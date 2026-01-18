Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)

Η παρουσία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο φετινό Κόπα Άφρικα με τη φανέλα του Μαρόκου στα γήπεδα της χώρας του, ήταν τόσο καταλυτική για την ομάδα του, όσο και… viral, αφού τα δύο από τα τρία γκολ που πέτυχε στη διοργάνωση ως τώρα ο «κανονιέρης» του Ολυμπιακού ήταν με απίθανα ανάποδα ψαλίδια.

Συνολικά, ο 33χρονος σέντερ φορ ήταν εξαιρετικός για τα «Λιοντάρια» αγωνιζόμενος ως βασικός για την ομάδα του Ουαλίντ Ρεγκραγκί και το βράδυ της Κυριακής πια, ελπίζει να πετύχει ένα ακόμη τουλάχιστον γκολ, ώστε να τη βοηθήσει να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου -το δεύτερο στην ιστορία της- και μάλιστα μπροστά στο κοινό της χώρας.

Λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη για τις 21:00 σέντρα του μεγάλου τελικού ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Σενεγάλη στο Στάδιο «Πρίγκιπας Μουλάϊ Αμπντελάχ» του Ραμπάτ, ο Ολυμπιακός έστειλε το μήνυμά του μέσω των social media, με τους «ερυθρόλευκους» να εύχονται καλή επιτυχία στο Μαρόκο και τον παίκτη τους, τον οποίο φυσικά και θα ήθελαν να δουν να επιστρέφει στον Πειραιά με το μετάλλιο του πρωταθλητή στις αποσκευές του.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Καλή επιτυχία Αγιούμπ στον αποψινό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο απέναντι στη Σενεγάλη!

Good luck @AyoubElKaabi in tonight’s @CAF_Online final with Morocco against Senegal! 🇲🇦 pic.twitter.com/f8tzaYUNHM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 18, 2026

«Καλή επιτυχία Αγιούμπ στον αποψινό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο απέναντι στη Σενεγάλη!», έγραψε χαρακτηριστικά η ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media του συλλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι η η Σενεγάλη έχει κατακτήσει μια φορά το τρόπαιο, το 2021, ενώ έχει υπάρξει άλλες δύο φορές ως φιναλίστ (2002, 2019), την ώρα που το Μαρόκο έχει κατακτήσει μια φορά το τουρνουά, το μακρινό 1976, έχοντας και μια δεύτερη θέση το 2004.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο Σενεγάλη – Μαρόκο

Σενεγάλη: Μεντί – Ντιατά, Σαρ, Νιακατά, Ντιούφ – Ιντρίσα Γκέιγ, Καμαρά, Πάπε Γκέιγ – Εντιαγέ, Τζάκσον, Μανέ.

Μαρόκο: Μπόνο – Χακίμι, Αγκιέρ, Μασίνα, Μαζράουι – Ελ Αϊναουΐ – Σαϊμπαρί, Ελ Κανούς, Ντίαθ, Ελζαζούλι – Ελ Κααμπί.