Μύκονος Betsson – Κολοσσός Ρόδου 67-84: Διπλό για την ομάδα του Λυκογιάννη (vid)

Ο Κολοσσός Ρόδου ήταν ανώτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πέρασε με εμφατικό «διπλό» από τη Μύκονο, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 84-67, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της GBL. Η ομάδα της Ρόδου όχι μόνο έφτασε άνετα στη νίκη, αλλά κάλυψε και τη διαφορά των 14 πόντων από την ήττα του πρώτου γύρου.

Πρωταγωνιστές για τον Κολοσσό ήταν οι Μακ και Νίκολς (από 22 πόντους), που οδήγησαν επιθετικά την ομάδα τους, ενώ θετικό ήταν και το ντεμπούτο του Τζέισον Ραντλ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από πλευράς Μυκόνου ξεχώρισαν οι Άπλμπι (13π.) και Μπριγκς (14π.), με τον Μουρ να προσφέρει 8 πόντους και 4 ριμπάουντ, σε έναν αγώνα όπου οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν χωρίς τον Μάιλς Χέσον λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ (23-19) και με επιθετική συνέπεια στο δεύτερο ανέβασαν τη διαφορά στο +14 στο ημίχρονο (48-34).

Η Μύκονος επιχείρησε να επιστρέψει στο τρίτο δεκάλεπτο, μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά, όμως ο Κολοσσός διατήρησε την ψυχραιμία του και μπήκε στην τελευταία περίοδο με σαφές προβάδισμα (59-48). Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ομάδα της Ρόδου βρήκε λύσεις στο σκοράρισμα, ανέβασε ξανά τη διαφορά και έφτασε άνετα στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 34-48, 48-59, 67-84

ΜΎΚΟΝΟΣ BETSSON (Ζιάγκος): Άπλμπι 13 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/5 βολές, 12 ασίστ), Μουρ 8 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Ρέι 4 (2/5 δίποντα), Σκουλιδάς 4 (1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Μπριγκς 14 (6/8 δίποντα, 2/2 βολές), Καβαδάς, Γερομίχαλος 2 (1/2 δίποντα), Ερμίδης, Μπίλις, Μάντζαρης, Κάναντι 19 (3/4 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4/6 βολές), Γκάμπλ 3 (1/1 δίποντα, 1/2 βολές).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΌΔΟΥ (Λυκογιάννης): Γκούντγουιν 2 (1/1 δίποντα), Ραντλ 11 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Μακ 22 (5/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/9 βολές), Νίκολς 22 (7/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Γκαλβανίνι 13 (4/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές), Καράμπελας 2 (2/2 βολές), Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Άκιν 12 (5/5 δίποντα, 2/2 βολές).