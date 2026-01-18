Ντένβερ Νάγκετς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 121-115: Τρομερός Μάρεϊ «καθάρισε» με 42 πόντους (vid)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν με 121-115 των Ουάσινγκτον Γούιζαρντς, σε μία βραδιά που ο Τζαμάλ Μάρεϊ έκανε «πράγματα και θαύματα» στο παρκέ ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 42 πόντους συνολικά.

Παράλληλα, ο Μάρεϊ συμπλήρωσε τη στατιστική του στο εν λόγω ματς με 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Κισόν Τζορτζ με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης Ντένβερ Νάγκετς – Ουάσινγκτον Γούιζαρντς

Η ομάδα του Ντένβερ έκανε καλύτερο ξεκίνημα στην αναμέτρηση, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται μπροστά στη λήξη του πρώτου δωδεκάλεπτου με 36-29.

Ωστόσο, στη συνέχεια, οι Γουίζαρντς πάτησαν γκάζι και πήραν το προβάδισμα στο ημίχρονο με 63-62.

Ανάλογη εικόνα είχε και η τρίτη περίοδος, οι φιλοξενούμενοι είχαν το πάνω χέρι, καθώς «έτρεξαν» ένα επιμέρους (23-21).

Αλλά, οι Νάγκετς έκαναν μία σπουδαία ανατροπή στο φινάλε και «μίλησαν» στην τελευταία περίοδο, εκεί που με ένα επιμέρους 38-29 λύγισαν τους φιλοξενούμενους και πήραν τη νίκη με το τελικό 121-115.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα στο NBA

Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ 138-120

Ατλάντα Χοκς – Μπόστον Σέλτικς 106-132

Νικς – Φοίνιξ Σανς 99 -106

Ντιτρόιτ Πίστονς – Πέισερς 121 -78