Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
18.01.2026 | 19:49
Φωτιά σε εγκαταλειμμένο χώρο εργοστασίου στα Πατήσια
Επέστρεψε το ισπανικό έθιμο Las Luminarias: Άλογα πηδούν μέσα από φλόγες και κατοικίδια πηγαίνουν εκκλησία
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026 | 19:45

Επέστρεψε το ισπανικό έθιμο Las Luminarias: Άλογα πηδούν μέσα από φλόγες και κατοικίδια πηγαίνουν εκκλησία

Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων επικρίνουν εδώ και καιρό το Las Luminarias

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στη γιορτή Las Luminarias, εκατοντάδες Ισπανοί παρακολούθησαν άλογα να καλπάζουν μέσα από ψηλές φλόγες, λίγες ώρες πριν οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων στη Μαδρίτη μεταφέρουν τα σκυλιά και τις γάτες τους στην εκκλησία για να τα ευλογήσουν με αγιασμό.

Οι αντικρουόμενες ισπανικές παραδόσεις λαμβάνουν χώρα κάθε Ιανουάριο προς τιμήν του Αγίου Αντωνίου του Αββά, του πολιούχου των κατοικίδιων ζώων. Και παρά τις κριτικές από τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων, το θέαμα με τα άλογα και τη φωτιά προσελκύει κάθε χρόνο πιστό κοινό.

Ένας άνδρας προετοιμάζει μια φωτιά την ημέρα της ετήσιας γιορτής «Luminarias», την παραμονή της γιορτής του Αγίου Αντωνίου, προστάτη των ζώων της Ισπανίας, στο χωριό San Bartolome de Pinares, Avila, Ισπανία, 16 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Ana Beltran

Το Las Luminarias (Τα Φανάρια) είναι μια παράδοση αιώνων που λαμβάνει χώρα στο ισπανικό χωριό Σαν Μπαρτολομέ ντε Πινάρες — με πληθυσμό 500 κατοίκων — περίπου 100 χιλιόμετρα έξω από τη Μαδρίτη, σύμφωνα με το ABC News.

Οι αναβάτες οδηγούν τα άλογα μέσα από φωτιές στη μέση του δρόμου, σε μια πράξη που πιστεύεται ότι καθαρίζει τα ζώα για το επόμενο έτος.

«Παλιά, γινόταν επειδή πιστευόταν ότι τα κλαδιά και ο καπνός ευλογούσαν τα άλογα και τα γαϊδούρια, που χρησιμοποιούνταν για τη γεωργία, ως μια μορφή θεραπείας για να μην αρρωσταίνουν και να συνεχίζουν να εργάζονται στα χωράφια», είπε ένας ντόπιος που συμμετείχε στην εκδήλωση.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν γιγάντιες στοίβες από κλαδιά δέντρων τοποθετήθηκαν στις άκρες του δρόμου, ενώ οι ντόπιοι συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν κρασί, μπύρα και γλυκά.

Λίγες ώρες αργότερα, οι στοίβες άναψαν και μετατράπηκαν σε απειλητικές φωτιές, τις οποίες τα ζώα έπρεπε να πηδήξουν ή να παρακάμψουν.

Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων επικρίνουν εδώ και καιρό το Las Luminarias, αλλά οι ντόπιοι λένε ότι τα άλογα σπάνια, αν όχι ποτέ, τραυματίζονται.

Ένας ιππέας διασχίζει μια φωτιά κατά τη διάρκεια της ετήσιας γιορτής «Luminarias» την παραμονή της ημέρας του Αγίου Αντωνίου, προστάτη των ζώων της Ισπανίας, στο χωριό San Bartolome de Pinares, Avila, Ισπανία, 16 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Ana Beltran

Τα κατοικίδια σε αγιασμό

Το επόμενο πρωί, την ημέρα του Αγίου Αντωνίου, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων σε ορισμένες εκκλησίες της Ισπανίας παίρνουν τα τριχωτά τους συντρόφια για να τα ραντίσουν με αγιασμό.

Πιστεύεται ότι αυτή η τελετουργική ευλογία φέρνει στα ζώα υγεία και προστασία για όλο το χρόνο.

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων περίμεναν υπομονετικά το Σάββατο έξω από την είσοδο της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου καθολικοί ιερείς ευλογούσαν τα ζώα που περνούσαν. Πολλά από τα σκυλιά ήταν τυλιγμένα με χειμερινά γιλέκα, ενώ οι γάτες φαινόταν λίγο πιο αναστατωμένες.

«Είμαι χαρούμενη που μπορώ να το κάνω», είπε μια κάτοικος της Μαδρίτης, κρατώντας την σκυλίτσα της Kia.

«Είναι ένα μικρό σκυλάκι που μας δόθηκε πριν από έξι χρόνια από μια οικογένεια που δεν μπορούσε να το φροντίσει, οπότε το υιοθετήσαμε και από τότε μας κρατάει υπέροχη συντροφιά».

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του Las Luminarias, οι αναβάτες τυλίγουν τις ουρές των αλόγων τους με πυρίμαχη ταινία και πλέκουν τις χαίτες τους.

Μερικοί εφαρμόζουν ένα βερνίκι στη χαίτη των ζώων για να αποτρέψουν το κάψιμό τους καθώς πηδούν μέσα από τις φλόγες.

Άλλοι τα ομορφαίνουν, πλέκοντας σφιχτά τις χαίτες τους, δένοντας ροζ και κόκκινες κορδέλες στις ουρές τους που είναι τυλιγμένες με ταινία και στολίζοντάς τα με διακοσμητικά καλύμματα για το κεφάλι.

H προέλευση του Las Luminarias

Η κτηνοτροφία και η γεωργία ήταν κοινά μέσα διαβίωσης στο Σαν Μπαρτολομέ και σε δεκάδες άλλα χωριά και κωμοπόλεις της κεντρικής Ισπανίας, τα οποία τώρα παραμένουν άδεια για το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Άνθρωποι παρευρίσκονται στην ετήσια γιορτή «Luminarias» την παραμονή της ημέρας του Αγίου Αντωνίου, προστάτη των ζώων της Ισπανίας, στο χωριό San Bartolome de Pinares, Avila, Ισπανία, 16 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Ana Beltran

Οι ντόπιοι λένε ότι το Las Luminarias ξεκίνησε μετά από μια μυστηριώδη ασθένεια που έπληξε τα ζώα του χωριού πριν από αιώνες, μετά την οποία οι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν ότι ο καπνός μπορούσε να καθαρίσει και να θεραπεύσει τα άλογα.

Το να πας στο Las Luminarias σημαίνει να επιστρέψεις στο σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας με ρούχα και μαλλιά που βρωμάνε καπνό. Στην ερημωμένη ισπανική ύπαιθρο, οι ντόπιοι χαιρετίζουν το γεγονός ότι η παράδοση φέρνει οικογένειες, φίλους και θεατές στο χωριό για μία νύχτα κάθε χρόνο.

Business
Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

Κόσμος
Φρέντερικσεν (Δανία): «Η Ευρώπη δε θα εκβιαστεί»

Φρέντερικσεν (Δανία): «Η Ευρώπη δε θα εκβιαστεί»

inWellness
inTown
Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν» – Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία
Η ανακοίνωση 18.01.26 Upd: 19:14

Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία - Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν»

Τι προβλέπει η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση στη Συρία και τις κουρδικές SDF - Ο Άχμεντ Αλ Σάρα μίλησε για ένα ενιαίο κράτος, τη Δευτέρα θα έχει ραντεβού με τον επικεφαλής των Κούρδων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συρία: Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός – Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι
Κρίσιμες ώρες 18.01.26

Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός - Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι στη Συρία

Διοικητής των κουρδικών δυνάμεων κάλεσε τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά» στις συγκρούσεις στη Συρία - Ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών λέει ότι επίκειται κατάπαυση του πυρός

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Κύπρος 18.01.26

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή

Για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok το φονικό στην Πάφο - Ο 30χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία
Κόσμος 18.01.26

Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται σήμερα εκτάκτως, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ σε όσους θεωρεί ότι θέτουν εμπόδια στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Ε.Ε: Επείγουσα συνεδρίαση μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 
Κόσμος 18.01.26

Επείγουσα συνεδρίαση στην ΕΕ μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 

Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή των μακροχρόνιων συμμάχων των ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή
Δούρειος Ίππος; 18.01.26

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή

O Βενεζουελάνος υπουργός θεωρείται ως ο άνθρωπος-κλειδί για το μέλλον της Βενεζουέλας και τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ
On Field 18.01.26

Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» οδήγησε σε ξέσπασμα των οπαδών της πρωταθλήτριας Αγγλίας, με τον προπονητή της Λίβερπουλ να χάνει την… μπάλα και τον πρώην κάπτεν των «κόκκινων» να κάνει λόγο για «μη αποδεκτά αποτελέσματα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ
Fizz 18.01.26

«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ

Σε μια βαθιά ανθρώπινη κατάθεση ψυχής, ο Δημήτρης Σταρόβας ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής του, από τα πέτρινα παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη σκληρή δοκιμασία της υγείας του που τον σημάδεψε

Σύνταξη
Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας [βίντεο]
Καλλίφωνος 18.01.26

Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μικρόφωνο και... ανέλαβε δράση στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ - Ευχάριστη έκπληξη σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, όπου ο ίδιος ξεδίπλωσε το κρυφό του ταλέντο

Σύνταξη
«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)
Μπάσκετ 18.01.26

«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύθηκε πολύ να κερδίσει στην Πυλαία τον ΠΑΟΚ και ο Εργκίν Αταμάν άφησε αιχμές προς κάποιους παίκτες του, τονίζοντας πως θα μπουν στο «περιθώριο».

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας
Αγορά εργασίας 18.01.26

Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας - Εξαντλημένοι στην σκέψη… να βρουν μια νέα δουλειά

Η αναζήτηση εργασίας έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Μετά από ένα χρόνο περιορισμένων προσλήψεων πολλοί εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει εντελώς το επίμονο ψάξιμο για μια νέα δουλειά κόντρα στα «θέλω» και τις «ανάγκες» τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Η ΑΕΛ Novibet σκόραρε με τον Σαγκάλ στο 3' και με εξαιρετική άμυνα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στον κακό Άρη, για την 17η αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες
Ελλάδα 18.01.26

Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες

Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο Σπάρτης

Σύνταξη
Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix
Culture Live 18.01.26

Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix

Αν η συμφωνία μεταξύ της Warner Bros. και του Netflix κλείσει, η διανομή των ταινιών στους κινηματογράφους θα συνεχίζει να υφίσταται, υποστηρίζει ο Τεντ Σαράντος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΟΦΗ για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ινιέστα για… Ελ Κααμπί!
Αρχισαν οι συζητήσεις 18.01.26

Ινιέστα για… Ελ Κααμπί!

Το Μαρόκο «φλερτάρει» τον Ινιέστα για ρόλο-κλειδί στο φιλόδοξο ποδοσφαιρικό του σχέδιο - Ο Καταλανός τεχνικός βρίσκεται στο Ραμπάτ ως προσκεκλημένος της ομοσπονδίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν» – Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία
Η ανακοίνωση 18.01.26 Upd: 19:14

Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία - Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν»

Τι προβλέπει η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση στη Συρία και τις κουρδικές SDF - Ο Άχμεντ Αλ Σάρα μίλησε για ένα ενιαίο κράτος, τη Δευτέρα θα έχει ραντεβού με τον επικεφαλής των Κούρδων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026
Netflix 18.01.26

Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026

Το His & Hers ανοίγει το τηλεοπτικό 2026 με έναν φόνο και μια μικρή πόλη που ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει, φωτίζοντας τη βία που συγκαλύπτεται, την ενοχή που μεταφέρεται και το ταξικό προνόμιο της σιωπής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού
Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 18.01.26

Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού

Μετά τη νέα σοβαρή βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης που συνδέει το νησί με την Αττική, η υδροδότηση γίνεται από γεωτρήσεις με νερό που δεν είναι κατάλληλο για πόση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
