπουλος: «Χαρούμενοι που έχουμε την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και σκοράρουμε συνεχώς»

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος, ανέφερε από την πλευρά του:

«Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό, αφού ήμασταν καταπληκτικοί, πετυχαίνοντας τρία γκολ και παίζοντας ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε διαχείριση, αλλά ήθελα να κρατούσαμε λίγο την μπάλα, κάτι που το δικαιολογώ. Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει πίεση με τα τελευταία αποτελέσματα και δεν ήταν καθόλου εύκολο για εμάς το παιχνίδι.

Η ομάδα μας συνεχίζει να είναι ψηλά στη βαθμολογία και να προσπαθήσουμε να διατηρηθούμε εκεί και στη συνέχεια. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αφού σε κάθε ματς κάνουν κατάθεση ψυχής. Θέλουμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, γιατί αν κάνουμε αυτά τα λάθη όταν προηγείσαι με τρία γκολ, το ποδόσφαιρο θα σε τιμωρήσει.

Είναι χαρά μας που σκοράρουν όλοι οι παίκτες, η επίθεση μας πηγαίνει πολύ καλά, αφού έχουμε ελευθερία κινήσεων. Είμαστε χαρούμενοι που η ομάδα έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και σκοράρει συνεχώς».