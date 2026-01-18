newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή

Για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok το φονικό στην Πάφο - Ο 30χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στυγερό έγκλημα διαπράχθηκε στην Πάφο, στην Κύπρο (εικόνα πάνω από sigmalive), όπου ένας 30χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 41χρονο θείο του, για ασήμαντη αφορμή και συγκεκριμένα για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε σήμερα, Κυριακή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα προσωποκράτησης του για διάστημα οκτώ ημερών. Ο ύποπτος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει.

Σύμφωνα με τη  Cyprus Times, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος δράστης ανέφερε στους ανακριτές πως τα πειράγματα και τα βίντεο που αντάλλαζαν με τον θείου του, ήταν η αφορμή για το φονικό.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο 41χρονος μετέβη από τη Λεμεσό στην Πάφο μαζί με 4 φίλους του προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις από τον 30χρονο ανιψιό του για τα πειράγματα που αντάλλαζαν στο Tik Tok.

Ο 30χρονος μάλιστα αρχικά φαίνεται να επιχείρησε να πατήσει με το αυτοκίνητό του έναν φίλο του θείου του τραυματίζοντας τον. Στη συνέχεια, και αφού εκτιλύχθηκε καυγάς, μαχαίρωσε τον 41χρονο ο οποίος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο και κατέληξε τα ξημερώματα.

Το χρονικό – Του κάρφωσε το μαχαίρι στην κοιλιά

Όπως ανέφερε στο Δικαστήριο ο εξεταστής της υπόθεσης, Αναπληρωτής Λοχίας Ανδρέας Χατζηβασίλης, που υπηρετεί στο ΤΑΕ Πάφου τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο φερόμενος δράστης είναι του φόνου εκ προμελέτης, πράξεις που στοχεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και της μαχαιροφορίας.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το sigmalive, επικαλούμενο το ΚΥΠΕ, χθες, Σάββατο γύρω στις 23:40 δόθηκε πληροφορία στον αστυνομικό σταθμό Πέγειας για συμπλοκή και συγκεκριμένη διεύθυνση στην Πέγεια. Αμέσως μέλη της Αστυνομίας, μετέβησαν στο μέρος όπου εντόπισαν τον 30χρονο ύποπτο έξω από την οικία του και το αυτοκίνητο του σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την οικία του ακινητοποιημένο και να είναι κτυπημένο στο μπροστινό μέρος και θρυμματισμένο το πίσω δεξί τζάμι πίσω από τον οδηγό. Αμέσως η σκηνή αποκόπηκε και τέθηκε υπό φρούρηση.

Ακολούθως γύρω στις 00:15 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ μέλη του ΟΠΕ Πάφου βρίσκονταν σε μηχανοκίνητη περιπολία στην Πάφο, τους σταμάτησε όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα αναφέροντας τους ότι έχουν ένα μαχαιρωμένο πρόσωπο μαζί τους και ζήτησαν να τους βοηθήσουν να τον μεταφέρουν στο Νοσοκομείο, πράγμα που έπραξαν συνοδεύοντας τους στο Νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο στο οποίο μεταφέρθηκε ο τραυματίας σφραγίστηκε από μέλος του ΤΑΕ Πάφου και μεταφέρθηκε στην ΑΔΕ Πάφου με ρυμουλκό για διενέργεια επιστημονικών εξετάσεων.

Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των προσώπων που επέβαιναν σ’ αυτό βρίσκονταν ο 41χρονος από την Βουλγαρία ο οποίος είχε καρφωμένο πάνω στην δεξιά κοιλιακή χώρα ένα μαχαίρι με μαύρη χειρολαβή, είπε ο εξεταστής της υπόθεσης. Αμέσως μεταφέρθηκε στην εντατική του ΤΑΕΠ Πάφου και στην συνέχεια στο χειρουργείο όπου χειρουργήθηκε. Η ώρα 04:00 ο 41χρονος απεβίωσε και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του ΓΝ Πάφου. Η Αστυνομία έδωσε το όνομά του στη δημοσιότητα, λέγοντας πως πρόκειται για τον Georgi Marinov Ivanov.

Επίσης, όπως είπε στο Δικαστήριο ο εξεταστής της υπόθεσης, εντός του οχήματος επέβαινε 29χρονος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, φέρει έγκαυμα τριβής και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματος και έτυχε ιατρικής περίθαλψης. Ο 29χρονος κρατήθηκε και νοσηλεία στο ΓΝ Πάφου, ενώ εντός του οχήματος βρίσκοταβν ακόμη τρεις ομοεθνείς του.

Η συνάντηση και το φονικό

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις είπε ο κ. Χατζηβασίλης προέκυψε ότι οι παραπονούμενοι ήρθαν από την Λεμεσό για να συναντηθούν με τον ύποπτο ο οποίος είναι συγγενής τους, για να λύσουν μια παρεξήγηση την οποία είχαν τις προηγούμενες ημέρες.

Σε κάποια στιγμή μετέβη ο ύποπτος με το αυτοκίνητο του σε πάρκινγκ και στάθμευσε ακριβώς μπροστά τους. Αμέσως κατέβηκαν από το αυτοκίνητο συζήτησαν για λίγο και σε κάποια στιγμή το θύμα με ένα κομμάτι ξύλο που είχε στην κατοχή του κτύπησε πάνω στο αυτοκίνητο του υπόπτου προκαλώντας ζημιές στο πίσω δεξί παράθυρο πίσω από τον οδηγό, και τότε ο ύποπτος κρατούσε στο χέρι του ένα μαχαίρι με πολύ μεγάλη λεπίδα και αμέσως κατευθύνθηκε προς το θύμα και φέρεται να κάρφωσε το μαχαίρι στη δεξιά μεριά της κοιλιάς του.

Το μαχαίρι πρόσθεσε, έμεινε καρφωμένο στην κοιλιά του θύματος. Το θύμα ανέφερε ότι δεν αισθανόταν καλά, δεν μπορούσε να σταθεί και έπεσε στο έδαφος. Ο ύποπτος φέρεται ακολούθως να κτύπησε τον 29χρονο  με το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του και ακολούθως κτύπησε σε άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο, βγήκε από το όχημα και τράπηκε σε φυγή.

Η  νεκροψία του 41χρονου θα γίνει αύριο, Δευτέρα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

World
ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

