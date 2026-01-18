Επέστρεψε το ισπανικό έθιμο Las Luminarias: Άλογα πηδούν μέσα από φλόγες και κατοικίδια πηγαίνουν εκκλησία

Στη γιορτή Las Luminarias, εκατοντάδες Ισπανοί παρακολούθησαν άλογα να καλπάζουν μέσα από ψηλές φλόγες, λίγες ώρες πριν οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων στη Μαδρίτη μεταφέρουν τα σκυλιά και τις γάτες τους στην εκκλησία για να τα ευλογήσουν με αγιασμό.

Οι αντικρουόμενες ισπανικές παραδόσεις λαμβάνουν χώρα κάθε Ιανουάριο προς τιμήν του Αγίου Αντωνίου του Αββά, του πολιούχου των κατοικίδιων ζώων. Και παρά τις κριτικές από τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων, το θέαμα με τα άλογα και τη φωτιά προσελκύει κάθε χρόνο πιστό κοινό.

Το Las Luminarias (Τα Φανάρια) είναι μια παράδοση αιώνων που λαμβάνει χώρα στο ισπανικό χωριό Σαν Μπαρτολομέ ντε Πινάρες — με πληθυσμό 500 κατοίκων — περίπου 100 χιλιόμετρα έξω από τη Μαδρίτη, σύμφωνα με το ABC News.

Οι αναβάτες οδηγούν τα άλογα μέσα από φωτιές στη μέση του δρόμου, σε μια πράξη που πιστεύεται ότι καθαρίζει τα ζώα για το επόμενο έτος.

«Παλιά, γινόταν επειδή πιστευόταν ότι τα κλαδιά και ο καπνός ευλογούσαν τα άλογα και τα γαϊδούρια, που χρησιμοποιούνταν για τη γεωργία, ως μια μορφή θεραπείας για να μην αρρωσταίνουν και να συνεχίζουν να εργάζονται στα χωράφια», είπε ένας ντόπιος που συμμετείχε στην εκδήλωση.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν γιγάντιες στοίβες από κλαδιά δέντρων τοποθετήθηκαν στις άκρες του δρόμου, ενώ οι ντόπιοι συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν κρασί, μπύρα και γλυκά.

Λίγες ώρες αργότερα, οι στοίβες άναψαν και μετατράπηκαν σε απειλητικές φωτιές, τις οποίες τα ζώα έπρεπε να πηδήξουν ή να παρακάμψουν.

Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων επικρίνουν εδώ και καιρό το Las Luminarias, αλλά οι ντόπιοι λένε ότι τα άλογα σπάνια, αν όχι ποτέ, τραυματίζονται.

Τα κατοικίδια σε αγιασμό

Το επόμενο πρωί, την ημέρα του Αγίου Αντωνίου, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων σε ορισμένες εκκλησίες της Ισπανίας παίρνουν τα τριχωτά τους συντρόφια για να τα ραντίσουν με αγιασμό.

Πιστεύεται ότι αυτή η τελετουργική ευλογία φέρνει στα ζώα υγεία και προστασία για όλο το χρόνο.

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων περίμεναν υπομονετικά το Σάββατο έξω από την είσοδο της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου καθολικοί ιερείς ευλογούσαν τα ζώα που περνούσαν. Πολλά από τα σκυλιά ήταν τυλιγμένα με χειμερινά γιλέκα, ενώ οι γάτες φαινόταν λίγο πιο αναστατωμένες.

«Είμαι χαρούμενη που μπορώ να το κάνω», είπε μια κάτοικος της Μαδρίτης, κρατώντας την σκυλίτσα της Kia.

La misa más especial del año: la de las mascotas ✨ El Templo de San Pedro en Puebla se llenó de amor en cuatro patas. 🐾 En honor a San Antonio Abad, santo protector de los animales, decenas de perros y gatos asistieron a una misa única. ⛪ pic.twitter.com/ULhDop18LK — Revista ORA!! (@revistaORA) January 18, 2026

«Είναι ένα μικρό σκυλάκι που μας δόθηκε πριν από έξι χρόνια από μια οικογένεια που δεν μπορούσε να το φροντίσει, οπότε το υιοθετήσαμε και από τότε μας κρατάει υπέροχη συντροφιά».

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του Las Luminarias, οι αναβάτες τυλίγουν τις ουρές των αλόγων τους με πυρίμαχη ταινία και πλέκουν τις χαίτες τους.

Μερικοί εφαρμόζουν ένα βερνίκι στη χαίτη των ζώων για να αποτρέψουν το κάψιμό τους καθώς πηδούν μέσα από τις φλόγες.

Άλλοι τα ομορφαίνουν, πλέκοντας σφιχτά τις χαίτες τους, δένοντας ροζ και κόκκινες κορδέλες στις ουρές τους που είναι τυλιγμένες με ταινία και στολίζοντάς τα με διακοσμητικά καλύμματα για το κεφάλι.

Decenas de familias visitan la iglesia de San Antonio de Padua, en el Centro Histórico de Puebla, donde se realizará una misa y bendición en favor de las mascotas. Lomitos, los más comunes 🐶 pic.twitter.com/oKktFPkeaD — Telediario Puebla (@TelediarioPUE) January 17, 2026

H προέλευση του Las Luminarias

Η κτηνοτροφία και η γεωργία ήταν κοινά μέσα διαβίωσης στο Σαν Μπαρτολομέ και σε δεκάδες άλλα χωριά και κωμοπόλεις της κεντρικής Ισπανίας, τα οποία τώρα παραμένουν άδεια για το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Οι ντόπιοι λένε ότι το Las Luminarias ξεκίνησε μετά από μια μυστηριώδη ασθένεια που έπληξε τα ζώα του χωριού πριν από αιώνες, μετά την οποία οι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν ότι ο καπνός μπορούσε να καθαρίσει και να θεραπεύσει τα άλογα.

Το να πας στο Las Luminarias σημαίνει να επιστρέψεις στο σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας με ρούχα και μαλλιά που βρωμάνε καπνό. Στην ερημωμένη ισπανική ύπαιθρο, οι ντόπιοι χαιρετίζουν το γεγονός ότι η παράδοση φέρνει οικογένειες, φίλους και θεατές στο χωριό για μία νύχτα κάθε χρόνο.